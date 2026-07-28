ITR : ఉద్యోగులు, వేతన జీవులు, తదితర పన్ను చెల్లింపుదారులు తమ ఇన్ కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ దాఖలు చేసేందుకు మరో 3 రోజులు మాత్రమే సమయం మిగిలి ఉంది. జులై 31వ తేదీ చివరి గడువు. చివరి నిమిషం వరకు పన్ను వేచి చూడకుండా త్వరగా పూర్తి చేసుకోవడం మంచిదని చెబుతోంది ఐటీ శాఖ. ఎందుకంటే చివరి నిమిషంలో పన్ను పోర్టల్లో సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తడం లేదా హడావుడిలో తప్పులు దొర్లే ప్రమాదం ఉంటుంది కాబట్టి పన్ను చెల్లింపుదారులు ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం మంచిది. ఈ క్రమంలోనే ఎంప్లాయర్ ఇచ్చిన ఫార్మ్ 16 తోపాటు ఆదాయ వివరాలు తెలిపే ఫార్మ్ 26ఏఎస్, ఆన్యువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టేట్ మెంట్ అండ్ టాక్స్ పేయర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సమ్మరీ వంటి పత్రాలను ముందే డౌన్ లోడ్ చేసుకుని దగ్గర పెట్టుకోవడం చాలా అవసరం.
కేవలం జీతం నుంచే కాకుండా ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు, సేవింగ్స్ అకౌంట్స్ నుంచి వచ్చే వడ్డీ ఆదాయం, లేదా షేర్ మార్కెట్ పెట్టుబడుల ద్వారా వచ్చిన లాభాలు ఉన్నట్లయితే వాటికి సంబంధించి బ్యాంక్, డీమ్యాట్ స్టేట్ మెంట్లను పరిశీలించుకోవాలి. వీటితోపాటు పాన్ కార్డ్, ఆధార్ కార్డు, బ్యాంక్ అకౌంట్ వివరాలన్నింటిని సరిచూసుకోవాలి. విభాగాలు 80సీ, 80 డీ కింద ట్యాక్స్ డిడక్షన్, క్లెయిమ్స్ పొందాలనుకుంటే వాటికి సంబంధించిన ఇన్వెస్ట్ మెంట్ రశీదులు, ఇన్సూరెన్స్ ప్రూఫ్స్ సిద్ధం చేసుకుని నిశ్చితంగా ఐటీఆర్ దాఖలు పూర్తి చేయడం మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
మీ ITR ఫైల్ చేయడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఇవే:
-జూలై చివరిలో లక్షలాది మంది ఒకేసారి ITR పోర్టల్లోకి లాగిన్ అవుతారు. దీనివల్ల సైట్ నెమ్మదిస్తుంది. OTPలు అందుకోవడంలో ఆలస్యం వంటి సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తుతాయి. మీరు ముందుగా ఫైల్ చేస్తే, ఈ సమస్యలు రావు.
-ఆదాయపు పన్ను శాఖ జూలై ప్రారంభంలో లేదా అంతకంటే ముందు ఫైల్ చేసిన రిటర్న్లను వేగంగా ప్రాసెస్ చేస్తుంది. దీనివల్ల మీ పన్ను వాపసు చాలా తక్కువ సమయంలో మీ ఖాతాలో జమ అవుతుంది.
-తొందరలో తప్పుడు వివరాలు సమర్పించే అవకాశం ఉంది. మీరు ముందుగా ఫైల్ చేస్తే, ఫారం 16, AIS, 26AS లలో మీ వివరాలను సులభంగా సరిచూసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
-మీరు జూలై 31వ తేదీలోగా అలా చేయకపోతే, ఆదాయపు పన్ను చట్టంలోని సెక్షన్ 234F ప్రకారం, మీరు రూ. 1,000 నుండి రూ. 5,000 వరకు జరిమానాను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది.
-ఫైల్ చేసిన తర్వాత ఇ-వెరిఫై చేయడం మర్చిపోవద్దు.
ITR పోర్టల్లో మీ రిటర్న్ను సమర్పించడం మాత్రమే సరిపోదు. ఫైలింగ్ చేసిన 30 రోజులలోపు మీ రిటర్న్ను ఇ-వెరిఫై చేసుకోవడం తప్పనిసరి. ఆధార్ ఓటీపీ, నెట్ బ్యాంకింగ్, లేదా ఈవీసీ పద్ధతులను ఉపయోగించి ఇ-వెరిఫికేషన్ను క్షణాల్లో పూర్తి చేయవచ్చు. వెరిఫై చేయని రిటర్న్లు చెల్లవని గుర్తుంచుకోండి. ఐటీఆర్ ఫైలింగ్ చేసిన ఒక నెలలోపు ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలి.
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