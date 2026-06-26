Iran India Oil Deal: ఇరాన్ చమురు భారతదేశానికి తిరిగి రాబోతోందా? ఇరాన్ చమురు, ఇంధన శాఖ మంత్రి భారత్ పర్యటనలో భాగంగా ఒక కీలక ప్రకటన చేశారు. చమురు, గ్యాస్, ఇంధన రంగాలలో భారతదేశంతో భారీ సహకారానికి ఇరాన్ పూర్తిగా సిద్ధంగా ఉందని మొహ్సెన్ పాక్ నిజాద్ స్పష్టంగా తెలిపారు. అంతేకాకుండా.. ఇరు దేశాల మధ్య పెట్టుబడులు, వాణిజ్యాన్ని పెంచే అవకాశాలపై కూడా చర్చలు జరుగుతున్నాయన్నారు. బ్రిక్స్ ఇంధన మంత్రుల సమావేశం కారణంగా ఇరాన్ మంత్రి భారత్ లో పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన భారత్ కు మళ్లీ గతంలో ఉన్న వాణిజ్య బంధాన్ని పునరుద్ధరించేందుకు స్నేహహస్తం చాటారు. అంతేకాదు ఇరాన్లో ఉత్పత్తి అయ్యే ముడి చమురు అత్యంత తక్కువ ధరకే భారత్ కు సరఫరా చేసేందుకు కూడా ఇరాన్ ముందుకు వచ్చింది.
దీంతో భారత్ కు చమురు మళ్ళీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందని వాణిజ్య వర్గాలు కూడా అంచనా వేస్తున్నాయి. అయితే యుద్ధ వాతావరణం ముగిసిపోవడంతో పాటు ప్రస్తుతం స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హార్మోజ్ లో కూడా పరిస్థితిలు శాంతియుతంగా ఉన్నాయి. నౌకలు కూడా స్వేచ్ఛగా తిరుగుతున్నాయి. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఇరాన్ తనకు అత్యంత సమీపంలో ఉన్న పాత వాణిజ్య భాగస్వామికి చమురు చౌకగా విక్రయించేందుకు ముందుకు వచ్చినట్లు విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. బ్రిక్స్ దేశాలకు చెందిన ఇంధన మంత్రుల సమావేశంలో భాగంగా ఇరాన్ శాఖ మంత్రి భారత్ లో పర్యటించారు. ఈ పర్యటనలో ప్రధానంగా భారత్ తో చమురు గ్యాస్ ఇంధన రంగాల్లో ద్వైపాక్షిక సహకారం విషయంలో పలు కీలక చర్చలు జరిగినట్లు తెలుస్తోంది.
నిజానికి 2018లో అమెరికా ఆంక్షలు విధించేంత వరకు భారత్ ఇరాన్ మధ్య బలమైన వాణిజ్య బంధం కొనసాగింది. అంతేకాదు భారత్ కు చమురు సరఫరా చేసే దేశాల్లో ఇరాన్ రెండో అతిపెద్ద దేశంగా ఉంది. అంతేకాదు ఇరాన్ భారత్ కు అత్యంత సమీపంలో ఉన్న దేశం కావడంతో గతంలో భారత్ ఇరాన్ నుంచి చమురు కొనుగోలు చేసింది. ఆ సమయంలో 45 శాతం చెల్లింపులు అమెరికన్ డాలర్ లోనే కాకుండా భారతీయ రూపాయల్లో స్వీకరించేందుకు ఇరాన్ ముందుకు వచ్చింది. దీని కోసం ఒక ప్రత్యేక బ్యాంక్ అకౌంట్ ద్వారా నేరుగా రూపాయి ద్వారా చెల్లింపులను స్వీకరించింది. దీంతో మన దేశానికి డాలర్లను ఖర్చు చేయాల్సిన పరిస్థితి తప్పింది. తద్వారా విదేశీ మారక ద్రవ్యం కూడా మిగిలిందని చెప్పాలి. అయితే భారత్ నుంచి ఇరాన్ స్వీకరించిన రూపాయలను మళ్లీ ఇరాన్ మన దేశంలోనే ఖర్చు చేసి బాస్మతి బియ్యం, చాయి, కాఫీ, చక్కెర, ఫార్మ ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేస్తుండేది. తద్వారా మన దేశానికి ఎంతో మేలు జరిగింది.
ఈ విధానంతో మన డబ్బు దేశం దాటి పోకుండా రైతులు, వ్యాపారులకే చేరింది. అంతేకాదు గతంలో ఇరాన్ చమరు కొనుగోలు చేసినప్పుడు భారతీయ రిఫైనరీలకు ఫ్రీ షిప్పింగ్ , ఫ్రీ ఇన్సూరెన్స్ సదుపాయం కూడా అందుబాటులో ఉండేది. అంతేకాదు భారత్ నుంచి ఇరాన్ చమురు చెల్లింపుల కోసం 60 నుంచి 90 రోజుల సమయం కూడా ఇచ్చేది. ఇరాన్ తో భారత్ వాణిజ్య బంధం వల్ల దేశానికి భారీగా విదేశీ మారకద్రవ్యం కూడా ఆదా అయ్యేది. దేశీయంగా పెట్రోల్, డీజిల్, ఎల్పీజీ ధరలు కూడా సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉండేవి. తాజాగా ఇరాన్ భారత్ తో వాణిజ్య బంధం కోరుకుంటుందన్న సంకేతాలు వస్తుండటంతో త్వరలోనే దేశంలో ఇంధన ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉంటుందని నిపుణులు అంటున్నారు.
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