Jio 265 Recharge Plan: జియో బంపర్ ఆఫర్..రూ.265కే అపరిమిత కాల్స్, హైస్పీడ్ 5G ఇంటర్నెట్..

Jio 265 Recharge Plan Details: జియో టెలికాం సంస్థలో చీపెస్ట్ అపరిమిత 5G ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ రూ.349కే అందుబాటులో ఉంది. ఒకవేళ  అంతకు మించి తక్కువ ధరకే లభిస్తే..వినియోగదారులు ఆనందానికి అవధులు ఉండవు. కేవలం రూ.265కే జియో పోస్ట్ పెయిడ్ రీఛార్జ్ ప్లాన్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే జియో పోస్ట్ పెయిడ్‌లో ఇదే అతితక్కువ ధరకు వినియోగించుకోవచ్చు. ఇందులో భాగంగా అపరిమిత కాలింగ్, 5G అన్‌లిమిటెడ్ డేటా నెల రోజులు వ్యాలిడిటీతో రానుంది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Apr 8, 2026, 04:09 PM IST

సాధారణంగా ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్స్‌ కంటే పోస్ట్ పెయిడ్ ప్లాన్స్ ఎంతో ఖరీదైనవని అభిప్రాయం ఉండేది. కానీ, మీరు కేవలం రూ.449 కే పోస్ట్ పెయిడ్ రీఛార్జ్ ప్లాన్‌ను కొనుగోలు చేయవచ్చు. అయితే మీరు సరైన ప్లాన్‌ను ఎంచుకుని.. తెలివిగా పెట్టుబడి పెడితే.. జియో ద్వారా మరిన్ని ప్రయోజనాలు పొందేందుకు అవకాశం ఉంది.

జియో రూ.449 పోస్ట్‌పెయిడ్ ప్లాన్ ఎంతో స్పెషల్. ఎందుకంటే ఇది ఒకే ప్లాన్‌లో మూడు వేర్వేరు నంబర్‌లను జోడించేందుకు మీకు అనుమతి ఉంటుంది. ప్రతి నంబర్‌కు రూ.150 ఫ్లాట్ ఫీజు వసూలు చేస్తున్నట్లు లెక్క. దీంతో అపరమిత కాలింగ్, 5G ఇంటర్నెట్‌ను కూడా అందిచనున్నారు. 

మీరు జియో వినియోగదారు అయితే మీరు ప్రీపెయిడ్ కనెక్షన్ కంటే తక్కువ ధరకే పోస్ట్‌పెయిడ్ కనెక్షన్ పొందవచ్చు. దీనికోసం, మీరు రూ.449 పోస్ట్‌పెయిడ్ ప్లాన్‌ను ఎంచుకోవాలి. మీ నంబరుతో పాటు అదనంగా మరో 2 నంబర్లను కలిపి ప్లాన్‌లో జోడించవచ్చు. అదనంగా జోడించిన ప్రతి నంబరుకు కేవలం రూ.150తో రీఛార్జ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.

ఈ ప్లాన్ ద్వారా మీ కుటుంబంలో నలుగురు సభ్యులకు మీ ప్లాన్‌కు రూ.899 రూపాయలు ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుంది. పన్నుల కోసం రూ.161.82 రూపాయలు కలిపిన తర్వాత నలుగురి కోసం మొత్తం ప్లాన్ నెలకు 1060.82 రూపాయలు అవుతుంది. అంటే నలుగురి ప్లాన్‌కు ఒక్కొక్కరికి మీకు నెలకు రూ.265 రూపాయలు ఖర్చవుతుంది. దీని ప్రయోజనాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే.. ఇది ప్రస్తుతం ఉన్న ఏ ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ కంటే కూడా ఉత్తమమైనది.

ఈ ప్లాన్‌లో భాగంగా ఇది 5G కవరేజ్ పరిధిలో నివసిస్తూ, 5G ఫోన్‌ను ఉపయోగించే వారికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. కాబట్టి, వినియోగదారుడు 5Gని ఉపయోగించడం కొనసాగించినంత కాలం, ప్లాన్‌లోని డేటా నుండి ఎటువంటి తగ్గింపు ఉండదు. అంతేకాకుండా, మీరు వ్యాలిడిటీ గురించి చింతించకుండా అపరిమిత కాలింగ్‌ను ఆస్వాదిస్తారు. ఎందుకంటే పోస్ట్‌పెయిడ్ కనెక్షన్‌తో రీఛార్జ్ అయిపోతుందనే చింత మీకు ఉండదు. కాబట్టి, మీరు మీ బిల్లు చెల్లించడం ఒకటి రెండు రోజులు మర్చిపోయినా కూడా, మీ సేవకు అంతరాయం కలగదు.

ఈ ప్లాన్‌లోని ప్రధాన నంబర్‌కు 75 GB ఇంటర్నెట్‌ను, ప్రతి అదనపు నంబర్‌కు 5GB డేటాను అందించనున్నారు. వినియోగదారు 4G ఇంటర్నెట్‌ను ఉపయోగించినప్పుడల్లా ఈ డేటా ఉపయోగించబడుతుంది. 5G సిగ్నల్ ఉంటే అపరమిత డేటాను ఉపయోగించుకోవచ్చు. అదే విధంగా 18 నెలల గూగుల్ జెమిని ప్రో సబ్‌స్క్రిప్షన్, 5TB క్లౌడ్ స్టోరేజ్ కూడా ఉన్నాయి. దీనితో పాటు మీకు 3 నెలల జియోహాట్‌స్టార్ సబ్‌స్క్రిప్షన్, 50GB జియోక్లౌడ్ స్టోరేజ్ కూడా లభిస్తుంది.

(గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన సమాచారం కేవలం పాఠకుల సమాచారం కోసం మాత్రమే. దీన్ని పరిగణలోకి తీసుకునే ముందు సంబంధిత అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించండి. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

