/ఇస్రోలో భారీ నోటిఫికేషన్.. 410 అప్రెంటిస్ ఖాళీల భర్తీకి గ్రీన్ సిగ్నల్..!!

Isro Apprentice: నిరుద్యోగులకు ఇస్రో గుడ్ న్యూస్ వినిపించింది. 410 అప్రెంటిస్ పోస్టుల కోసం ఇస్రో (ISRO) అభ్యర్థుల నుండి దరఖాస్తులను ఆహ్వానించింది. ఈ ఖాళీలను 2026-27 సంవత్సరానికి గాను బెంగళూరులోని యు.ఆర్. రావు శాటిలైట్ సెంటర్ (URSC)లో భర్తీ చేయనున్నారు. ఆగస్టు 28వ తేదీలోగా నేషనల్ అప్రెంటిస్షిప్ ట్రైనింగ్ స్కీమ్ (NATS) పోర్టల్ ద్వారా దరఖాస్తులను సమర్పించాలి. ఆసక్తిగల అభ్యర్థులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని తమ భవిష్యత్తును నిర్మించుకోవాలి.
ఖాళీలు:
ఈ ఖాళీలను మూడు కేటగిరీలలో భర్తీ చేస్తారు: 220 గ్రాడ్యుయేట్ అప్రెంటిస్లు, 120 టెక్నికల్ అప్రెంటిస్లు, 70 కమర్షియల్ అప్రెంటిస్లు.
ఈ ఖాళీలు కింది సబ్జెక్టులలో అందుబాటులో ఉన్నాయి: కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్, మెకానికల్, కెమికల్, ఇండస్ట్రియల్, ఆటోమొబైల్, ఏరోనాటికల్, ఏరోస్పేస్, సివిల్, ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్, ఎలక్ట్రికల్, డిప్లొమా ఇన్ కమర్షియల్ ప్రాక్టీస్.
అర్హతలు:
గ్రాడ్యుయేట్ అప్రెంటిస్ పోస్టులకు, అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుండి సంబంధిత సబ్జెక్టులో BE/BTech డిగ్రీని కలిగి ఉండాలి. టెక్నీషియన్ అప్రెంటిస్లు సంబంధిత సబ్జెక్టులో డిప్లొమా సర్టిఫికేట్ను కలిగి ఉండాలి. వాణిజ్య అప్రెంటిస్లకు వాణిజ్య పద్ధతులలో డిప్లొమా తప్పనిసరిగా ఉండాలి. 2022, 23, 24, 25, లేదా 26 సంవత్సరాలలో తమ అర్హత విద్యను పూర్తి చేసిన వారు మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులు.
దరఖాస్తు:
అర్హులైన అభ్యర్థులు ముందుగా NATS (నేషనల్ అప్రెంటిస్షిప్ ట్రైనింగ్ స్కీమ్) పోర్టల్లో నమోదు చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత, UMANG పోర్టల్లో URSC అప్రెంటిస్షిప్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వారు తమ NATS నమోదు/అప్రెంటిస్షిప్ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ను నమోదు చేయాలి. వారు తమ అర్హత ధృవపత్రాలు, ఫోటో, సంతకం, ఇతర పత్రాలను అప్లోడ్ చేయాలి.
ఎంపిక:
విద్యా అర్హత మార్కుల ఆధారంగా షార్ట్లిస్టింగ్ జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత పత్రాల ధృవీకరణ నిర్వహిస్తుంది. అభ్యర్థులు ఈ ప్రక్రియలో తమ సొంత ఖర్చుతో పాల్గొనవలసి ఉంటుంది. ఎంపికైన దరఖాస్తుదారులకు గ్రాడ్యుయేట్ అప్రెంటిస్లకు నెలకు రూ.12,300, టెక్నీషియన్ అప్రెంటిస్లకు రూ.10,900 వాణిజ్య అప్రెంటిస్లకు రూ.10,900 స్టైపెండ్ లభిస్తుంది.
చివరి తేదీ:
దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ ఆగస్టు 28. దరఖాస్తు ప్రక్రియ, ఇతర సమాచారం https://nats.education.gov.in వెబ్సైట్లో లభిస్తాయి. ఉమాంగ్ పోర్టల్ https://web.umang.gov.in/landing/
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