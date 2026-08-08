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Jio Rs 200 Recharge: జియో వినియోగదారులకు అదిరిపోయే ప్లాన్..రూ.200లకే 30 జీబీ డేటాతో 15 ఓటీటీ సబ్‌స్క్రిప్షన్స్!

Jio Rs 200 Recharge Free OTTs: ప్రముఖ టెలికాం దిగ్గజం రిలయన్స్ జియో వినియోగదారుల కోసం ఓ ఆకర్షణీయమైన ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్‌ను తీసుకువచ్చింది. కేవలం డేటా మాత్రమే కాకుండా, వినోద ప్రియులను ఆకట్టుకునేలా రూ.200 ప్లాన్‌ను ప్రవేశపెట్టింది. తక్కువ ధరలో ఎక్కువ OTT ప్రయోజనాలు కోరుకునే వారికి ఈ ప్లాన్ సరిగ్గా సరిపోతుంది.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 08, 2026, 08:55 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 08:55 PM IST
Jio Rs 200 Recharge: జియో వినియోగదారులకు అదిరిపోయే ప్లాన్..రూ.200లకే 30 జీబీ డేటాతో 15 ఓటీటీ సబ్‌స్క్రిప్షన్స్!
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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