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సీపీఎస్ రద్దు కోసం జన జాగరణ యాత్ర..ఆగస్టు 23న హైదరాబాద్‌లో మహా సభ..!!

Jana Jagarana Yatra: తెలంగాణలో కంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్  రద్దు డిమాండ్ మళ్లీ హీటెక్కింది. రాష్ట్రంలో సీపీఎస్‌ను రద్దు చేసి, .. పాత పెన్షన్ విధానాన్ని అమలు చేయడమే లక్ష్యంగా సీపీఎస్ ఉద్యోగుల సంఘం పిలుపునిచ్చిన భగీరథ ప్రయత్నం  జన జాగరణ యాత్ర నేటి నుంచి (శనివారం) అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రారంభమైంది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 11, 2026, 06:10 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 06:10 PM IST
సీపీఎస్ రద్దు కోసం జన జాగరణ యాత్ర..ఆగస్టు 23న హైదరాబాద్‌లో మహా సభ..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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