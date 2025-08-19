English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Jio Plan: జియో యాజర్లకు షాకింగ్ న్యూస్..చౌకైన రీఛార్జ్ ప్లాన్ ఆపేశారు..బెస్ట్ రీఛార్జ్ ప్లాన్ ఇదే!

Jio Recharge Cheap Plan: ప్రముఖ టెలికాం సంస్థ జియో మరోసారి తన వినియోగదారులకు పెద్ద షాక్ ఇచ్చింది. జియో చౌకైన రోజువారీ డేటాతో ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ప్లాన్‌ను నిలిపివేస్తూ వచ్చింది. ఈ వార్త జియో యూజర్లకు కలవరపెడుతుంది. ఇటీవలే జియో తమకు చెందిన రూ. 249 ప్లాన్ ను నిలిపేసింది. తాజాగా మరో చౌకైన ప్లాన్ ను ఆపేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. అతితక్కువ ధరతో ఉన్న ఆ రీఛార్జ్ ప్లాన్ నిలిపేయగా యూజర్లు గందరగోళంలో ఉన్నారు. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 19, 2025, 02:04 PM IST

జాతీయ వార్తా సంస్థలు నివేదిక ప్రకారం.. ఇటీవలే రూ.249 ప్లాన్ నిలిపేసిన తర్వాత.. జియో ఇప్పుడు రూ.209 ప్లాన్‌ను కూడా ఆపేసింది. 22 రోజుల చెల్లుబాటుతో వచ్చిన ఈ ప్లాన్ ప్రతిరోజూ 1 GB డేటాను అందించింది. అందువల్ల, వినియోగదారులు ఈ ప్లాన్‌లో మొత్తం 22 GB డేటాను పొందేవారు. ఈ ప్లాన్ ప్రతిరోజూ 100 ఉచిత SMSలు,  దేశవ్యాప్తంగా అన్ని నెట్‌వర్క్‌లకు అపరిమిత కాలింగ్‌ను కూడా అందించింది.

రూ.249 ప్లాన్ కూడా పోయే..
జియో మొదట రూ.249 ప్లాన్‌ను నిలిపివేయడం ద్వారా అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ఈ ప్లాన్ 28 రోజుల వ్యాలిడిటీతో వచ్చింది. ఈ ప్లాన్‌లో భాగంగా రోజుకు 1 జీబీ చొప్పున 28 జీబీ వచ్చేది. దీంతో పాటు అన్‌లిమిటెడ్ కాలింగ్, రోజుకు 100 ఎస్‌ఎమ్ఎస్‌లు ఉచితంగా వస్తాయి. ఇటీవలే ఈ రీఛార్జ్ ప్లాన్‌ను జియో ఆపేసింది. 

జియోలో ఇప్పుడు మిగిలున్న చౌకైన రీఛార్జ్ ప్లాన్స్..
రూ. 198 రీఛార్జ్ ప్లాన్..
ఇప్పుడు మీరు రూ.198కి రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. దీనిలో మీకు 14 రోజుల వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. అంతేకాకుండా రోజుకు 2 జీబీ డేటా, దేశంలోని అన్ని నెట్‌వర్క్స్‌కు అపరిమిత కాలింగ్, 100 ఉచిత ఎస్ఎమ్ఎస్‌లు వస్తాయి. దీంతో పాటు జియో టీవీ, జియో ఏఐ క్లౌడ్ ఉచిత యాక్సెస్ లభిస్తుంది. 

ఇప్పుడు బెస్ట్ ఆఫర్ రూ. 239 రీఛార్జ్ ప్లాన్..
ఇప్పుడున్న ఆఫర్లలో రూ. 239 రీఛార్జ్ ప్లాన్ ఉత్తమమైనదని జియో యూజర్లు అంటున్నారు. ఈ రీఛార్జ్‌ 22 రోజుల వ్యాలిడిటీతో రోజుకు 1.5 జీబీ డేటా, 100 ఉచిత ఎస్ఎమ్ఎస్‌లు, అన్‌లిమిటెడ్ కాలింగ్ సదుపాయం కూడా ఉంది. వీటితో పాటు జియో టీవీ, జియో ఏఐ క్లౌడ్ ఉచిత యాక్సెస్ కూడా పొందవచ్చు.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Jiocheap planData PlanRechargeplan discontinued

