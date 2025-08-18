Jan Vishwas Bill 2.0: లోకసభ ముందుకు మరో కీలక బిల్లు ప్రవేశపెట్టేందుకు కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ సిద్ధమయ్యింది. వ్యాపార, జీవన విధానాలను సులభతరం చేసేందుకు ప్రభుత్వం నేడు ఆగస్టు 18వ తేదీ సోమవారం లోకసభలో జన్ విశ్వాస్ బిల్లును, 2025ను ప్రవేశపెట్టనుంది. వాణిజ్య, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి పియూష్ గోయల్ ఈ బిల్లును సభలో ప్రవేశపెడతారు. ఇది నేరాలను నేరరహితం చేసేందుకు, ఏదైనా పనిని లేదా ఆలోచనను సమర్థించడానికి అనేక చట్టాలను సవరించడానికి ఈ బిల్లు ఉపయోగపడుతుంది. బిల్లు ప్రజలకు ప్రభుత్వంపై ఉన్న నమ్మకాన్ని మరింత పెంచుతుందని గోయల్ అన్నారు. 2023లో మొదటి చట్టం అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత జన్ విశ్వాస్ చట్టం కింద ఇది రెండవ ప్రధాన బిల్లుని పీయూష్ గోయల్ చెప్పుకొచ్చారు.
కాగా మన దేశంలో చిన్న విషయాలకు జైలు శిక్ష విధించే చట్టాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. వాటిని ఎవరూ, ఎప్పుడూ పట్టించుకోలేదని గోయల్ తెలిపారు. భారతీయులను జైల్లో పెట్టేటువంటి అనవసరమైన చట్టాలను రద్దు చేసే బాధ్యతను తాను స్వయంగా తీసుకుంటున్నట్ల ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ బిల్లుతో దాదాపు 300 చిన్న నేరాలను నేరరహితంగా పరిగణించవచ్చని తెలిపారు. అయితే మొదటి నేరాలకు ఎలాంటి జరిమానాలను ఉండవన్నారు. బదులుగా మొదటి నేరాలకు నోటీసులు జారీ చేస్తారంటూ వివరించారు. రెండవ నేరం నుంచి జరిమానాలు వర్తిస్తాయన్నారు. 2023 వెర్షన్ లో జాన్ విశ్వాస్ చట్టం 42 చట్టాల్లోని 183 నిబంధనల్లో సవరణల ద్వారా చిన్న నేరాలను నేరరహితంగా చేసిందన్నారు.
ఈ బిల్లు ఎజెండా ప్రకారం ఒకసారి ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత బిల్లును మరింత పరిశీలన కోసం లోకసభ సెలెక్ట్ కమిటీకి కూడా సూచించవచ్చని పియూష్ గోయల్ తెలిపారు. తదుపరి సెషన్ మొదటిరోజు నాటికి కమిటీ తన రిపోర్టును సమర్పించే అవకాశం ఉందని స్పష్టంచేశారు. వ్యక్తులు, వ్యాపారాలు, సమాజంపై ఉన్న నియమాలు, శిక్షలు, భారం తగ్గించడదం, పాతశిక్షా నిబంధనలను రద్దు చేయడం, సులభమైన, ప్రభావవంతమైన నియంత్రణ వాతావరణాన్ని కల్పించడం ఈ బిల్లు ముఖ్య లక్ష్యమని మంత్రి పేర్కొన్నారు.
కొత్త బిల్లు వ్యాపారానికి సంబంధించిన 350 నియమాలను సవరిస్తుంది. ఈ బిల్లులో, వ్యాపారానికి సంబంధించిన నియమాలలో చిన్న నేరాలకు శిక్షను రద్దు చేయవచ్చు. అంటే ఈ నేరాలకు పాల్పడినందుకు ఎటువంటి శిక్ష ఉండదు. కానీ ఈ నేరాలు ప్రస్తుతానికి చట్టవిరుద్ధమైనవి లేదా చట్టవిరుద్ధమైనవిగానే ఉంటాయి. ఈ నేరాలకు ఎటువంటి శిక్ష ఉండదని.. జరిమానా విధించబడదని బిల్లులో స్పష్టంగా ఉంది. అయితేశిక్షను రద్దు చేసిన కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి. కానీ జరిమానా విధించడం కొనసాగుతుంది.కేంద్ర ప్రభుత్వం గతంలో 2023లో జన్ విశ్వాస్ (సవరణ) బిల్లును ఆమోదించింది. దీనిలో 19 మంత్రిత్వ శాఖలు, విభాగాలు 42 కేంద్ర చట్టాలలోని 183 నిబంధనలను నేరరహితం చేశాయి. దీని వెనుక ఉన్న లక్ష్యాన్ని ప్రభుత్వం పేర్కొంది. ఇది జీవితాన్ని, వ్యాపారాన్ని సులభతరం చేస్తుంది.
ఆగస్టు 15వ తేదీన ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ ఎర్రకోట ప్రాకారాల నుండి తదుపరి తరం సంస్కరణల గురించి మాట్లాడారు. పాత నిబంధనలను తదుపరి తరానికి అనుగుణంగా మార్చడానికి ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ ఒక టాస్క్ఫోర్స్ను ప్రకటించారు. మన దేశంలో ఇలాంటి చట్టాలు చాలా ఉన్నాయని, చిన్న విషయాలకు కూడా జైలు శిక్ష విధించే అవకాశం ఉందని ఆయన అన్నారు. భారతీయ పౌరులను జైలులో పెట్టే ఇటువంటి అనవసరమైన చట్టాలను రద్దు చేయాలని ఆయన అన్నారు. మేము గతంలో కూడా పార్లమెంటులో ఒక బిల్లును ప్రవేశపెట్టాము. ఈసారి దాన్ని మళ్ళీ తీసుకువచ్చామని తెలిపారు.
