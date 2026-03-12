Iran black rain Diseases: పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న యుద్ధ పరిస్థితులు.. సైనిక చర్యలకు మాత్రమే పరిమితం కాకుండా.. పర్యావరణం, ప్రజల ఆరోగ్యంపై కూడా తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ మధ్య పెరుగుతున్న ఘర్షణల కారణంగా అక్కడి వాతావరణంలో ప్రమాదకర మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఈ పరిస్థితిపై ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ కూడా హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. అత్యవసరం ఉంటే మాత్రమే ప్రజలు ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావాలని లేదంటే ఇళ్లలోనే ఉండాలని సూచించింది.
ఇటీవల అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ బలగాలు.. టెహ్రాన్ సహా పలు ప్రాంతాల్లోని చమురు నిల్వ కేంద్రాలు, శుద్ధి కర్మాగారాలపై దాడులు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ దాడుల కారణంగా భారీగా అగ్ని ప్రమాదాలు సంభవించాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో చమురు నిల్వలు ధ్వంసమై పెద్దెత్తున చమురు బయటకు పొంగిపొరినట్లు అంతర్జాతీయ నివేదికలు సైతం వెల్లడించాయి. దాదాపు 260 మిలియన్ లీటర్ల చమురు ఈఘటనల్లో నష్టపోయినట్లు అంచనా వేశాయి.
అయితే ఈ అగ్నిప్రమాదాల వల్ల గాల్లోకి భారీగా నల్లటి పొగ చొచ్చుకుపోయింది. ఆ పొగ వాతావరణంలో కలిసిన తర్వాత మళ్లీ వర్షం రూపంలో అక్కడ కురుస్తోంది. స్థానికులు దీన్ని బ్లాక్ రెయిన్ గా వర్ణిస్తున్నారు. అయితే ఈ వర్షం సాధారణ వర్షం కాదు.. చమురు కాలినప్పుడు ఉత్పత్తి అయ్యే రసాయన కణాలు.. పొగ, కాలుష్య పదార్థాలు కలిసి వర్షంలో భాగం అవుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితులపై ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. డబ్ల్యూహెచ్ఓ ప్రతినిధి క్రిస్టియన్ లిండ్ మెయిర్ జెనీవాలో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు. ఈ పరిస్థితి ప్రజల ఆరోగ్యానికి పెను ప్రమాదం వాటిల్లే అవకాశం ఉందని చెప్పారు. నల్లవర్షం దానికి సంబంధించిన ఆమ్ల వర్షం ముఖ్యంగా శ్వాసకోశ సమస్యలు ఉన్నవారికి తీవ్రమైన ముప్పుగా మారవచ్చని ఆయన హెచ్చరించారు. ముందు జాగ్రత్తగా ప్రజలు వీలైనంత వరకు బయటకు వెళ్లకుండా ఇళ్లలోనే ఉండాలని సూచించారు.
నిపుణుల ప్రకారం చమురు నిల్వ కేంద్రాలు, రిఫైనరీలు కాలిపోవడం వల్ల భారీగా విషపూరిత వాయువులు వాతావరణంలోకి విడుదల అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా హైడ్రోకార్బన్లు, సల్ఫర్ ఆక్సైడ్లు, నైట్రోజన్ సమ్మేళనాలు గాలిలో కలిసిపోతున్నాయి. ఈ రసాయనాలు గాలిలోని చిన్న కణాల రూపంలో వ్యాపించి మానవ ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతాయి. ఇలాంటి కాలుష్య గాలిని పీల్చడం వల్ల తలనొప్పి, కళ్లలో మంట, చర్మం చికాకు, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది వంటి సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. దీర్ఘకాలంగా ఈ రసాయనాలకు గురికావడం వల్ల ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులు, అలర్జీలు, కొన్ని సందర్భాల్లో క్యాన్సర్ వంటి తీవ్రమైన వ్యాధుల ప్రమాదం కూడా పెరుగుతుందని శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు. యుద్ధం ప్రభావం కేవలం సైనిక రంగానికే పరిమితం కాకుండా పర్యావరణం, వాతావరణం.. ప్రజల ఆరోగ్యంపై కూడా తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతున్నదని ఈ పరిణామాలు స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నాయి. పరిస్థితి త్వరగా అదుపులోకి రాకపోతే ప్రాంతీయ ఆరోగ్య సంక్షోభం తలెత్తే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
