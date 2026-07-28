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ITR ఫైలింగ్‌కు మరో 3 రోజులే ఛాన్స్.. ఆలస్యం అయితే భారీ ఫైన్ తప్పదు..!!

ITR : ఐటీఆర్ చెల్లించేందుకు చివరిగడువు జులై 31. జూలై చివరిలో లక్షలాది మంది ఒకేసారి ITR పోర్టల్‌లోకి లాగిన్ అవుతారు. దీనివల్ల సైట్ నెమ్మదిస్తుంది.  OTPలు అందుకోవడంలో ఆలస్యం వంటి సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తుతాయి. మీరు ముందుగా ఫైల్ చేస్తే, ఈ సమస్యలు రావు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 28, 2026, 08:35 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 08:35 AM IST
ITR ఫైలింగ్‌కు మరో 3 రోజులే ఛాన్స్.. ఆలస్యం అయితే భారీ ఫైన్ తప్పదు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ITR ఫైలింగ్‌కు మరో 3 రోజులే ఛాన్స్.. ఆలస్యం అయితే భారీ ఫైన్ తప్పదు..!!
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