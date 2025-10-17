Jio Rs 749 Postpaid Family Plan: దీపావళి పండుగ సందర్భగా తన కస్టమర్లకు జియో సంస్థ ఒక ప్లాన్ను ప్రకటించింది. తక్కువ ఖర్చుతో అధిక ప్రయోజనాలు కలిగించే ప్లాన్ను విడుదల చేసింది. రూ.749 ప్లాన్ను జియో రీఛార్జ్ ప్లాన్ వివరాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం. దీపావళి పండుగ సందర్భంగా జియో అందించిన ప్లాన్ను తెలుసుకుంటే ఆ ప్లాన్ను పూర్తిగా సద్వినియోగం చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఆ ప్లాన్ వివరాలు తెలుసుకుందాం.
జియో తన సంస్థ ప్రీపెయిడ్ వినియోగదారులకు అద్భుతమైన ప్లాన్లు ప్రకటిస్తుండగా.. అదే విధంగా పోస్ట్ పెయిడ్ వినియోగదారులకు కూడా ప్లాన్ను అందిస్తోంది. సరికొత్త ప్లాన్లు డేటా, అపరిమిత కాలింగ్తో పాటు, పలు ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫారమ్లకు ఉచిత సబ్స్క్రిప్షన్లు అందిస్తోంది. వాటిలో ఒకటి రూ.749 పోస్ట్ పెయిడ్ ఫ్యామిలీ ప్లాన్. మెరుగైన డేటా, కాలింగ్, వినోద అనుభవాన్ని రూ.749 ప్లాన్ అందించనుంది.
రూ.749 ప్లాన్ ప్రయోజనాలు
పోస్ట్పెయిడ్ ఫ్యామిలీ ప్లాన్ ధర నెలకు రూ.749 చెల్లించాలి
100 జీబీ హై-స్పీడ్ డేటా
అదనంగా డేటా కావాల్సి వస్తే ఒక జీబీ డేటాకు రూ.10 చెల్లించాలి.
దేశవ్యాప్తంగా అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్
రోజుకు 100 ఎస్ఎంఎస్లు ఉచితం
ఫ్యామిలీ సిమ్ కార్డులు
ఈ ఫ్యామిలీ సిమ్ కార్డును మొత్తం నలుగురు కుటుంబసభ్యులు లేదా మిత్రులు వినియోగించుకోవచ్చు. ప్రధాన సిమ్తో పాటు 3 అదనపు ఫ్యామిలీ సిమ్లు అందిస్తారు.
ప్రతి అదనపు సిమ్కు 5 జీబీ డేటా లభిస్తుంది
ఒక్కో ఫ్యామిలీ సిమ్ కోసం నెలకు రూ.150 అదనంగా చెల్లించాలి
రూ.749 ప్లాన్తో ఉచితంగా ఓటీటీ సబ్స్క్రిప్షన్లు
నెట్ఫ్లిక్స్ (మొబైల్ ప్లాన్)
అమెజాన్ ప్రైమ్ లైట్ - రెండేళ్ల వరకు ఉచిత సబ్స్క్రిప్షన్
జియో సినిమా, జియో టీవీ - ఉచితం
డిస్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్ (మొబైల్)– 3 నెలల ఉచితం
జియోక్లౌడ్ స్టోరేజ్ – 50 జీబీ వరకు ఉచితం
