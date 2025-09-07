Indian Oil Corporation Limited Engineers Jobs: ప్రభుత్వరంగ సంస్థ ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ ఇంజినీర్స్, ఆఫీసర్ (గ్రేడ్ – A) పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. దరఖాస్తుల సమర్పణకు చివరి తేదీ సెప్టెంబర్ 21గా నిర్ణయించారు. ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులకు ఉండాల్సిన అర్హతలు, వయస్సుతోపాటు ఇతర వివరాలు తెలుసుకుందాం.
అర్హతలు:
* జనరల్, EWS, OBC వర్గాల అభ్యర్థులు కనీసం 65% మార్కులతో బీటెక్/బీఈ పూర్తి చేసి ఉండాలి.
* SC, ST, PwBD అభ్యర్థులకు 55% మార్కులు సరిపోతాయి.
బ్రాంచ్ వారీగా అర్హతలు:
*కెమికల్ ఇంజినీరింగ్ : కెమికల్, పెట్రోకెమికల్, బయోకెమికల్, రిఫైనరీ సంబంధిత కోర్సులు.
*ఎలక్ట్రికల్ ఇంజినీరింగ్ : ఎలక్ట్రికల్, ఎలక్ట్రికల్ & ఎలక్ట్రానిక్స్, పవర్ సిస్టమ్, ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్, కంప్యూటర్ & పవర్ ఇంజినీరింగ్.
*ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఇంజినీరింగ్ : ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్, ఎలక్ట్రానిక్స్ & ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్, కంట్రోల్ సిస్టమ్స్, అప్లైడ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వంటి కోర్సులు.
వయోపరిమితి:
*గరిష్ట వయస్సు 26 ఏళ్లు. రిజర్వేషన్ కేటగిరీలకు ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం సడలింపు ఉంటుంది.
దరఖాస్తు వివరాలు
ప్రారంభం: సెప్టెంబర్ 1
చివరి తేదీ: సెప్టెంబర్ 21
ఫీజు: SC, ST, PwBD అభ్యర్థులకు ఫీజు లేదు. ఇతరులకు రూ. 500.
వెబ్సైట్: iocl.com
ఎంపిక ప్రక్రియ:
*కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ (CBT)
*గ్రూప్ డిస్కషన్ (GD) & గ్రూప్ టాస్క్ (GT)
*పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ (PI)
CBT పరీక్ష నమూనా:
మొత్తం 100 మార్కులు.
సెక్షన్ – A: డొమైన్ నాలెడ్జ్ – 50 ప్రశ్నలు (50 మార్కులు).
సెక్షన్ – B: జనరల్ ఆప్టిట్యూడ్ – క్వాంటిటేటివ్ (20 మార్కులు), లాజికల్ రీజనింగ్ (15 మార్కులు), ఇంగ్లీష్ (15 మార్కులు).
తప్పు సమాధానానికి 0.25 మార్కుల నెగటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది.
క్వాలిఫై కావాల్సిన కనీస మార్కులు:
జనరల్/EWS/OBC – మొత్తం 45%, ప్రతి సెక్షన్లో కనీసం 40%.
SC/ST – మొత్తం 45%, ప్రతి సెక్షన్లో 35%.
PwBD – మొత్తం 30%, ప్రతి సెక్షన్లో 25%.
ఎగ్జామ్ & ఫలితాలు:
అడ్మిట్ కార్డ్స్: అక్టోబర్ 17
CBT పరీక్ష: అక్టోబర్ 31
ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్: CBT (85%) + GD/GT (5%) + PI (10%) ఆధారంగా.
ఇక మొత్తానికి, IOCL ఇంజినీర్స్/ఆఫీసర్స్ పోస్టులు కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగంలో ఒక అద్భుతమైన కెరీర్ అవకాశాలు. అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు ఈ అవకాశాన్ని మిస్ కాకూడదు.
