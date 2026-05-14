IT Sector: భారతీయ ఐటీ రంగంపై మార్కెట్ నిపుణుడు అజయ్ శ్రీవాస్తవ చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం దేశీయ కార్పొరేట్ వర్గాల్లో పెను సంచలనంగా మారాయి. సాధారణంగా స్టాక్ మార్కెట్లో లాభనష్టాల గురించి చర్చలు జరుగుతుంటాయి. కానీ ఈసారి చర్చ కేవలం అంకెలకే పరిమితం కాలేదు. అది నైతికత, భవిష్యత్ వ్యూహం, దేశభక్తి వైపు మళ్లింది. డైమెన్షన్స్ కార్పొరేట్ ఫైనాన్స్ సర్వీసెస్ ఎండీ అజయ్ శ్రీవాస్తవ.. ఐటీ కంపెనీల యాజమాన్యాలపై విరుచుకుపడ్డారు. వారు దేశానికి ద్రోహం చేస్తున్నారని తీవ్రమైన పదజాలంతో విమర్శలు గుప్పించారు.
గత ఐదేళ్లుగా అనేక ఐటీ కంపెనీల యాజమాన్యాలు ఏమాత్రం ఆశించిన పనితీరును కనబరచలేదని.. అయినప్పటికీ అవే ముఖాలు పదవుల్లో కొనసాగుతూ అపారమైన ప్రయోజనాలు పొందుతున్నాయని ఆయన ఆరోపించారు. ముఖ్యంగా గత రెండేళ్లలో ఐటీ రంగం వృద్ధి మందగించినప్పటికీ, కంపెనీల సీఈఓలు ఉన్నత స్థాయి అధికారులు కోట్లాది రూపాయల బోనస్లు తీసుకోవడాన్ని ఆయన తీవ్రంగా తప్పుపట్టారు. కంపెనీ పనితీరు అధ్వాన్నంగా ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి భారీ పారితోషికాలు తీసుకోవడానికి వారికి అసలు సిగ్గు అనిపించడం లేదా ప్రశ్నించడం మార్కెట్లో చర్చకు దారితీసింది.
శ్రీవాస్తవ లేవనెత్తిన ప్రధాన అంశం ఏంటంటే.. భారతీయ ఐటీ కంపెనీలు తమ వద్ద ఉన్న అపారమైన నగదు నిల్వలను కేవలం వాటాదారులకు బైబ్యాక్లు.. డివిడెండ్ల రూపంలో పంచడానికే పరిమితం చేస్తున్నాయి. ఒక కంపెనీ తన దగ్గర ఉన్న డబ్బును తిరిగి ఇచ్చేస్తోంది అంటే, ఆ కంపెనీకి భవిష్యత్తులో పెట్టుబడి పెట్టడానికి కొత్త ఆలోచనలు లేదా గొప్ప ప్రాజెక్టులు లేవని అర్థం అని ఆయన విశ్లేషించారు. గ్లోబల్ మార్కెట్లో టెక్ దిగ్గజాలు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI), క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, డీప్ టెక్ వంటి భవిష్యత్ టెక్నాలజీలపై బిలియన్ల డాలర్ల పెట్టుబడులు పెడుతుంటే, మన దేశీ కంపెనీలు మాత్రం కేవలం పాత పద్ధతుల్లోనే సర్వీస్ ప్రొవైడర్లుగా మిగిలిపోవడానికి మొగ్గు చూపుతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రంగంలో భారతదేశం ప్రపంచ దేశాల కంటే చాలా వెనుకబడి ఉందని, ఈ గ్యాప్ను పూడ్చాల్సిన బాధ్యత కలిగిన ఐటీ సంస్థలు ఆ దిశగా అడుగులు వేయకుండా కేవలం వ్యక్తిగత సంపదను పెంచుకోవడంపైనే దృష్టి పెట్టాయని ఆయన విమర్శించారు.
భారత ప్రభుత్వం గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా ఐటీ పరిశ్రమను ప్రోత్సహించడానికి ఎన్నో పన్ను రాయితీలు, తక్కువ ధరకే భూములు, ఇతర సౌకర్యాలు కల్పించిందని, ఇవన్నీ దేశంలో ఒక బలమైన టెక్నాలజీ ఎకోసిస్టమ్ను నిర్మించడానికేనని ఆయన గుర్తు చేశారు. ప్రభుత్వం అందించిన ఈ సహకారాన్ని వాడుకుని కంపెనీలు ఎదిగినప్పటికీ, దేశాన్ని రేపటి తరం టెక్నాలజీ హబ్గా మార్చడంలో అవి విఫలమయ్యాయని ఆయన ఆరోపించారు. కేవలం నగదును నిల్వ చేసుకుంటూ లేదా బైబ్యాక్ల ద్వారా షేర్ ధరలను కృత్రిమంగా మేనేజ్ చేయడం వల్ల దేశానికి వచ్చే లాభం ఏమీ లేదని, అసలైన ఆవిష్కరణలు, పరిశోధనలపై పెట్టుబడులు పెట్టకపోవడమే అతిపెద్ద బలహీనత అని పేర్కొన్నారు. మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వంటి సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు కూడా యాజమాన్యాలను నిలదీయకుండా వారిని కాపాడుతూ వస్తున్నారని, ఇది చివరకు సామాన్య పెట్టుబడిదారుల ప్రయోజనాలను దెబ్బతీస్తుందని ఆయన హెచ్చరించారు.
కంపెనీల యాజమాన్యాలు డివిడెండ్లను వాటాదారుల పట్ల తమకున్న బాధ్యతగా సమర్థించుకుంటున్నప్పటికీ, విమర్శకుల దృష్టిలో ఇది కేవలం వృద్ధి లేకపోవడాన్ని కప్పిపుచ్చుకునే ప్రయత్నం మాత్రమే. ఐటీ పరిశ్రమ వేగంగా మారుతున్న ఈ తరుణంలో, భారతీయ కంపెనీలు తమ వ్యూహాలను మార్చుకోకపోతే అంతర్జాతీయ పోటీలో పూర్తిగా వెనుకబడిపోయే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఏఐ (AI) రేసులో ఇతర దేశాలు దూసుకుపోతున్న వేళ, మన కంపెనీలు కేవలం లాభాల పంపిణీకే పరిమితం కాకుండా, పరిశోధన మరియు అభివృద్ధి రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురావాలని నిపుణులు కోరుతున్నారు. మొత్తంమీద, అజయ్ శ్రీవాస్తవ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ఐటీ రంగం కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్, బాధ్యత, భవిష్యత్ దిశపై ఒక గట్టి హెచ్చరికలా నిలిచాయి. కంపెనీలు ఇప్పుడు కేవలం బ్యాలెన్స్ షీట్లను మాత్రమే కాదు, దేశ సాంకేతిక ప్రగతిలో తమ భాగస్వామ్యాన్ని కూడా పునర్నిర్వచించుకోవాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందని ఈ మొత్తం పరిణామం సూచిస్తోంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి