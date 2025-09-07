English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Jobs: బీటెక్ పూర్తి చేశారా? ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్‎లో జాబ్స్.. నెలకు రూ. 1,60,000 వరకు జీతం..అప్లయ్ చేయండి..!!

IOCL Jobs: మీరు బీటెక్ పూర్తి చేశారా? అయితే మీకు గుడ్ న్యూస్ వినిపించింది ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్. ఇంజనీర్స్, ఆఫీసర్ పోస్టుల భర్తీకి  నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. అర్హతతోపాటు ఆస్తక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు ఆన్ లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Sep 7, 2025, 09:01 PM IST

Indian Oil Corporation Limited Engineers Jobs: ప్రభుత్వరంగ సంస్థ ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ ఇంజినీర్స్, ఆఫీసర్ (గ్రేడ్ – A) పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు ఆన్‌లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. దరఖాస్తుల సమర్పణకు చివరి తేదీ సెప్టెంబర్ 21గా నిర్ణయించారు. ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులకు ఉండాల్సిన అర్హతలు, వయస్సుతోపాటు ఇతర వివరాలు తెలుసుకుందాం. 

అర్హతలు:

* జనరల్, EWS, OBC వర్గాల అభ్యర్థులు కనీసం 65% మార్కులతో బీటెక్/బీఈ పూర్తి చేసి ఉండాలి.

* SC, ST, PwBD అభ్యర్థులకు 55% మార్కులు సరిపోతాయి.

బ్రాంచ్ వారీగా అర్హతలు:

*కెమికల్ ఇంజినీరింగ్ : కెమికల్, పెట్రోకెమికల్, బయోకెమికల్, రిఫైనరీ సంబంధిత కోర్సులు.

*ఎలక్ట్రికల్ ఇంజినీరింగ్ : ఎలక్ట్రికల్, ఎలక్ట్రికల్ & ఎలక్ట్రానిక్స్, పవర్ సిస్టమ్, ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్, కంప్యూటర్ & పవర్ ఇంజినీరింగ్.

*ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఇంజినీరింగ్ : ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్, ఎలక్ట్రానిక్స్ & ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్, కంట్రోల్ సిస్టమ్స్, అప్లైడ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వంటి కోర్సులు.

వయోపరిమితి:

*గరిష్ట వయస్సు 26 ఏళ్లు. రిజర్వేషన్ కేటగిరీలకు ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం సడలింపు ఉంటుంది.

దరఖాస్తు వివరాలు

ప్రారంభం: సెప్టెంబర్ 1

చివరి తేదీ: సెప్టెంబర్ 21

ఫీజు: SC, ST, PwBD అభ్యర్థులకు ఫీజు లేదు. ఇతరులకు రూ. 500.

వెబ్‌సైట్: iocl.com

ఎంపిక ప్రక్రియ:

*కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ (CBT)

*గ్రూప్ డిస్కషన్ (GD) & గ్రూప్ టాస్క్ (GT)

*పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ (PI)

CBT పరీక్ష నమూనా:

మొత్తం 100 మార్కులు.

సెక్షన్ – A: డొమైన్ నాలెడ్జ్ – 50 ప్రశ్నలు (50 మార్కులు).

సెక్షన్ – B: జనరల్ ఆప్టిట్యూడ్ – క్వాంటిటేటివ్ (20 మార్కులు), లాజికల్ రీజనింగ్ (15 మార్కులు), ఇంగ్లీష్ (15 మార్కులు).

తప్పు సమాధానానికి 0.25 మార్కుల నెగటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది.

Also Read: Gold Rate: బంగారు నగలు షోరూంలో కొంటే మంచిదా? గోల్డ్ స్మీత్ దగ్గర చేయించుకుంటే మంచిదా? జర క్లారిటీ ఇవ్వక్కా..!!  

క్వాలిఫై కావాల్సిన కనీస మార్కులు:

జనరల్/EWS/OBC – మొత్తం 45%, ప్రతి సెక్షన్‌లో కనీసం 40%.

SC/ST – మొత్తం 45%, ప్రతి సెక్షన్‌లో 35%.

PwBD – మొత్తం 30%, ప్రతి సెక్షన్‌లో 25%.

ఎగ్జామ్ & ఫలితాలు:

అడ్మిట్ కార్డ్స్: అక్టోబర్ 17

CBT పరీక్ష: అక్టోబర్ 31

ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్: CBT (85%) + GD/GT (5%) + PI (10%) ఆధారంగా.

ఇక మొత్తానికి, IOCL ఇంజినీర్స్/ఆఫీసర్స్ పోస్టులు కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగంలో ఒక అద్భుతమైన కెరీర్ అవకాశాలు. అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు ఈ అవకాశాన్ని మిస్ కాకూడదు.

Also Read: 8th Pay Commission: కేంద్రప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. ద్రవ్యోల్బణం ఆధారంగా ఈసారి జీతాలు ఎంత పెరుగుతాయో తెలుసా?  

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

IOCL Recruitment 2024IOCL Jobs NotificationIOCL Engineer Officer VacanciesIndian Oil Corporation Jobs 2024IOCL Recruitment Apply Online

