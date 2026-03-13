Russia Oil Revenue: అమెరికా జేబుకు చిల్లు..రష్యాకు డబ్బే డబ్బు.. ఈ చిన్న లాజిక్ ఎలా మిస్ అయ్యావ్ ట్రంప్?

Russia Oil Revenue: మధ్యప్రాచ్యంలో పెరుగుతున్న యుద్ధ ఉద్రిక్తతలు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై గణనీయమైన ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇరాన్ పై సైనిక చర్యలు కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్లో పెద్ద మార్పులు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ఈ పరిస్థితి ఒకవైపు అమెరికాకు భారీ ఖర్చును మోపుతుండగా, మరోవైపు రష్యాకు మాత్రం అదనపు ఆదాయం తెచ్చిపెడుతోందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
ప్రపంచ మార్కెట్లో చమురు సరఫరాపై అనిశ్చితి పెరగడంతో ముడి చమురు ధరలు పెరుగుతున్నాయి. గల్ఫ్ ప్రాంతంలో యుద్ధ పరిస్థితులు తీవ్రతరం కావడంతో అనేక దేశాలు ఇంధన భద్రతపై ఆందోళన చెందుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో చమురు కొనుగోళ్లపై డిమాండ్ పెరగడం వల్ల చమురు ఎగుమతిదారులైన దేశాలకు లాభాలు పెరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా రష్యా ఈ పరిస్థితిని ఆర్థికంగా ఉపయోగించుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది.
అంతర్జాతీయ నివేదికల ప్రకారం, చమురు డిమాండ్ పెరగడం వల్ల రష్యాకు రోజుకు సుమారు 150 మిలియన్ డాలర్ల అదనపు ఆదాయం వస్తోంది. భారత కరెన్సీలో ఇది సుమారు రూ. 1,300 కోట్లకు సమానం. యుద్ధ పరిస్థితులు కొనసాగితే ఈ ఆదాయం మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని ఆర్థిక నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. మార్చి నెలాఖరుకు ఈ పరిస్థితుల వల్ల రష్యాకు అదనంగా దాదాపు 5 బిలియన్ డాలర్ల వరకు ఆదాయం వచ్చే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. భారత కరెన్సీలో ఇది సుమారు రూ. 46,000 కోట్లకు సమానం. అంతర్జాతీయ ఇంధన మార్కెట్లో చమురు ధరలు పెరగడం రష్యా వంటి ఎగుమతిదారులకు అనుకూలంగా మారింది.
ఇదే సమయంలో అమెరికా మాత్రం యుద్ధ చర్యల కారణంగా భారీ ఖర్చును భరిస్తోంది. ఇరాన్పై సైనిక చర్యలు, భద్రతా ఏర్పాట్లు, సైనిక దళాల మోహరింపు వంటి కారణాలతో అమెరికా ఖర్చులు గణనీయంగా పెరిగాయి. సమాచారం ప్రకారం కేవలం ఒక వారంలోనే అమెరికా సుమారు 6 బిలియన్ డాలర్ల వరకు ఖర్చు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. యుద్ధ పరిస్థితులు ఇలాగే కొనసాగితే ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్లో మరింత అస్థిరత ఏర్పడే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా చమురు సరఫరా మార్గాలపై ప్రభావం పడితే ధరలు ఇంకా పెరగవచ్చు. ఈ పరిణామాలు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై కూడా ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.
మధ్యప్రాచ్య యుద్ధ ఉద్రిక్తతలు ప్రపంచ ఆర్థిక సమీకరణాలను మార్చుతున్నాయి. ఒకవైపు అమెరికాకు ఖర్చులు పెరుగుతుండగా, మరోవైపు రష్యా వంటి చమురు ఎగుమతి దేశాలు ఈ పరిస్థితిని ఆర్థికంగా ఉపయోగించుకుంటున్నాయి. భవిష్యత్తులో ఈ ఉద్రిక్తతలు ఎలా మారతాయనే దానిపై ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్ దిశ ఆధారపడి ఉంటుంది.
