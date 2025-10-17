English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Health Insurance: పేదల కోసం ఈ సంజీవిని పథకం..కేవలం రూ.755 చెల్లించి రూ.15 లక్షలు పొందండి!

Health Insurance: పేదల కోసం ఈ సంజీవిని పథకం..కేవలం రూ.755 చెల్లించి రూ.15 లక్షలు పొందండి!

Post Office Health Insurance Scheme: ఆరోగ్య బీమా (హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్) గురించి ప్రజల్లో అవగాహన పెరుగుతోంది. కాబట్టి ప్రమాదం లేదా ఊహించని పరిస్థితి ఎదురైనప్పుడు తమ ఆర్థిక భారాన్ని తగ్గించుకోవడానికి చాలామంది బీమా వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. కానీ, కేవలం రూ.755 చెల్లించి రూ.15 లక్షల వరకు పొందవచ్చు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 17, 2025, 05:49 PM IST

Trending Photos

Employees DA Hike: డీఏ ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇక పండుగే!
6
Dearness allowance
Employees DA Hike: డీఏ ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇక పండుగే!
School Holiday 2025: విద్యార్థులకు పండగే.. దీపావళికి రెండు కాదు ఏకంగా మూడు రోజులు సెలవులు
5
School Holiday
School Holiday 2025: విద్యార్థులకు పండగే.. దీపావళికి రెండు కాదు ఏకంగా మూడు రోజులు సెలవులు
Oppo K13X 5G Price: దీపావళి ఆఫర్స్‌ రావాలి బాబు రావాలి.. రూ.3 వేలకే Oppo K13X మొబైల్..
6
Oppo K13X 5G Price: దీపావళి ఆఫర్స్‌ రావాలి బాబు రావాలి.. రూ.3 వేలకే Oppo K13X మొబైల్..
EPS Pension: దీపాల పండుగ ముందు జాక్‌పాట్..రూ.2,000 పెరిగిన పెన్షన్..కొత్తగా పింఛన్ ఎంత వస్తుంది?
6
EPS Pension
EPS Pension: దీపాల పండుగ ముందు జాక్‌పాట్..రూ.2,000 పెరిగిన పెన్షన్..కొత్తగా పింఛన్ ఎంత వస్తుంది?
Health Insurance: పేదల కోసం ఈ సంజీవిని పథకం..కేవలం రూ.755 చెల్లించి రూ.15 లక్షలు పొందండి!

Post Office Health Insurance Scheme: ఆరోగ్య బీమా (హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్) గురించి ప్రజల్లో అవగాహన పెరుగుతోంది. కాబట్టి ప్రమాదం లేదా ఊహించని పరిస్థితి ఎదురైనప్పుడు తమ ఆర్థిక భారాన్ని తగ్గించుకోవడానికి చాలామంది బీమా వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. కానీ, కేవలం రూ.755 చెల్లించి రూ.15 లక్షల వరకు పొందవచ్చు.

Add Zee News as a Preferred Source

భారత పోస్టల్ డిపార్ట్‌మెంట్ ప్రవేశపెట్టిన ఈ పథకం సంజీవిని వంటి మధ్యతరగతి ప్రజలకు నిజంగా సహాయపడుతుంది. అవును, సంవత్సరానికి రూ. 755 మాత్రమే చెల్లించడం ద్వారా. రూ. 15 లక్షల వరకు బీమా కవర్ అందిస్తున్నారు.

బీమా చేసిన వ్యక్తి ప్రమాదవశాత్తు మరణిస్తే, నామినీకి మొత్తం రూ. 15 లక్షలు చెల్లిస్తారు. ప్రమాదంలో శాశ్వత వైకల్యం లేదా పూర్తి పక్షవాతం సంభవించినప్పటికీ అదే మొత్తం అందజేస్తారు. ఆసుపత్రి చికిత్స సమయంలో అయ్యే ఖర్చుల కోసం మీరు రూ. 1 లక్ష వరకు క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు.

ఆసుపత్రి ఖర్చులకు అదనపు సహాయం
ఈ పథకం కింద.. పాలసీదారుడు జనరల్ వార్డులో ఉంటే రూ.1,000, ఐసీయూలో ఉంటే రూ.2,000 రోజువారీ భత్యం ఇవ్వబడుతుంది. చేయి లేదా కాలు విరిగితే రూ.25,000 లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా, పాలసీదారుడు ప్రమాదంలో మరణిస్తే లేదా శాశ్వత వైకల్యానికి గురైతే, పిల్లల చదువు కోసం అదనంగా రూ.1 లక్ష, వివాహ ఖర్చుల కోసం రూ.1 లక్ష ఇవ్వబడుతుంది.

10 లక్షల ప్రీమియంతో రూ.399..
తక్కువ ప్రీమియం చెల్లించాలనుకునే వారికి, మరో ఎంపిక వార్షిక ప్రీమియం రూ.399. రూ.10 లక్షల కవరేజ్ అందుబాటులో ఉంది. ప్రమాదవశాత్తు మరణం లేదా స్ట్రోక్ సంభవించినట్లయితే, మొత్తం హామీ మొత్తం నామినీకి చెల్లించబడుతుంది. ఆసుపత్రిలో చేరితే, వైద్య ఖర్చుల కోసం రూ.60 వేల వరకు, అవుట్ పేషెంట్ చికిత్స కోసం రూ.30 వేల వరకు సహాయం అందిస్తారు.

అదనపు ప్రయోజనాలు కూడా ఉన్నాయి..
ఈ పథకం కింద, ఆసుపత్రిలో చేరిన ప్రతి రోజుకు గరిష్టంగా 10 రోజుల పాటు రూ. 1,000 చెల్లిస్తారు. ప్రమాదంలో మరణిస్తే, అంత్యక్రియల ఖర్చుల కోసం రూ. 5,000 ఇస్తారు. ఆసుపత్రికి రవాణా ఖర్చుల విషయంలో, కుటుంబ సభ్యులు రూ. 25,000 వరకు క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు.

ఈ బీమా ఎలా పొందాలో మీకు తెలుసా?
ఈ పోస్టల్ బీమా పథకాన్ని పొందాలంటే.. ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ (IPPB) ఖాతా ఉండాలి. ఈ పాలసీని ప్రతి సంవత్సరం పునరుద్ధరించవచ్చు. చాలా తక్కువ ఖర్చుతో కుటుంబానికి ఆర్థిక రక్షణ కల్పిస్తుంది. కాబట్టి ఈ పథకం చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.

ముఖ్యాంశాలు:
రూ. 755 ప్రీమియం - రూ. 15 లక్షల బీమా
రూ. 399 ప్రీమియం - రూ. 10 లక్షల బీమా
ఆసుపత్రి ఖర్చులు, రవాణా ఖర్చులు, విద్య, వివాహం కోసం ప్రత్యేక సహాయం.
IPPB (పోస్టాఫీసు) ఖాతా ఉండాలి. వార్షిక పునరుద్ధరణ సౌకర్యం అందుబాటులో ఉంది.

Also REad: Esther Anil: వెంకటేష్ రీల్ కూతురు షాకింగ్ కామెంట్స్.."ఆ ఊర్లో అందరూ ఛాతి చూసి మాట్లాడేవాళ్లు..!"

Also Read: Fenugreek Seeds: ఈ గింజలతో తెల్ల జుట్టును శాశ్వతంగా నల్లగా మార్చే ప్రక్రియ..డాక్టర్లు కూడా చెప్పని పచ్చి నిజం!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Post OfficePost Office Insurance SchemeCentral Government InsuranceIndia Post Life InsuranceLow Premium High Coverage Plan

Trending News