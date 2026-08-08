Jio Rs 200 Recharge Free OTTs: ప్రముఖ టెలికాం దిగ్గజం రిలయన్స్ జియో కస్టమర్ల కోసం మరో ఆకర్షణీయమైన ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. కేవలం మొబైల్ డేటా మాత్రమే కాకుండా, ఎంటర్టైన్మెంట్ లవర్స్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని రూ.200 ధరతో ఈ సరికొత్త ప్లాన్ను డిజైన్ చేసింది. తక్కువ బడ్జెట్లో ఎక్కువ OTT ప్రయోజనాలు కోరుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్పవచ్చు.
రూ.200 ప్లాన్ ప్రత్యేకతలు..
ఈ రూ.200 రీఛార్జ్ ప్లాన్ కేవలం 28 రోజుల వ్యాలిడిటీతో వినియోగదారులకు లభిస్తుంది. రోజూవారీ డేటా లిమిట్ ఉండే సాధారణ ప్లాన్లా కాకుండా.. మొత్తం 28 రోజులకు కలిపి ఒకేసారి 30 GB హై-స్పీడ్ డేటాను అందిస్తారు. దీన్ని యూజర్లు తమ అవసరానికి తగ్గట్టు ఎప్పుడైనా ఉపయోగించుకోవచ్చు.
ఈ రీఛార్జ్ ద్వారా అమెజాన్ ప్రైమ్, జియో హాట్స్టార్ వంటి ప్రముఖ ప్లాట్ఫారమ్లతో కలిపి మొత్తం 15 ఓటీటీ సేవలకు ఉచితంగా యాక్సెస్ లభిస్తుంది.
ఓటీటీ ప్రియులు విడివిడిగా వేర్వేరు సబ్స్క్రిప్షన్లు తీసుకునే పనిలేకుండా, తక్కువ ఖర్చుతోనే సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు, లైవ్ స్పోర్ట్స్ ఆస్వాదించాలనుకునే వారికి ఈ ప్లాన్ అద్భుతంగా సరిపోతుంది.
ఈ ప్లాన్ ఎవరికి అనుకూలం?
ప్రతిరోజూ ఇంటర్నెట్ అవసరం పెద్దగా లేనివారికి, లేదా అప్పుడప్పుడు బల్క్ డేటా కావాలనుకునే వారికి ఈ రీఛార్జ్ చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. అయితే, ఈ ప్లాన్ను ఎంచుకునే ముందు దీనికి ఏదైనా యాక్టివ్ బేస్ ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ అవసరమా లేదా అనే పూర్తి వివరాలను 'మై జియో' యాప్ లేదా అధికారిక వెబ్సైట్లో ఒకసారి చెక్ చేసుకోవడం మంచిది.
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