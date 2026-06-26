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Iran India Oil Deal: ఇరాన్‌తో భారత్ మెగా డీల్.. లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ.70లకే రాబోతుందా? కేంద్రానికి ఇరాన్ బంపర్ ఆఫర్..!!

Iran India Oil Deal:  బ్రిక్స్ ఇంధన మంత్రుల సమావేశం కారణంగా ఇరాన్ ఇంధన శాఖ మంత్రి భారత్ లో పర్యటించారు. ఈ పర్యటన నేపథ్యంలో ప్రధానంగా భారత్ లో చమురు, గ్యాస్, ఇంధన రంగాల్లో ద్వైపాక్షిక సహకారం విషయంలో కీలక చర్చలు జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. 2018-19కి ముందు.. భారతదేశానికి ముడి చమురును సరఫరా చేసే దేశాలలో ఇరాన్ రెండవ అతిపెద్దదిగా ఉండేది. ఇరాన్ నుండి చమురును కొనుగోలు చేస్తే భారత్  భారీగా లాభపడే అవకాశం ఉందా? తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jun 26, 2026, 06:18 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 06:18 PM IST
Iran India Oil Deal: ఇరాన్‌తో భారత్ మెగా డీల్.. లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ.70లకే రాబోతుందా? కేంద్రానికి ఇరాన్ బంపర్ ఆఫర్..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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