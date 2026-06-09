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ITR Filing 2026: జూలై 31 లోపు ITR ఫైల్ చేస్తే లాభాలే లాభాలు.. లేదంటే రూ. 5,000 జరిమానాతో పాటు ఆ బెనిఫిట్స్ అన్నీ లాస్..!!

ITR Filing 2026: ఈ ఏడాది ట్యాక్స్  రిటర్న్ దాఖలు చేసే ప్రక్రియలో అనేక మార్పులు జరిగాయి. మీరు మీ ITRను దాఖలు చేయాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే, ఈ మార్పుల గురించి తెలుసుకోవడం ముఖ్యం. మీ ఐటీఆర్ దాఖలులో తప్పులు చేసినట్లయితే ఇన్ కమ్ ట్యాక్స్ నుంచి నోటీసులు అందుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అయితే ఈ ఏడాది జరిగిన 5 ముఖ్యమైన మార్పుల గురించి తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jun 09, 2026, 01:57 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 01:57 PM IST
ITR Filing 2026: జూలై 31 లోపు ITR ఫైల్ చేస్తే లాభాలే లాభాలు.. లేదంటే రూ. 5,000 జరిమానాతో పాటు ఆ బెనిఫిట్స్ అన్నీ లాస్..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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