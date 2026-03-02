English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Iran War Impact On India: వంటగదిపై ఇరాన్ యుద్ధ ప్రభావం..సామాన్యుడికి తప్పని సెగ..భారీగా పెరగనున్న నిత్యావసరాల ధరలు!

Iran War Impact On Indian Economy: మధ్యప్రాచ్యంలో ముదురుతున్న యుద్ధ మేఘాలు కేవలం ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్, అమెరికా దేశాలకే పరిమితం కాకుండా, భారత సామాన్యుడి జేబుపై కూడా తీవ్ర ప్రభావం చూపనున్నాయి. యుద్ధం ఇలాగే కొనసాగితే పప్పుల నుంచి పెట్రోల్ వరకు అన్నింటికీ 'రెక్కలు' రావడం ఖాయమని ఆర్థిక నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Mar 2, 2026, 06:09 PM IST

భారత్ వంటి వర్ధమాన ఆర్థిక వ్యవస్థలపై ఈ యుద్ధ ప్రభావం బహుముఖంగా ఉండబోతోంది. రవాణా మార్గాల్లో ఆటంకాలు, పెరిగిన బీమా ఖర్చులు అంతిమంగా వినియోగదారుడిపైనే భారం మోపనున్నాయి.

వంటగదిపై యుద్ధ ప్రభావం 
భారత్ ఏటా సుమారు 5-6 మిలియన్ టన్నుల కంది, మినుము, పెసర పప్పులను ఆఫ్రికా, కెనడా వంటి దేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటుంది. యుద్ధం కారణంగా సముద్ర మార్గాల్లో రవాణా ఖర్చులు పెరిగి, దేశీయంగా పప్పుల ధరలు భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. మన బాస్మతి బియ్యానికి ఇరాన్ అతిపెద్ద కొనుగోలుదారు. యుద్ధ ఉద్రిక్తతల వల్ల కొత్త ఆర్డర్లు నిలిచిపోయాయి. దీనివల్ల ఎగుమతిదారులు నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది.

పెట్రోల్, డీజిల్ భారం
భారత్ తన చమురు అవసరాల్లో 80% పైగా దిగుమతులపైనే ఆధారపడుతోంది. ఇరాన్ యుద్ధం తీవ్రమైతే హార్ముజ్ జలసంధి గుండా రవాణా కష్టమవుతుంది. దీనివల్ల బ్యారెల్ ధర 100 డాలర్ల మార్కును దాటే అవకాశం ఉంది. పెట్రోల్ ధరలు పెరిగితే రవాణా ఖర్చులు పెరిగి, పండ్లు, కూరగాయలతో సహా అన్ని వస్తువుల ధరలు ఆటోమేటిక్‌గా పెరుగుతాయి.

యుద్ధం కారణంగా ఎగుమతి-దిగుమతి రంగాలు గడ్డు కాలాన్ని ఎదుర్కోబోతున్నట్లు నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. సముద్ర మార్గాల మార్పు (కేప్ ఆఫ్ గుడ్ హోప్ ద్వారా ప్రయాణం) వల్ల నౌకల ప్రయాణ దూరం పెరిగి, షిప్పింగ్ ఛార్జీలు, ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియంలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. ఇది భారతీయ కంపెనీల లాభాలను తగ్గించడమే కాకుండా, దేశంలో ఆహార ద్రవ్యోల్బణానికి దారితీస్తుంది.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Iran War Impact on IndiaIran Israel War Effect On Indiaus iran war impact on indiamiddle east war impact on indian economyimpact of iran war on india

