English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Jobs: నిరుద్యోగులకు అలర్ట్.. మొత్తం 348 పోస్టులతో IPPB నోటిఫికేషన్ విడుదల.. లాస్ట్ డేట్ ఎప్పుడంటే..!

Jobs: నిరుద్యోగులకు అలర్ట్.. మొత్తం 348 పోస్టులతో IPPB నోటిఫికేషన్ విడుదల.. లాస్ట్ డేట్ ఎప్పుడంటే..!

IPPB Recruitment: డిగ్రీ చదివి ఇంట్లోనే ఖాళీగా ఉంటున్నారా..? అయితే ఈ అద్భుత అవకాశం మీ కోసమే. కేంద్ర ప్రభుత్వరంగ సంస్థ ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్ బ్యాంక్ గ్రామీణ డాక్ సేవక్స్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. నిరుద్యోగులు వెంటనే ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Oct 10, 2025, 03:51 PM IST

Trending Photos

Raja yoga: దీపావళి నుంచి ఈ రాశుల వారికి అద్భుత రాజయోగం.. అదృష్టం అంటే ఈ రాశులదే..!
6
Diwali Rajayogam
Raja yoga: దీపావళి నుంచి ఈ రాశుల వారికి అద్భుత రాజయోగం.. అదృష్టం అంటే ఈ రాశులదే..!
Gold Rate: పెరుగుట విరుగుట కొరకే.. భారీగా తగ్గనున్న పసిడి.. బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా ఏం చెప్పిందో తెలుస్తే..తులాల కొద్దీ బంగారం కొంటారు..!!
7
Gold Price India
Gold Rate: పెరుగుట విరుగుట కొరకే.. భారీగా తగ్గనున్న పసిడి.. బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా ఏం చెప్పిందో తెలుస్తే..తులాల కొద్దీ బంగారం కొంటారు..!!
Richest Couples: అత్యంత ధనవంత సినీ జంటలు ఎవరో తెలుసా? అల్లు అర్జున్‌ ఏ స్థానంలో?
8
Richest Couples
Richest Couples: అత్యంత ధనవంత సినీ జంటలు ఎవరో తెలుసా? అల్లు అర్జున్‌ ఏ స్థానంలో?
Snake Bite: ఈ ఇంజెక్షన్ పాము విషానికి పెద్ద విరుగుడు.. అంతేకాదు విష జంతువుల కాటుకు ఏకైక ఔషధం..
6
Snake Bite Remedies
Snake Bite: ఈ ఇంజెక్షన్ పాము విషానికి పెద్ద విరుగుడు.. అంతేకాదు విష జంతువుల కాటుకు ఏకైక ఔషధం..
Jobs: నిరుద్యోగులకు అలర్ట్.. మొత్తం 348 పోస్టులతో IPPB నోటిఫికేషన్ విడుదల.. లాస్ట్ డేట్ ఎప్పుడంటే..!

IPPB Notification 2025: కేంద్ర ప్రభుత్వరంగ సంస్థ ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్ బ్యాంక్ (ఐపీపీబీ) గ్రామీణ డాక్ సేవక్స్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఆసక్తి, అర్హత గల అభ్యర్థులు ఆన్‌లైన్ ద్వారా అప్లై చేయవచ్చు. అప్లికేషన్లు సమర్పించడానికి చివరి తేదీ అక్టోబర్ 29. 

Add Zee News as a Preferred Source

పోస్టుల సంఖ్య..
మొత్తం పోస్టుల సంఖ్య 348 ఉండగా.. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తొమ్మిది పోస్టులు ఉన్నాయి. 

విద్యార్హతలు..
గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ లేదా సంస్థ నుంచి ఏదైనా డిగ్రీలో ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి. ఎలాంటి అనుభవం అవసరం లేదు.

వయోపరిమితి.. 
అభ్యర్థి వయస్సు 20 నుంచి 35 ఏళ్ల మధ్యలో ఉండాలి. నిబంధనలను అనుసరించి సంబంధిత వర్గాలకు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది. 

అప్లికేషన్లు ప్రారంభం.. అక్టోబర్ 09.  
లాస్ట్ డేట్.. అక్టోబర్ 29. 

అప్లికేషన్ ఫీజు..
అప్లై చేయాల్సిన అభ్యర్థులందరూ అప్లికేషన్ ఫీజు రూ. 750 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. పూర్తి వివరాలకు ippbonline.com వెబ్‌సైట్​లో సంప్రదించగలరు.

ఎంపిక విధానం..
గ్రాడ్యుయేషన్ స్థాయిలో సాధించిన మార్కుల ఆధారంగా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు. అవసరమైతే ఐపీపీబీ ఆన్‌లైన్ టెస్టు నిర్వహించవచ్చు. 

Also Read: Pensioners Alert: పెన్షన్ దారులకు బిగ్ అలర్ట్.. నవంబర్ 30లోపు వెంటనే ఇలా చేయండి.. లేదంటే మీకు ఫించన్ రాదు..!

Also Read: Jobs: గుడ్‌న్యూస్.. రూ. 60 వేల జీతంతో తెలంగాణ ఆర్టీసీలో ఉద్యోగాలు.. వెంటనే అప్లై చేసేయండి..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Ippb Notification 2025IPPB JobsIndia Post Payment BankIppb Latest JobsJobs

Trending News