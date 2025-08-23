English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Jerome Powell speech: వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపుపై ఫెడ్ చైర్ శుక్రవారం ఓ కీలక హింట్ ఇచ్చారు. సెప్టెంబర్లో రేట్లు తగ్గించే ఛాన్సెస్ ఉన్నట్లు తెలిపారు. అయితే కచ్చితంగా తగ్గించాలనే నిబద్ధతతో లేనట్లుగా స్పష్టం చేశారు. సెప్టెంబర్ లో విడుదలయ్యే గణాంకాల ఆధారంగా నిర్ణయం తీసుకుంటామన్నారు. జాబ్ మార్కెట్ కాస్త ఆందోళనకరంగా ఉందని..ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిడి కూడా ఉన్నట్లు ఆయన తెలిపారు. అయితే ఫెడ్ చైర్ ప్రకటన అనంతరం యుఎస్ స్టాక్ మార్కెట్లో భారీ లాభాల్లోకి మళ్లాయి. 

అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ చైర్మన్ జెరోమ్ పావెల్ వడ్డీరేట్లకు సంబంధించి శుక్రవారం ఓ కీలక అప్ డేట్ ఇచ్చారు. సెప్టెంబర్ 16-17 తేదీల్లో జరిగే ఫెడ్ మీటింగ్ లో వడ్డీరేట్లు తగ్గించే ఛాన్స్ ఉందని సూచనప్రాయంగా వెల్లడించారు. అయితే కచ్చితంగా తగ్గించాలనే నిర్ణయాన్ని మాత్రం తీసుకోలేదని స్పష్టం చేశారు. జాబ్ మార్కెట్లో పెరుగుతున్న సవాళ్లు, ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్ల కారణంగా జాగ్రత్తగా ముందుకుసాగుతున్నట్లు చెప్పారు. ఫెడరల్ రిజర్వ్ వార్షిక జాక్సన్ హోల్ సదస్సులో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వెల్లడించారు. వ్యోమింగ్ లో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. 

జాబ్ మార్కెట్ బ్యాలెన్స్డ్ గా కనిపిస్తున్నప్పటికీ కార్మికుల సరఫరా, డిమాండ్ గణనీయంగా తగ్గాయి. ఇదిఉపాధి తగ్గే ముప్పును సూచిస్తోంది. మరోవైపు దిగుమతి సుంకాల పెంపు కారణంగా ధరలపై ఒత్తిడితో ద్రవ్యోల్బణం పెరిగే ఛాన్స్ ఉందని జెరోమ్ పావెల్ వ్యాఖ్యానించారు. అమెరికా ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లు ప్రస్తుతం 4.25శాతం నుంచి 4.50 శాతం శ్రేణిలో ఉంది. డిసెంబర్ నుంచి ఇదే స్థాయిలో కొనసాగుతోంది. వచ్చే ఫెడ్ మీటింగ్ లోనే వడ్డీరేట్లు తగ్గించాలా వద్దా అనే విషయం సెప్టెంబర్ 5న విడుదల అయ్యే ఆగస్టు నాన్ ఫార్మ్ పేరోల్స్ రిపోర్టు ..ఆ తర్వాతి వారంలో విడుదలయ్యే వినియోగదారుల, ఉత్పత్తిదారు ధరల డేటాపై ఆధారపడి ఉంటుందని పావెల్ తెలిపారు. 

జెరోమ్ పావెల్ ప్రకటన అనంతరం అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లు శుక్రవారం భారీ లాభాల్లోకి మళ్లాయి. ఎస్ అండ్ పి 500 సూచీ 1.5శాతం పెరిగింది. నాస్డాక్ సూచీ 1.7 శాతం ర్యాలీ చేసింది. డౌజోన్స్ ఇండస్ట్రియల్ యావరేజ్ 2.2 శాతం పెరిగి ఇంట్రాడేలో గరిష్ట స్థాయిని నమోదు చేసింది. ప్రభుత్వ బాండ్లు కూడా ఫెడ్ చైర్ ఈ ప్రకటనను స్వాగతించాయి. రెండేళ్ల ట్రెజరీ ఈల్డ్స్ 10 బేసిస్ పాయింట్ల తగ్గి 3.69 శాతానికి దిగివచ్చాయి. బెంచ్ మార్క్ 10ఏళ్ల ఈల్డ్స్ 6 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గింది. దీంతో ఇప్పుడు  4.27 శాతం ఉన్నాయి. అయితే డాలర్ విలువ మాత్రం స్వల్పంగా తగ్గింది. డొనాల్డ్ ట్రంప్ విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటున్న వస్తువులపై సుంకాలను పెంచుతున్న కారణంగా వచ్చే 10ఏళ్లలో జాతీయ లోటు 4 ట్రిలియన్ డాలర్లు తగ్గవచ్చని అమెరికా కాంగ్రెస్ బడ్జెట్ ఆఫీస్ శుక్రవారం అంచనా వేసింది .

ఇక అమెరికా వ్యాపారులు, పెట్టుబడిదారులు సెప్టెంబర్ లో ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లు 25 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గే అవకాశం ఉందని 90శాతం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ అంచనాలను ఏ మేరకు నిజం అవుతాయో చూడాల్సిందే. కాగా ఫెడ్ ప్రకటన భారత స్టాక్ మార్కెట్ పై పాజిటివ్ గా కనిపించే ఛాన్స్ ఉంది. 

 

