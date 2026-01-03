Gold Price Today: జోరు తగ్గని పసిడి.. వెనక్కు చూడనంటున్న వెండి.. జనవరి 3వ తేదీ శనివారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold Price Today: గత ఏడాది చివర్లో ఒక్కసారిగా పడిపోయిన బంగారం, వెండి ధరలు ఇప్పుడు మళ్లీ బలపడుతున్నాయి. కొత్త ఏడాది ప్రారంభంలోనే వరుసగా రెండో రోజు ధరలు పెరగడం మార్కెట్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ముఖ్యంగా అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ త్వరలో వడ్డీ రేట్లు తగ్గించవచ్చన్న అంచనాలు, అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు పెట్టుబడిదారులను సురక్షిత పెట్టుబడుల వైపు ఆకర్షిస్తున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో పసిడి, వెండికి డిమాండ్ స్పష్టంగా పెరుగుతోంది.
జనవరి 3వ తేదీ శనివారం ఉదయం మార్కెట్ గణాంకాలను పరిశీలిస్తే, బంగారం ధరల్లో గణనీయమైన పెరుగుదల కనిపించింది. గుడ్ రిటర్న్స్ వెబ్సైట్ సమాచారం ప్రకారం ఉదయం 6.30 గంటల సమయానికి 24 క్యారెట్ బంగారం 10 గ్రాముల ధర నిన్నటితో పోలిస్తే సుమారు రూ.1,150 పెరిగి రూ.1,36,210 స్థాయికి చేరింది. అలాగే 22 క్యారెట్ బంగారం ధర కూడా రూ.1,060 పెరిగి రూ.1,24,860 వద్ద కొనసాగుతోంది. ధరల పెరుగుదలతో ఆభరణాల కొనుగోలుదారులు కొంత ఆలోచనలో పడుతున్నా, పెట్టుబడిదారులు మాత్రం సానుకూలంగా స్పందిస్తున్నారు.
వెండి ధరలు మరింత వేగంగా ఎగబాకాయి. ఒక్కరోజులోనే కిలో వెండి ధర దాదాపు రూ.4,100 పెరిగి రూ.2,42,100కు చేరింది. పరిశ్రమల అవసరాలు పెరగడం, అంతర్జాతీయంగా వెండికి ఉన్న డిమాండ్ ఈ ధరల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణంగా నిపుణులు చెబుతున్నారు.
దేశీయ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్ అయిన ఎంసీఎక్స్లో కూడా ఇదే ధోరణి కనిపించింది. ఫిబ్రవరి గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ ధర 10 గ్రాములకు సుమారు 0.27 శాతం పెరిగి రూ.1,36,173కు చేరగా, మార్చి వెండి ఫ్యూచర్స్ ధర కిలోకు దాదాపు రూ.9 వేల పెరుగుదలతో రూ.2,35,873 వద్ద ట్రేడైంది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలోనూ బంగారం, వెండి ధరలు బలంగా కొనసాగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం గోల్డ్ స్పాట్ ధర ఔన్స్కు 4,332 డాలర్ల వద్ద ఉండగా, వెండి ధర 72 డాలర్ల వద్ద ఉంది. డాలర్ ఇండెక్స్లో మార్పులు, మధ్యప్రాచ్య ప్రాంతంలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు ఈ ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నట్లు విశ్లేషకులు పేర్కొంటున్నారు.
దేశంలోని ప్రధాన నగరాలను పరిశీలిస్తే చెన్నైలో బంగారం ధరలు కొంత ఎక్కువగా ఉండగా, హైదరాబాద్, బెంగళూరు, విజయవాడ వంటి నగరాల్లో దాదాపు ఒకే స్థాయిలో కొనసాగుతున్నాయి. అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు ఇలాగే కొనసాగితే రానున్న రోజుల్లో బంగారం, వెండి ధరలు స్థిరంగా ఉండటం లేదా స్వల్పంగా మరింత పెరగడం ఆశ్చర్యం కాదని మార్కెట్ వర్గాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి.
