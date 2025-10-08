English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Railway Rules: ట్రైన్‌లో ఎంత బంగారం తీసుకువెళ్లవచ్చు..? ఈ రూల్స్ తప్పకుండా తెలుసుకోండి

Railway Rules: ట్రైన్‌లో ఎంత బంగారం తీసుకువెళ్లవచ్చు..? ఈ రూల్స్ తప్పకుండా తెలుసుకోండి

How Much Gold Carry in Train: రైలులో ఎంత బంగారం తీసుకువెళ్లవచ్చు..? ఈ విషయం ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా..? విదేశాల నుంచి ఎక్కువ బంగారం తీసుకువస్తే.. ఎయిర్‌పోర్టులో కస్టమ్ అధికారులు పట్టేస్తారు. మరి ట్రైన్‌లో ఎంత గోల్డ్ మనతోపాటు తీసువెళ్లవచ్చో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం..  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Oct 8, 2025, 06:19 PM IST

Trending Photos

Retirement age of Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ పెంపుపై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..
5
Retireement age of Central Government
Retirement age of Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ పెంపుపై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..
Samantha: చైతూ, సమంత పచ్చటి కాపురంలో &#039;చిచ్చు పెట్టిన వ్యక్తి&#039;.. అతడెవరో తెలుసా?
5
samantha
Samantha: చైతూ, సమంత పచ్చటి కాపురంలో 'చిచ్చు పెట్టిన వ్యక్తి'.. అతడెవరో తెలుసా?
Epfo Pension Diwali Gift: 21 కోట్ల ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు కేంద్రం దీపావళి కానుక.. ప్రతి ఒక్కరి అకౌంట్లోకి రూ.20 వేల పెన్షన్!
7
Diwali Gift Pension
Epfo Pension Diwali Gift: 21 కోట్ల ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు కేంద్రం దీపావళి కానుక.. ప్రతి ఒక్కరి అకౌంట్లోకి రూ.20 వేల పెన్షన్!
Sbi Bank Recruitment 2025: రూ.85 వేల జీతంతో SBIలో ఉద్యోగాలు.. డిగ్రీ ఉంటే చాలు మీ పంట పండినట్లే..
5
SBI recruitment
Sbi Bank Recruitment 2025: రూ.85 వేల జీతంతో SBIలో ఉద్యోగాలు.. డిగ్రీ ఉంటే చాలు మీ పంట పండినట్లే..
Railway Rules: ట్రైన్‌లో ఎంత బంగారం తీసుకువెళ్లవచ్చు..? ఈ రూల్స్ తప్పకుండా తెలుసుకోండి

How Much Gold Carry in Train: రైల్వేలు నిత్యం ప్రయాణికులతో రద్దీగా ఉంటాయి. సుదూర ప్రాంతాలకు తక్కువ ఖర్చుతో ప్రయాణం చేసే అవకాశం ఉండడంతో ఎక్కువమంది రైలు ప్రయాణానికి ఇష్టపడతారు. మీరు కూడా రైలు ప్రయాణిస్తూ.. మీతోపాటు బంగారం తీసుకువెళ్లాలని అనుకుంటున్నారా..? అయితే కచ్చితంగా ఎంత బంగారం తీసుకువెళ్లాలనే విషయం తెలుసుకోవాలి. ఇందుకు సంబంధించి భారతీయ రైల్వేలు, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) స్పష్టమైన నియమాలను రూపొందించాయి. రైల్వేలు బంగారాన్ని ప్రత్యేక వస్తువగా పరిగణించవు. బంగారాన్ని కూడా సాధారణ లగేజీ కిందే లెక్కిస్తారు. అంటే.. మీ టికెట్‌పై ఎంత లగేజీ అనుమతి ఉంటుందో అంతే బరువు బంగారాన్ని తీసుకువెళ్లవచ్చు. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం..

Add Zee News as a Preferred Source

భారతీయ రైల్వే నిబంధనల ప్రకారం.. వివిధ తరగతుల ప్రయాణికులకు లగేజీ పరిమితులు ఉన్నాయి. ఫస్ట్ క్లాస్ ఏసీ ప్రయాణీకులకు 70 కిలోల వరకు లగేజీని తమతోపాటు తీసుకువెళ్లేందుకు అనుమతి ఉంది. అదేవిధంగా ఏసీ 2-టైర్ ప్రయాణికులు 50 కిలోల లగేజీ తీసుకువెళ్లవచ్చు. ఏసీ 3-టైర్, స్లీపర్ క్లాస్ ప్రయాణికులకు 40 కిలోల వరకు లగేజీకి అనుమతి ఉంది. జనరల్ క్లాస్ ప్రయాణికులకు 35 కేజీల లగేజీని అనుమతి ఇస్తారు. అంటే మీరు బంగారాన్ని తీసుకెళ్తుంటే.. ఈ పరిమితిలోపు ఉండాలి.

పరిమితికి మంచి లగేజీని మీతోపాటు తీసుకువెళ్తే.. అదనపు రుసుము లేదా జరిమానా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ప్రయాణించే ముందు మీకు అవసరమైన లగేజీ బరువును కచ్చితంగా అంచనా వేసుకోవాలి. అయితే ప్రస్తుతం రైల్వేల్లో లగేజీ బరువు విషయంలో నిబంధనలు అంతా పక్కగా అమలు కావడం లేదు. ఎయిర్‌పోర్టులో ప్రయాణికుల లగేజీ బరువును చెక్ చేసిన తరువాతనే పంపిస్తారు. అయితే రైల్వేల్లో ఇంకా అంత పక్కగా అమలు చేయడం లేదు. అయితే చెకింగ్ సమయంలో టీసీలు అధిక లగేజీని గమనిస్తే.. ఫైన్ వేసే అవకాశం ఉంటుంది.

మీరు రైలు ప్రయాణంలో బంగారు తీసుకువెళుతున్నట్లయితే కచ్చితంగా కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. మీ నగలను చెక్ ఇన్ బ్యాగ్‌లో కాకుండా.. క్యారీ-ఆన్ బ్యాగ్‌లో పెట్టుకోవడం ఉత్తమం. చెక్-ఇన్ బ్యాగ్‌లలో దొంగతనం జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అదే క్యారీ ఆన్ బ్యాగ్‌ను మీ చేతిలో ఉంచుకుని సురక్షితంగా తీసుకువెళ్లవచ్చు. ప్రయాణికుల భద్రత, లగేజీ భద్రతను నిర్ధారించడానికి రైల్వే శాఖ నిబంధనలు రూపొందించింది. రైలులో బంగారాన్ని తీసుకెళ్లడం పెద్ద కష్టం కాదు గానీ.. కాస్త రిస్క్‌ అని చెప్పవచ్చు. 

Also Read: Vijay: 'మీకు నేనున్నా'.. కరూర్ తొక్కిసలాట బాధితులతో హీరో విజయ్‌ వీడియో కాల్‌

Also Read: BC Reservation: బీసీ రిజర్వేషన్లపై ఎడతెగని ఉత్కంఠ.. హైకోర్టు విచారణ రేపటికి వాయిదా

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

IRCTCRailway RulesIRCTC latest updatesHow Much Gold Carry in TrainIRCTC News

Trending News