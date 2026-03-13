English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Russia Oil Revenue: అమెరికా జేబుకు చిల్లు..రష్యాకు డబ్బే డబ్బు.. ఈ చిన్న లాజిక్ ఎలా మిస్ అయ్యావ్ ట్రంప్?

Russia Oil Revenue: అమెరికా జేబుకు చిల్లు..రష్యాకు డబ్బే డబ్బు.. ఈ చిన్న లాజిక్ ఎలా మిస్ అయ్యావ్ ట్రంప్?

Russia Oil Revenue: పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం ఇప్పట్లో ముగిసేలా కనిపించడం లేదు. అమెరికా ఇజ్రాయెల్ సంయుక్త దాడులతో పశ్చిమాసియా దేశాల్లో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకున్నాయి. యుద్ధం వల్ల ఇంధన ధరలు సైతం పెరగడం రష్యాకు అనుకూలిస్తోందని యుద్ధంలో రష్యానే విజేత అని యూరోపియన్ కౌన్సిల్ అధ్యక్షుడు ఆంటోనియా కోస్టా ఈ వ్యాఖ్యలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఆ మాటే ఇప్పుడు నిజం అవుతోంది. భగ్గుమంటూన్న ధరలతో పుతిన్ ప్రభుత్వానికి బిలియన్ డాలర్ల ఆదాయం సమకూరుతుందని అంతర్జాతీయ మీడియా సైతం కథనాలు వెల్లడించాయి. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Mar 13, 2026, 06:30 PM IST

Trending Photos

Tax On Data Usage: యూజర్లకు దిమ్మతిరిగే న్యూస్.. మొబైల్ డేటాపై ట్యాక్స్ వేయబోతున్న కేంద్రం..?
5
Tax On Data Usage
Tax On Data Usage: యూజర్లకు దిమ్మతిరిగే న్యూస్.. మొబైల్ డేటాపై ట్యాక్స్ వేయబోతున్న కేంద్రం..?
EPFO Form 2: PF ఫారం నంబర్ 2 నింపారా? లేదా? అయితే లక్షల్లో నష్టపోయినట్లే..!!
5
EPFO Form 2
EPFO Form 2: PF ఫారం నంబర్ 2 నింపారా? లేదా? అయితే లక్షల్లో నష్టపోయినట్లే..!!
Jio Bumper Offer: జియో యూజర్లకు బంపర్ న్యూస్.. ఈ రీఛార్జ్ ప్లాన్లపై అన్‌లిమిటెడ్ 4G డేటాతో పాటు మరెన్నో బెనిఫిట్స్
5
reliance jio offers
Jio Bumper Offer: జియో యూజర్లకు బంపర్ న్యూస్.. ఈ రీఛార్జ్ ప్లాన్లపై అన్‌లిమిటెడ్ 4G డేటాతో పాటు మరెన్నో బెనిఫిట్స్
Petrol, Diesel Prices: బ్యారెల్ చమురు ధర రూ. 200లకు చేరితే.. లీటర్ పెట్రోల్-డీజీల్ ధర ఎంత ఉంటుందో తెలిస్తే నిద్ర పట్టదు..!!
5
crude oil price surge
Petrol, Diesel Prices: బ్యారెల్ చమురు ధర రూ. 200లకు చేరితే.. లీటర్ పెట్రోల్-డీజీల్ ధర ఎంత ఉంటుందో తెలిస్తే నిద్ర పట్టదు..!!
Russia Oil Revenue: అమెరికా జేబుకు చిల్లు..రష్యాకు డబ్బే డబ్బు.. ఈ చిన్న లాజిక్ ఎలా మిస్ అయ్యావ్ ట్రంప్?

Russia Oil Revenue: మధ్యప్రాచ్యంలో పెరుగుతున్న యుద్ధ ఉద్రిక్తతలు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై గణనీయమైన ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ముఖ్యంగా  ఇరాన్ పై సైనిక చర్యలు కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్‌లో పెద్ద మార్పులు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ఈ పరిస్థితి ఒకవైపు అమెరికాకు భారీ ఖర్చును మోపుతుండగా, మరోవైపు రష్యాకు మాత్రం అదనపు ఆదాయం తెచ్చిపెడుతోందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ప్రపంచ మార్కెట్‌లో చమురు సరఫరాపై అనిశ్చితి పెరగడంతో ముడి చమురు ధరలు పెరుగుతున్నాయి. గల్ఫ్ ప్రాంతంలో యుద్ధ పరిస్థితులు తీవ్రతరం కావడంతో అనేక దేశాలు ఇంధన భద్రతపై ఆందోళన చెందుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో చమురు కొనుగోళ్లపై డిమాండ్ పెరగడం వల్ల చమురు ఎగుమతిదారులైన దేశాలకు లాభాలు పెరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా రష్యా ఈ పరిస్థితిని ఆర్థికంగా ఉపయోగించుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది.

అంతర్జాతీయ నివేదికల ప్రకారం, చమురు డిమాండ్ పెరగడం వల్ల రష్యాకు రోజుకు సుమారు 150 మిలియన్ డాలర్ల అదనపు ఆదాయం వస్తోంది. భారత కరెన్సీలో ఇది సుమారు  రూ. 1,300 కోట్లకు సమానం. యుద్ధ పరిస్థితులు కొనసాగితే ఈ ఆదాయం మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని ఆర్థిక నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. మార్చి నెలాఖరుకు ఈ పరిస్థితుల వల్ల రష్యాకు అదనంగా దాదాపు 5 బిలియన్ డాలర్ల వరకు ఆదాయం వచ్చే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. భారత కరెన్సీలో ఇది సుమారు రూ. 46,000 కోట్లకు సమానం. అంతర్జాతీయ ఇంధన మార్కెట్‌లో చమురు ధరలు పెరగడం రష్యా వంటి ఎగుమతిదారులకు అనుకూలంగా మారింది.

Also Read: Fancy Number Plate: ఫ్యాన్సీ నంబర్ ప్లేట్ కోసం లక్షల్లో ఖర్చు.. ఖైరతాబాద్ RTAకి భారీ ఆదాయం..!!  

ఇదే సమయంలో అమెరికా మాత్రం యుద్ధ చర్యల కారణంగా భారీ ఖర్చును భరిస్తోంది. ఇరాన్‌పై సైనిక చర్యలు, భద్రతా ఏర్పాట్లు, సైనిక దళాల మోహరింపు వంటి కారణాలతో అమెరికా ఖర్చులు గణనీయంగా పెరిగాయి. సమాచారం ప్రకారం కేవలం ఒక వారంలోనే అమెరికా సుమారు 6 బిలియన్ డాలర్ల వరకు ఖర్చు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. యుద్ధ పరిస్థితులు  ఇలాగే కొనసాగితే ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్‌లో మరింత అస్థిరత ఏర్పడే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా చమురు సరఫరా మార్గాలపై ప్రభావం పడితే ధరలు ఇంకా పెరగవచ్చు. ఈ పరిణామాలు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై కూడా ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.

మధ్యప్రాచ్య యుద్ధ ఉద్రిక్తతలు ప్రపంచ ఆర్థిక సమీకరణాలను మార్చుతున్నాయి. ఒకవైపు అమెరికాకు ఖర్చులు పెరుగుతుండగా, మరోవైపు రష్యా వంటి చమురు ఎగుమతి దేశాలు ఈ పరిస్థితిని ఆర్థికంగా ఉపయోగించుకుంటున్నాయి. భవిష్యత్తులో ఈ ఉద్రిక్తతలు ఎలా మారతాయనే దానిపై ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్ దిశ ఆధారపడి ఉంటుంది.

Also Read: Gold Rate Today: మరోసారి కుప్పకూలిన బంగారం ధరలు.. మార్చి 13వ తేదీ ఏపీ, తెలంగాణలో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..? 

 

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

Iran WarRussia Oil RevenueUS Military Spendingglobal oil marketMiddle East conflict

Trending News