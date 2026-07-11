Jana Jagarana Yatra: తెలంగాణలో కంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్ రద్దు డిమాండ్ మళ్లీ హీటెక్కింది. రాష్ట్రంలో సీపీఎస్ను రద్దు చేసి, .. పాత పెన్షన్ విధానాన్ని అమలు చేయడమే లక్ష్యంగా సీపీఎస్ ఉద్యోగుల సంఘం పిలుపునిచ్చిన భగీరథ ప్రయత్నం జన జాగరణ యాత్ర నేటి నుంచి (శనివారం) అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రారంభమైంది.
భద్రాద్రి రాముని పాదాల చెంత నుంచి సమర శంఖం:
పుణ్యక్షేత్రమైన భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని సీతారామచంద్రస్వామి ఆలయం సాక్షిగా ఈ చారిత్రాత్మక యాత్రకు అంకురార్పణ జరిగింది. ఈ సందర్భంగా సీపీఎస్ఈయూ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు స్థితప్రజ్ఞ, ప్రధాన కార్యదర్శి కల్వల్ శ్రీకాంత్ మాట్లాడుతూ.. గత 22 ఏళ్లుగా సీపీఎస్ శాపం వల్ల లక్షలాది మంది ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయుల కుటుంబాలు సామాజిక భద్రత కోల్పోయి రోడ్డున పడ్డాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
కాంగ్రెస్ హామీ నిలబెట్టుకోవాలి:
ఎన్నికల సమయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన ప్రధాన హామీల్లో సీపీఎస్ రద్దు ఒకటని నేతలు గుర్తుచేశారు. కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్న రాజస్తాన్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ వంటి రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే సీపీఎస్ను రద్దు చేసి, ఓపీఎస్ను విజయవంతంగా అమలు చేస్తున్న విషయాన్ని వారు ప్రస్తావించారు. అదే తరహాలో తెలంగాణలో కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తక్షణమే సానుకూల నిర్ణయం తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు.
33 జిల్లాల్లో 2 విడతలుగా యాత్ర.. షెడ్యూల్ ఇదీ:
మొదటి -రెండో విడత: నేటి (ఈ నెల 11) నుంచి ప్రారంభమై ఆగస్టు 18 వరకు తెలంగాణలోని మొత్తం 33 జిల్లాల్లో ఈ యాత్ర నిరంతరాయంగా కొనసాగుతుంది.
కార్యాచరణ: యాత్ర పొడవునా ఆయా జిల్లాల్లోని మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలను కలిసి సీపీఎస్ బాధితుల ఆవేదనను వివరిస్తూ వినతిపత్రాలు అందజేస్తారు.
మద్దతు: ఈ సుదీర్ఘ పోరాటానికి ఉద్యోగ లోకంలో భారీ మద్దతు లభించింది. టీఎన్జీఓ, టీజీఓ, పీఆర్టీయూ, యూటీఎఫ్, ఎస్టీయూ, టీపీటీఎఫ్ వంటి అగ్రగామి ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ సంఘాలతో పాటు ఎమ్మెల్సీ పింగిలి శ్రీపాల్ రెడ్డి కూడా తమ సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటించారు.
ఆగస్టు 23న హైదరాబాద్లో మహా గర్జన:
ఈ జన జాగరణ యాత్ర ముగింపు సందర్భంగా ఆగస్టు 23న హైదరాబాద్లో భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహించనున్నారు. ఈ సభ ద్వారా ఉద్యోగుల పెన్షన్ హక్కు గళాన్ని ప్రభుత్వానికి వినపడేలా చాటిచెప్పనున్నారు. ఆఫీస్ సబార్డినేట్ల (నాల్గో తరగతి ఉద్యోగులు) నుంచి గ్రూప్-1 అధికారుల వరకు ప్రతి ఒక్క సీపీఎస్ ఉద్యోగి, ఉపాధ్యాయుడు తమ భవిష్యత్తు కోసం ఈ పోరాటంలో కలిసిరావాలని సంఘం నేతలు పిలుపునిచ్చారు.
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