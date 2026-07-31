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ఇస్రోలో భారీ నోటిఫికేషన్.. 410 అప్రెంటిస్ ఖాళీల భర్తీకి గ్రీన్ సిగ్నల్..!!

Isro Apprentice: నిరుద్యోగులకు ఇస్రో శుభవార్త చెప్పింది.  ఇస్రోలో కెరీర్ ప్రారంభించాలనుకునే వారికి ఇదొక్క చక్కటి అవకాశం ఉంది. గ్రాడ్యుయేట్, టెక్నికల్, కమర్షియల్ అప్రెంటిస్ పోస్టులకు ఇస్రో నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 31, 2026, 03:43 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 03:43 PM IST
ఇస్రోలో భారీ నోటిఫికేషన్.. 410 అప్రెంటిస్ ఖాళీల భర్తీకి గ్రీన్ సిగ్నల్..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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