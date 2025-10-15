Jio Phone: రూ.799 ధరకే జియో కొత్త ఫోన్..7 రోజులు ఛార్జింగ్ అవసరమే లేదు..ఫీచర్స్ ఏంటో తెలుసా?

Jio Bharat Phone: భారతీయ వినియోగదారుల కోసం రూపొందించిన రిలయన్స్ జియో 'జియో భారత్'. ఇప్పుడు ఈ ఫోన్ సరికొత్త ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చేసింది. పిల్లలు, మహిళలు, వృద్ధుల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించిన.. ఈ ఫోన్ మీకు సరసమైన ధరకు అధునాతన స్మార్ట్ ఫీచర్లను అందిస్తుంది. ప్రస్తుత డిజిటల్ యుగంలో.. ఆన్లైన్ మోసాలు పెరుగుతున్నందున, కుటుంబాలు భద్రత గురించి ఆందోళన చెందుతున్నాయి. ఈ సందర్భంలో.. జియో భారత్ కొత్తగా ప్రవేశపెట్టబడిన 'సేఫ్టీ-ఫస్ట్' వెర్షన్ వినియోగదారులకు రియల్-టైమ్ లొకేషన్ ట్రాకింగ్, వినియోగ నిర్వహణ, ఫోన్ హెల్త్ మానిటరింగ్ వంటి లక్షణాలను అందిస్తుంది.
రియల్ టైమ్ లొకేషన్ ట్రాకింగ్
కొత్త జియో భారత్ ఫోన్ ముఖ్యమైన ఫీచర్ రియల్-టైమ్ లొకేషన్ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్. దీని ద్వారా, వినియోగదారులు తమ కుటుంబ సభ్యులు ఎక్కడ ఉన్నారో రియల్ టైమ్లో తెలుసుకోవచ్చు. తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల స్థానాన్ని నిరంతరం పర్యవేక్షించవచ్చు. ఈ ట్రాకింగ్ ఫీచర్ వారు పాఠశాల నుండి ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు, ఆటల కోసం బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు లేదా ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు వారిని సురక్షితంగా ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది.
వినియోగ నిర్వహణ, కాల్/సందేశ నియంత్రణలు
జియో భారత్ ఫోన్ వినియోగ నిర్వహణ వ్యవస్థను కూడా అందిస్తుంది. ఈ ఫీచర్ ద్వారా, తల్లిదండ్రులు లేదా సంరక్షకులు తమ పిల్లల ఫోన్ వినియోగాన్ని పరిమితం చేయవచ్చు. అవాంఛిత కాల్స్, సందేశాలను బ్లాక్ చేసే ఎంపికలు కూడా ఉన్నాయి. దీనివల్ల వృద్ధులకు లేదా పిల్లలకు ఎటువంటి సమస్యలు ఉండవు.
కొత్త జియో భారత్ ఫోన్ 7 రోజుల బ్యాటరీ బ్యాకప్
కొత్త జియో భారత్ ఫోన్ ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 7 రోజుల వరకు పనిచేస్తుంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని వారికి లేదా తరచుగా ఛార్జింగ్ సౌకర్యాలు అందుబాటులో లేని అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఇది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. దీర్ఘకాలిక బ్యాటరీని కోరుకునే వినియోగదారులకు ఇది మంచి ఎంపిక.
జియో భారత్ ఫోన్ ధర ఎంత?
ఈ ప్రత్యేక ఫీచర్స్తో జియో భారత్ ఫోన్ కేవలం ₹799కే లభిస్తుంది. దీపావళి వేడుకల సందర్భంగా ప్రత్యేక ఆఫర్లో భాగంగా, వినియోగదారులు రూ. 100 ప్రారంభ డిపాజిట్ చెల్లించి బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ఫోన్ దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న జియో స్టోర్లలో, ప్రముఖ మొబైల్ రిటైల్ అవుట్లెట్లలో, జియోమార్ట్, అమెజాన్, స్విగ్గీ, ఇన్స్టామార్ట్ వంటి ఇ-కామర్స్ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్లలో కూడా అందుబాటులో ఉంది.
తక్కువ ధరకే అత్యున్నత స్థాయి సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్తో అందిస్తున్న జియో భారత్ ఫోన్, తల్లిదండ్రులు, సీనియర్ సిటిజన్లు, కుటుంబ భద్రత కోరుకునే మహిళలకు గొప్ప ఎంపిక. ₹799 ధరకు అందుబాటులో ఉన్న ఈ ఫోన్ ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా వినియోగదారుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
