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Economy Growth By Yoga: కేవలం ఆరోగ్యం మాత్రమే కాదు.. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకూ Yoga బూస్టింగ్.. ఏకంగా 115 బిలియన్ డాలర్ల బిజినెస్..!!

Economy Growth By Yoga: మ్యాట్లు, క్లబ్ లు, యాక్టివ్ వేర్, యాక్సెసరీలతోపాటు యోగా కేంద్రాలు.. ఇవన్నీ కూడా యోగా వ్యాపారం వ్రుద్ధికి దోహదం చేశాయని చెప్పాలి. ఇవి యోగా వ్యాపారానికి ఆజ్యం పోశాయి. ఈ యోగా డే ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారతదేశ ప్రతిష్టను భారీగా పెంచింది. కేవలం ఆరోగ్యం పరంగా మాత్రమే కాదు.. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకూ యోగా బూస్టింగ్ ఇచ్చింది. ఏకంగా 115 బిలియన్ డాలర్ల బిజినెస్ అందించింది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 21, 2026, 07:56 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 09:07 AM IST
Economy Growth By Yoga: కేవలం ఆరోగ్యం మాత్రమే కాదు.. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకూ Yoga బూస్టింగ్.. ఏకంగా 115 బిలియన్ డాలర్ల బిజినెస్..!!
Image Credit: AI

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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