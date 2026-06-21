/Economy Growth By Yoga: కేవలం ఆరోగ్యం మాత్రమే కాదు.. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకూ Yoga బూస్టింగ్.. ఏకంగా 115 బిలియన్ డాలర్ల బిజినెస్..!!

Economy Growth By Yoga: నేడు జూన్ 21వ తేదీ ఆదివారం.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా యోగా దినోత్సవంగా జరుపుకుంటున్నారు. మంచి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకునేందుకు నిరూపితమైన ఈ యోగ.. ఆరోగ్యకరమైన ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా ఎంతో దోహదం చేస్తోంది. అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని ఆరోగ్యకరమైన శరీరాన్ని, మనస్సును కాపాడుకునేందుకు ప్రపంచానికి ఒక సూత్రాన్ని అందించింది. ఈ శాస్త్రంపై అవగాహన పెరిగి, యోగా సంబంధిత వ్యాపారాల వ్రుద్ధికి దారితీసిందని చెప్పాలి. యాక్టివేర్లు, యాక్సెసరీలు, క్లబ్బులు, మ్యాట్స్, యోగా కేంద్రాలు ఇవన్నీ కూడా యోగా వ్యాపారం వ్రుద్ధికి దోహదపడ్డాయి. ఈ వ్యాపార విస్తరణకు ఆజ్యం పోశాయని చెప్పాలి. ఈ ప్రత్యేక రోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారతదేశ ప్రతిష్టను పెంచింది. అంతేకాదు భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకూ ఊపునిచ్చింది.
యోగా బిజినెస్ వృద్ధిపై EMR విడుదల చేసిన నివేదిక ప్రకారం.. 2024- 2032 మధ్య ప్రపంచ యోగా మార్కెట్ ఏటా 9 శాతం చొప్పున వృద్ధి చెందుతుందని పేర్కొంది. 2023లో ప్రపంచ యోగా మార్కెట్ పరిమాణం సుమారు 115.43 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉండగా.. ఇది 2032 నాటికి 250.70 బిలియన్ డాలర్లకు పెరుగుతుందని అంచనా వేసింది. అంతేకాదు యోగా బిజినెస్ గురించి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏంటంటే.. ఇది వలయాకార ఆర్థిక వ్యవస్థను కూడా ప్రోత్సహిస్తోంది. ఎందుకంటే.. యోగా కోసం ఉపయోగించే మ్యాట్లు, కుషన్లు, బ్లాక్లు, దుస్తులు, ఇతర వస్తువులకు మార్కెట్లో డిమాండ్ పెరిగింది. కానీ చాలా కంపెనీలు వాటిని రీసైకిల్ చేసిన పదార్థాలతో తయారు చేస్తున్నాయి.
యోగాకు పెరుగుతున్న ప్రజాదరణ మహిళలకు గణనీయమైన సంఖ్యలో ఉపాధి అవకాశాలను కల్పిస్తోందని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా యోగా నిపుణులలో 72శాతం మంది మహిళలే ఉండటం గమనార్హం. ఒక్క భారతదేశంలోనే.. యోగా తరగతుల పరిశ్రమ ఆదాయం సుమారుగా 2.6 బిలియన్ డాలర్లు కాగా.. మొత్తం యోగా పరిశ్రమ ఆదాయం 80 బిలియన్ డాలర్లుగా అంచనా వేసింది. కోవిడ్-19 తర్వాత.. ఇది 154శాతం వరకు వృద్ధిని సాధించడం గొప్ప విషయంగా పేర్కొంది.
మహిళలతో సహా యోగా నిపుణులందరికీ ఇదొక వ్రుత్తిగా మారింది. యోగా ఆఫ్లైన్ మార్కెట్తో పాటు ఆన్లైన్ మార్కెట్కు కూడా ప్రయోజనం చేకూరుస్తోంది. ప్రజలు యోగా స్టూడియోలు, యోగా క్లబ్లు, జిమ్లలో యోగా కోర్సులు తీసుకుంటుండగా, ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు కూడా డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్లలో ఆన్లైన్ యోగా తరగతులను అందిస్తున్నారు.
వయసు రీత్యా, యోగా అనేది ఇకపై కేవలం వృద్ధులకు లేదా పెద్దలకు సంబంధించిన అంశం కాదు. పని ఒత్తిడి, శారీరక శ్రమ లేని ఉద్యోగాలు, జీవనశైలి సంబంధిత అనారోగ్యాలను నడుము నొప్పి, ఆందోళన, మధుమేహం వంటివి ఎదుర్కోవడానికి యోగాను స్వీకరిస్తున్న 30 నుండి 49 సంవత్సరాల వయస్సు గల ఉద్యోగ నిపుణులలో అత్యధిక వాటా ఉంది. మొత్తం మార్కెట్లో ఈ వయస్సు వర్గం వాటా సగానికంటే ఎక్కువ ఉంది. తర్వాతి స్థానంలో 18-29 ఏళ్ల వారు ఉన్నారు. వీరు ఫిట్నెస్, క్రీడాకారుల వంటి రూపం, సోషల్ మీడియా ప్రభావం కారణంగా యోగా వైపు ఆకర్షితులవుతున్నారు. అదే సమయంలో, 50 ఏళ్లు పైబడిన వారు ప్రధానంగా దీర్ఘకాలిక అనారోగ్యాల నుండి ఉపశమనం, చికిత్స కోసం యోగాను ఆశ్రయిస్తున్నారు.
భారత మార్కెట్ 2033 నాటి గ్రాండ్ వ్యూ రీసెర్చ్ నివేదిక ప్రకారం 12.7శాతం అద్భుతమైన సమ్మేళన వార్షిక వృద్ధి రేటుతో వృద్ధి చెందుతుందని పేర్కొంది. దీనితో 2033 నాటికి భారత యోగా మార్కెట్ విలువ సుమారు రూ. 1.48 లక్షల కోట్లు పెరుగుతుందని అంచనా వేసింది. గ్రాండ్ వ్యూ రీసెర్చ్ ప్రకారం, ప్రపంచ యోగా మార్కెట్ 2026- 2033 మధ్య 9.9శాతం సమ్మేళన వార్షిక వృద్ధి రేటుతో వృద్ధి చెంది.. 2033 నాటికి భారీగా US$269.1 బిలియన్లకు చేరుకుంటుందని అంచనా వేసింది. ఈ అభివృద్ధి చెందుతున్న యోగా వ్యాపారం, ప్రపంచం సంపూర్ణ ఆరోగ్యం వైపు మళ్లుతోందని స్పష్టం చేస్తోంది. బిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థలో భారతదేశం తన అగ్రస్థానాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి ఇది ఒక ముఖ్యమైన అవకాశాన్ని సూచిస్తుంది.
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