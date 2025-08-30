Jio 200 Days Recharge Plan: తరచుగా రీఛార్జ్ చేసుకోవడం వల్ల మీరు ఇబ్బంది పడుతున్నారా? అవును అయితే, ఇప్పుడు జియో మీ సమస్యను పరిష్కరిస్తుంది. ప్రైవేట్ టెలికాం కంపెనీ జియో తన వినియోగదారుల కోసం 200 రోజుల సూపర్ ప్లాన్ను ప్రవేశపెట్టింది. ఇందులో 500GB హై-స్పీడ్ డేటాతో పాటు JioTV, JioHotstar యాక్సెస్ పూర్తిగా ఉచితంగా లభిస్తుంది.
ఈ ప్లాన్ తో మీరు చాలా కాలం పాటు ఇంటర్నెట్ బ్రౌజింగ్, లైవ్ టీవీ, వినోదాన్ని ఆస్వాదించవచ్చు. మీరు డేటా, స్ట్రీమింగ్, ఎంటర్టైన్మెంట్ వంటి వాటిని ఒకే ప్లాన్ లో చూస్తున్నట్లయితే, ఇది చాలా చౌకగా ఉంటుంది. అప్పుడు ఈ ఆఫర్ మీకు సరైనది కావచ్చు.
ఈ జియో రీఛార్జ్ ప్లాన్ లో వినియోగదారులు జియో హాట్స్టార్, జియో టీవీలకు దీర్ఘకాలిక చెల్లుబాటు వ్యవధిని పొందుతారు. కంపెనీ ఈ ప్లాన్ రూ. 2025 కు అందుబాటులో ఉంది. ఈ ప్లాన్ 200 రోజుల పాటు చెల్లుబాటు కానుంది. దీనితో, మీరు రోజుకు 2.5GB డేటా చొప్పున మొత్తం 500GB డేటాను పొందుతారు.
అలాగే అర్హత కలిగిన వినియోగదారులు అపరిమిత 5G డేటాను కూడా ఉపయోగించవచ్చు. ఈ ప్లాన్ దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని నెట్వర్క్లకు ప్రతిరోజూ 100 ఉచిత SMS, అన్లిమిటెడ్ కాలింగ్ అందిస్తుంది. అంతే కాకుండా ఈ ప్లాన్తో 90 రోజుల పాటు జియో హాట్స్టార్కు ఉచిత యాక్సెస్ను కూడా పొందుతారు. ఈ ప్లాన్ జియో టీవీ, ఉచిత సబ్స్క్రిప్షన్తో వస్తుంది. వీటన్నిటితో పాటు కంపెనీ ఈ ప్లాన్లో జియో AI క్లౌడ్లో 50GB ఉచిత నిల్వను కూడా అందిస్తోంది.
దీనితో పాటు జియో తన కొన్ని ప్లాన్లలో తన వినియోగదారులకు అదనపు డేటాను కూడా అందిస్తోంది. ఈ ప్లాన్లు రూ.749, రూ.899 ప్లాన్లకు ఉన్నాయి. మీరు ఈ ప్లాన్ను తీసుకుంటే, మీకు 20 GB అదనపు డేటా ఉచితంగా లభిస్తుంది. రూ.749 ప్లాన్ చెల్లుబాటు 72 రోజులు ఉండగా.. రూ.899 ప్లాన్ చెల్లుబాటు 90 రోజులుగా ఉండనుంది.
మరోవైపు ఈ ప్లాన్ల ఇతర ప్రయోజనాల గురించి మాట్లాడితే.. మీరు దానిలో ప్రతిరోజూ 2GB డేటాను పొందుతారు. దీంతో పాటు అపరిమిత 5G డేటాను కూడా అందిస్తోంది. ఈ ప్లాన్లో మీరు ప్రతిరోజూ 100 ఉచిత SMSలు, అపరిమిత కాల్లను కూడా పొందవచ్చు. వీటిలో మీకు జియో టీవీ, జియో హాట్స్టార్లకు ఉచిత యాక్సెస్ ఇవ్వబడుతుంది. ప్రత్యేకత ఏమిటంటే.. ఈ ప్లాన్లో జియో AI క్లౌడ్లో 50GB నిల్వను పూర్తిగా ఉచితంగా అందిస్తాయి.
