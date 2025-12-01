SIP investment: నెలకు రూ. 10వేల సిప్ లేదా ఒకేసారి రూ. 1.20 లక్షల పెట్టుబడి.. ఈ రెండింటిలో ఎందులో ఎక్కువ రాబడి వస్తుంది..?

Investment Tips: భారతీయ ఈక్విటీ మార్కెట్లు ప్రస్తుతం అత్యధిక విలువలు కలిగి ఉన్నాయి. ఈ సమయంలో పెట్టుబడిదారులలో సాధారణంగా వచ్చే సందేహం ఏమిటంటే... ఒకేసారి భారీ మొత్తాన్ని డైవర్సిఫైడ్ ఈక్విటీ ఫండ్లో పెట్టుబడి పెట్టాలా? లేక ప్రతి నెలా క్రమంగా SIP రూపంలో పెట్టుబడి పెడుతుండడం సురక్షితమా? నిజానికి ఈ నిర్ణయం పెట్టుబడిదారుడి రిస్క్, మార్కెట్ పరిస్థితులు, దీర్ఘకాల రాబడులపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
SIP, లంప్సమ్ రెండింటికీ తమ తమ ప్రయోజనాలు ఉన్నప్పటికీ, గణితపరంగా చూస్తే ఎక్కువ కాలానికి ఒకేసారి పెట్టుబడి పెట్టడం లాభదాయకమని అనేక విశ్లేషణలు సూచిస్తున్నాయి. కారణం ఏమిటంటే లంప్సమ్ పెట్టుబడి మొదటి రోజు నుంచే మొత్తం మొత్తానికి కాంపౌండింగ్ ప్రారంభమవుతుంది. కానీ SIPలో ప్రతి నెలా చిన్న మొత్తాలే మార్కెట్లోకి ప్రవేశిస్తాయి. కాబట్టి కాంపౌండింగ్ పూర్తిగా పనిచేయడానికి సమయం పడుతుంది.
ఉదాహరణకు.. మీరు నెలకు రూ. 10,000 SIP లేదా సంవత్సరానికి రూ. 1.2 లక్షల లంప్సమ్ పెట్టుబడి చేయాలనుకుంటున్నారని అనుకుందాం. దీన్ని 10శాతం నుండి 15శాతం వరకు రాబడులతో పోలిస్తే వ్యత్యాసం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. 10శాతం రాబడితో, 10 సంవత్సరాల SIP మొత్తం రూ. 21.2 లక్షలుగా మారుతుంది. అదే 12శాతం రాబడి ఉంటే రూ. 23.9 లక్షలు, 15శాతం రాబడి ఉంటే రూ. 28.8 లక్షల వరకు పెరుగుతుంది.
అదే విధంగా మీరు సంవత్సరానికి ఒకేసారి రూ 1.2 లక్షలు లంప్సమ్గా పెట్టుబడి పెడితే, 10శాతం రాబడి వద్ద మీ పెట్టుబడిని రూ. 23 లక్షలుగా మార్చుతుంది. 12శాతం వద్ద ఇది రూ. 26 లక్షలు, 15శాతం వద్ద రూ. 31.5 లక్షల వరకు పెరుగుతుంది. ఇంకా స్పష్టంగా చెప్పాలంటే లంప్సమ్ పెట్టుబడి SIP కంటే ఎక్కువ ఆదాయన్ని అందిస్తుంది. ఇక దీర్ఘకాలం అంటే 15, 20 లేదా 25 సంవత్సరాల వద్ద ఈ వ్యత్యాసం మరింత పెరుగుతుంది. సమయం పెరిగేకొద్దీ సమ్మేళనం ప్రభావం లంప్సమ్కు గణనీయమైన ఆధిక్యాన్ని ఇస్తుంది.
అయితే మార్కెట్లో భారీ వోలాటిలిటీ ఉన్నప్పుడు లేదా పెట్టుబడిదారుడికి రిస్క్ ఎక్కువగా అనిపించినప్పుడు SIP మంచి ఎంపిక అవుతుంది. అయితే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే దీర్ఘకాలంలో ముందుగానే పెద్ద మొత్తాన్ని మార్కెట్లో పెట్టడం చివరికి ఎక్కువ కార్పస్ను అందిస్తుంది.
