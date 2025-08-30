English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Jio Recharge: జియో యూజర్లకు గుడ్‌న్యూస్..200 రోజులు వ్యాలిడిటీ, రోజుకు 2.5 జీబీ డేటా, ధర కేవలం...

Jio 200 Days Recharge Plan: తరచుగా రీఛార్జ్ చేసుకోవడం వల్ల మీరు ఇబ్బంది పడుతున్నారా? అవును అయితే, ఇప్పుడు జియో మీ సమస్యను పరిష్కరిస్తుంది. ప్రైవేట్ టెలికాం కంపెనీ జియో తన వినియోగదారుల కోసం 200 రోజుల సూపర్ ప్లాన్‌ను ప్రవేశపెట్టింది. ఇందులో 500GB హై-స్పీడ్ డేటాతో పాటు JioTV, Jio Hotstar యాక్సెస్ పూర్తిగా ఉచితంగా లభిస్తుంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 30, 2025, 03:50 PM IST

Trending Photos

AP Schools Holidays: ఏపీ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. దసరా సెలవుల జాబితా ఇదే.. వచ్చే నెల ఏకంగా 12 రోజులు సెలవులు..!!
7
ap schools holidays
AP Schools Holidays: ఏపీ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. దసరా సెలవుల జాబితా ఇదే.. వచ్చే నెల ఏకంగా 12 రోజులు సెలవులు..!!
8th Pay Commission 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌ షాక్..! కొన్ని అలవెన్స్‌లు రద్దు..?
7
8th Pay Commission
8th Pay Commission 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌ షాక్..! కొన్ని అలవెన్స్‌లు రద్దు..?
Smita Sabharwal: గాయపడిన స్మితా సబర్వాల్‌ హృదయం.. ఏమైందో తెలుసా?
6
Ias Smita Sabharwal
Smita Sabharwal: గాయపడిన స్మితా సబర్వాల్‌ హృదయం.. ఏమైందో తెలుసా?
CMF Phone 2 Pro Price: త్వరలోనే CMF ఫోన్ 2 ప్రో లాంచ్‌.. అబ్బబ్బ డిజైన్‌తో పిచ్చెక్కిస్తోంది!
6
Cmf By Nothing
CMF Phone 2 Pro Price: త్వరలోనే CMF ఫోన్ 2 ప్రో లాంచ్‌.. అబ్బబ్బ డిజైన్‌తో పిచ్చెక్కిస్తోంది!
Jio Recharge: జియో యూజర్లకు గుడ్‌న్యూస్..200 రోజులు వ్యాలిడిటీ, రోజుకు 2.5 జీబీ డేటా, ధర కేవలం...

Jio 200 Days Recharge Plan: తరచుగా రీఛార్జ్ చేసుకోవడం వల్ల మీరు ఇబ్బంది పడుతున్నారా? అవును అయితే, ఇప్పుడు జియో మీ సమస్యను పరిష్కరిస్తుంది. ప్రైవేట్ టెలికాం కంపెనీ జియో తన వినియోగదారుల కోసం 200 రోజుల సూపర్ ప్లాన్‌ను ప్రవేశపెట్టింది. ఇందులో 500GB హై-స్పీడ్ డేటాతో పాటు JioTV, JioHotstar యాక్సెస్ పూర్తిగా ఉచితంగా లభిస్తుంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ ప్లాన్ తో మీరు చాలా కాలం పాటు ఇంటర్నెట్ బ్రౌజింగ్, లైవ్ టీవీ, వినోదాన్ని ఆస్వాదించవచ్చు. మీరు డేటా, స్ట్రీమింగ్, ఎంటర్‌టైన్మెంట్ వంటి వాటిని ఒకే ప్లాన్ లో చూస్తున్నట్లయితే, ఇది చాలా చౌకగా ఉంటుంది. అప్పుడు ఈ ఆఫర్ మీకు సరైనది కావచ్చు.

ఈ జియో రీఛార్జ్ ప్లాన్ లో వినియోగదారులు జియో హాట్‌స్టార్, జియో టీవీలకు దీర్ఘకాలిక చెల్లుబాటు వ్యవధిని పొందుతారు. కంపెనీ ఈ ప్లాన్ రూ. 2025 కు అందుబాటులో ఉంది. ఈ ప్లాన్ 200 రోజుల పాటు చెల్లుబాటు కానుంది. దీనితో, మీరు రోజుకు 2.5GB డేటా చొప్పున మొత్తం 500GB డేటాను పొందుతారు. 

అలాగే అర్హత కలిగిన వినియోగదారులు అపరిమిత 5G డేటాను కూడా ఉపయోగించవచ్చు. ఈ ప్లాన్ దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని నెట్‌వర్క్‌లకు ప్రతిరోజూ 100 ఉచిత SMS, అన్‌లిమిటెడ్ కాలింగ్ అందిస్తుంది. అంతే కాకుండా ఈ ప్లాన్‌తో 90 రోజుల పాటు జియో హాట్‌స్టార్‌కు ఉచిత యాక్సెస్‌ను కూడా పొందుతారు. ఈ ప్లాన్ జియో టీవీ, ఉచిత సబ్‌స్క్రిప్షన్‌తో వస్తుంది. వీటన్నిటితో పాటు కంపెనీ ఈ ప్లాన్‌లో జియో AI క్లౌడ్‌లో 50GB ఉచిత నిల్వను కూడా అందిస్తోంది.

దీనితో పాటు జియో తన కొన్ని ప్లాన్‌లలో తన వినియోగదారులకు అదనపు డేటాను కూడా అందిస్తోంది. ఈ ప్లాన్‌లు రూ.749, రూ.899 ప్లాన్‌లకు ఉన్నాయి. మీరు ఈ ప్లాన్‌ను తీసుకుంటే, మీకు 20 GB అదనపు డేటా ఉచితంగా లభిస్తుంది. రూ.749 ప్లాన్ చెల్లుబాటు 72 రోజులు ఉండగా.. రూ.899 ప్లాన్ చెల్లుబాటు 90 రోజులుగా ఉండనుంది. 

మరోవైపు ఈ ప్లాన్‌ల ఇతర ప్రయోజనాల గురించి మాట్లాడితే.. మీరు దానిలో ప్రతిరోజూ 2GB డేటాను పొందుతారు. దీంతో పాటు అపరిమిత 5G డేటాను కూడా అందిస్తోంది. ఈ ప్లాన్‌లో మీరు ప్రతిరోజూ 100 ఉచిత SMSలు, అపరిమిత కాల్‌లను కూడా పొందవచ్చు. వీటిలో మీకు జియో టీవీ, జియో హాట్‌స్టార్‌లకు ఉచిత యాక్సెస్ ఇవ్వబడుతుంది. ప్రత్యేకత ఏమిటంటే.. ఈ ప్లాన్‌లో జియో AI క్లౌడ్‌లో 50GB నిల్వను పూర్తిగా ఉచితంగా అందిస్తాయి.

Also Read: W, W, W, W, W, W.. 6 బంతుల్లో వరుసగా 6 వికెట్లు..భారత సంతతి బౌలర్ రికార్డు!

Also Read: Akai Smart TV: కేవలం ₹13,990కే 4K LED స్మార్ట్ టీవీ కొనండి: ఇది పరిమిత కాల ఆఫర్!!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Jio 200 planJio yearly planJio new offerJio Recharge PlanJio sim active plan

Trending News