/ITR Filing 2026: జూలై 31 లోపు ITR ఫైల్ చేస్తే లాభాలే లాభాలు.. లేదంటే రూ. 5,000 జరిమానాతో పాటు ఆ బెనిఫిట్స్ అన్నీ లాస్..!!

ITR Filing 2026: ఈ ఏడాది ట్యాక్స్ రిటర్న్ దాఖలు చేసే ప్రక్రియలో అనేక మార్పులు జరిగాయి. మీరు మీ ITRను దాఖలు చేయాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే, ఈ మార్పుల గురించి తెలుసుకోవడం ముఖ్యం. మీ ఐటీఆర్ దాఖలులో తప్పులు చేసినట్లయితే ఇన్ కమ్ ట్యాక్స్ నుంచి నోటీసులు అందుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అయితే ఈ ఏడాది జరిగిన 5 ముఖ్యమైన మార్పుల గురించి తెలుసుకుందాం.
1. 2 ఇళ్ల నుండి వచ్చే ఆదాయం:
ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఇండ్లు ఉన్న ట్యాక్స్ పేయర్స్ కు బిగ్ రిలీఫ్ లభించనుంది. ఇంతకుముందు, ITR-1 ఫైల్ చేసే జీతభత్యాలు పొందే వ్యక్తులకు, ITR-4 (సుగమ్) ఉపయోగించే చిన్న వ్యాపార పన్ను చెల్లింపుదారులకు సమాచారం అందించేందుకు లిమిట్ ఆప్షన్స్ ఉండేవి. అయితే ఇప్పుడు, పన్ను చెల్లింపుదారులు ఈ ఫారమ్లను ఉపయోగించి రెండు ఇళ్ల నుండి వచ్చే ఆదాయాన్ని ఎంటర్ చేయవచ్చు.
2. మూలధన లాభాల పన్ను:
గతేడాది మూలధన లాభాల గురించి తెలపడం గందరగోళంగా అనిపించి ఉంటే.. ఈ ఏడాది అది మరింత సులభం అయ్యింది. అసెస్ మెంట్ ఇయర్ 2025–26లో, బడ్జెట్ మార్పుల కారణంగా, లావాదేవీలు జూలై 23, 2024కు ముందు జరిగాయా లేదా తర్వాత జరిగాయా అనే దానిపై ఆధారపడి పన్ను చెల్లింపుదారులు లాభాలను విభిన్నంగా నివేదించాల్సి వచ్చింది. వేర్వేరు సమయాల్లో స్వల్పకాలిక, దీర్ఘకాలిక లాభాలపై వేర్వేరు పన్ను రేట్లు వర్తించేవి. అసెస్మెంట్ ఇయర్ (AY) 2026–27 కోసం, ఆ పాత రిపోర్టింగ్ ఫీల్డ్లు తొలగించారు. FY 2025–26లో ఒకే మూలధన లాభాల పన్ను విధానం వర్తిస్తుంది కాబట్టి, పన్ను చెల్లింపుదారులు ఇకపై తేదీల ఆధారంగా లావాదేవీలను అదే విధంగా వేరు చేయవలసిన అవసరం లేదు.
3. అద్దె కోసం కొత్త సమాచారం అందించాలి:
ఇంటి యజమానుల దృష్టిని ఆకర్షించే మరో మార్పు ఏమిటంటే, వసూలు చేయని అద్దెకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని అందించాలనే కొత్త నిబంధన. ఆదాయపు పన్ను శాఖ, ITR-1, ITR-4తో సహా ITR ఫారమ్లలో వసూలు చేయని అద్దె మొత్తం అనే పేరుతో ఒక ప్రత్యేక ఫీల్డ్ను చేర్చింది. ఇంతకుముందు, ఈ ఫారమ్లను దాఖలు చేసే పన్ను చెల్లింపుదారులకు, వసూలు చేయని అద్దె గురించి సమాచారం అందించడానికి ప్రత్యేక ఫీల్డ్ ఉండేది కాదు. ఈ మార్పు అద్దె ఆదాయాన్ని నివేదించడాన్ని మరింత వివరంగా, పారదర్శకంగా చేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
4. బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ సమాచారాన్ని అందించడం:
ఊహాత్మక పన్ను విధానం కింద ITR-4 దాఖలు చేసే పన్ను చెల్లింపుదారులు అదనపు సమాచారాన్ని అందించాల్సి ఉంటుంది. సెక్షన్లు 44AD, 44ADA, 44AE పరిధిలోకి వచ్చే వ్యక్తులు ఇప్పుడు ITR-4లోని E21 ఫీల్డ్లో, మార్చి 31, 2026 నాటికి ఉన్న అన్ని క్రియాశీల బ్యాంకు ఖాతాల మొత్తం ముగింపు నిల్వను అందించాల్సి ఉంటుంది. తప్పుడు సమాచారం అందించడం లేదా నిల్వ సమాచారాన్ని అందించడంలో విఫలమవడం వలన పన్ను నోటీసు లేదా జరిమానా విధించబడవచ్చని పన్ను నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
5. సరైన ITR ఫారమ్ను ఎంచుకోవడం:
ITR సరైన ఫారమ్ను ఎంచుకోవడం ఎల్లప్పుడూ ముఖ్యమైనదే, కానీ ఈ సంవత్సరం ఇది మరింత కీలకం. జీతం, అద్దె ఆదాయం, మూలధన లాభాలు, ఫ్రీలాన్స్ ఆదాయం, వ్యాపార కార్యకలాపాల నుండి వచ్చే ఆదాయం లేదా వ్యాపారం వంటి బహుళ ఆదాయ వనరులు ఉన్న పన్ను చెల్లింపుదారులు, తమకు ఏ ఫారమ్ వర్తిస్తుందో జాగ్రత్తగా తనిఖీ చేసుకోవలసి ఉంటుంది. తప్పుడు ఫారమ్ను దాఖలు చేయడం వలన లోపభూయిష్టమైన రిటర్న్ నోటీసులు, రీఫండ్లలో జాప్యం, తప్పుడు పన్ను గణనలు లేదా కొన్ని పన్ను ప్రయోజనాలను నిరాకరించడం వంటివి జరగవచ్చు.
పన్ను చెల్లింపుదారులు ఫైల్ చేయడానికి ముందు ఏమి చేయాలి?
ఆన్లైన్ ఫైలింగ్ ప్రారంభమైనప్పటికీ, చాలా మంది జీతభత్యాలు పొందే ఉద్యోగులు ఇప్పటికీ ఫారం 16 కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ సమయాన్ని అవసరమైన పత్రాలను సేకరించడానికి, బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్లను సమీక్షించడానికి, పెట్టుబడి రుజువును సరిచూసుకోవడానికి.. మీ ఆదాయానికి ఏ ITR ఫారం వర్తిస్తుందో అర్థం చేసుకోవడానికి ఉపయోగించుకోవాలని నిపుణులు సిఫార్సు చేస్తున్నారు.
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