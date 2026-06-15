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Jio Best Plan: జియో యూజర్లకు గుడ్ న్యూస్.. ఏడాది వ్యాలిడిటీతో డేటా, AI, OTT బెనిఫిట్స్!

Jio Best Plan:మొబైల్ రీఛార్జ్ ధరలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఎక్కువ మంది వినియోగదారులు దీర్ఘకాలిక ప్లాన్లపై ఆసక్తి చూపుతున్నారు. తరచూ రీఛార్జ్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా ఏడాది పాటు సేవలు అందించే ప్లాన్లు ఇప్పుడు మంచి ఎంపికగా మారాయి. ఈ నేపథ్యంలో జియో తన కస్టమర్ల కోసం రెండు వార్షిక ప్లాన్లను అందిస్తోంది.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 15, 2026, 09:01 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 11:20 AM IST
Jio Best Plan: జియో యూజర్లకు గుడ్ న్యూస్.. ఏడాది వ్యాలిడిటీతో డేటా, AI, OTT బెనిఫిట్స్!
Image Credit: jio plan(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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