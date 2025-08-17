IPO News: ఐపీఓల వారం వచ్చేసింది.. ఈ వారంలోనూ 7 ఐపీఓలు, 5 లిస్టింగ్లు..ఇన్వెస్టర్లకు పండగే పండగ..!!

IPO News: ప్రస్తుతం ఐపిఓ మార్కెట్ లో మంచి సందడి నెలకొని ఉంది అని చెప్పవచ్చు. ముఖ్యంగా ఐపీఓ మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెట్టే వారికి ఈ మధ్యకాలంలో పెద్దగా ఆశించిన ఫలితాలు లభించలేదు. అయినప్పటికీ ఈ వారం కూడా పెద్ద ఎత్తున ఐపివోలు మార్కెట్లోకి ప్రవేశిం చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. వీటిలో అత్యంత ముఖ్యమైన ఐదు ఐపిఎల్ గురించి ఇప్పుడు మనం వివరాలు తెలుసుకుందాం. ప్రస్తు తం మార్కెట్ కరెక్షన్ మోడ్లో ఉన్న నేపథ్యంలో ఐపివోలు పెద్దగా సక్సెస్ అవడం లేదని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. అయితే ఈ వారం మార్కెట్లో ప్రవేశించే ఐపిఓల గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. ముఖ్యంగా కంపెనీ సబ్స్క్రిప్షన్ తేదీలు, ప్రైస్ రేంజ్, లాట్ సైజు, మినిమం ఎంత పెట్టుబడి పెట్టాలి వాటి విషయాలు తెలుసుకుందాం.
విక్రమ్ సోలార్ ఐపీఓ (Vikram Solar IPO)
ఈ ప్రముఖ సోలార్ విద్యుత్ సంస్థ ఈనెల 19వ తేదీన ఐపీఓ ద్వారా ప్రైమరీ మార్కెట్లోకి ప్రవేశించనుంది. 21వ తేదీ వరకు బిట్లు వేసేందుకు అవకాశం ఉంది. ప్రైస్ రేంజ్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే రూ. 315 - 332గా నిర్ణయించారు.
సబ్స్క్రిప్షన్ తేదీలు: ఆగస్టు 19 - 21
ప్రైస్ రేంజ్: రూ. 315 - 332
లాట్ సైజు: 45 షేర్లు
కనీస పెట్టుబడి: రూ. 14,940
శ్రీజి షిప్పింగ్ గ్లోబల్ ఐపీఓ (Shreeji Shipping Global IPO)
లాజిస్టిక్స్ రంగంలో ఉన్నటువంటి ఈ ప్రముఖ కంపెనీ ఐపీఓ ద్వారా ప్రైమరీ మార్కెట్లోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఈ కంపెనీకి సంబంధించిన సబ్స్క్రిప్షన్ తేదీలు ఆగస్టు 19 - 21 మధ్యలో నిర్ణయించారు.
సబ్స్క్రిప్షన్ తేదీలు: ఆగస్టు 19 - 21
ప్రైస్ రేంజ్: రూ. 240 - 252
లాట్ సైజు: 58 షేర్లు
కనీస పెట్టుబడి: రూ. 14,616
జెమ్ ఏరోమాటిక్స్ ఐపీఓ (Gem Aromatics IPO)
ఈ కంపెనీ ప్రైమరీ మార్కెట్లోకి ప్రవేశిస్తున్న నేపథ్యంలో సబ్స్క్రిప్షన్ తేదీలుగా ఆగస్టు 19వ తేదీ నుంచి 21వ తేదీ వరకు నిర్ణయించారు.
సబ్స్క్రిప్షన్ తేదీలు: ఆగస్టు 19 - 21
ప్రైస్ రేంజ్: రూ. 309 - 325
లాట్ సైజు: 46 షేర్లు
కనీస పెట్టుబడి: రూ. 14,950
పటేల్ రిటైల్ కంపెనీ ఐపీఓ (Patel Retail Company IPO)
రిటైల్ మార్కెట్లో ప్రవేశం ఉన్నటువంటి ఈ ప్రముఖ కంపెనీ ప్రైమరీ మార్కెట్లో ప్రవేశించేందుకు 19వ తారీకున సిద్ధంగా ఉంది. ఆగస్టు 21వ తేదీ వరకు బిడ్లు దాఖలు చేసుకోవచ్చు.
సబ్స్క్రిప్షన్ తేదీలు: ఆగస్టు 19 - 21
ప్రైస్ రేంజ్: రూ. 237 - 255
లాట్ సైజు: 58 షేర్లు
కనీస పెట్టుబడి: రూ. 14,790
మంగళ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇండస్ట్రీస్ ఐపీఓ (Mangal Electrical Industries IPO)
ఈ ప్రముఖ ఎలక్ట్రికల్ ఉత్పత్తుల సంస్థ ప్రైమరీ మార్కెట్లోకి ప్రవేశించేందుకు ఆగస్టు 19వ తేదీన సిద్ధంగా ఉంది. ఇష్యూ ప్రారంభమైన తర్వాత ఆగస్టు 22వ తేదీ వరకు బిల్లు దాఖలు చేసుకునేందుకు అవకాశం కల్పిస్తున్నారు.
సబ్స్క్రిప్షన్ తేదీలు: ఆగస్టు 19 - 22
ప్రైస్ రేంజ్: రూ. 533 - 561
లాట్ సైజు: 26 షేర్లు
కనీస పెట్టుబడి: రూ. 14,586
