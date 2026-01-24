English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Jiohotstar 79 Plan: జియో వినియోగదారులకు బంపర్ ఆఫర్.. రూ.79కే అతితక్కువ రీఛార్జ్ ప్లాన్..ఓటీటీ సబ్‌స్క్రిప్షన్ కూడా!

Jiohotstar 79 Plan: జియో వినియోగదారులకు బంపర్ ఆఫర్.. రూ.79కే అతితక్కువ రీఛార్జ్ ప్లాన్..ఓటీటీ సబ్‌స్క్రిప్షన్ కూడా!

Jiohotstar Cheapest Subscription: టెలికాం దిగ్గజం రిలయన్స్ జియో తన వినియోగదారుల కోసం సరికొత్త, అత్యంత చవకైన ఓటీటీ ప్లాన్‌లను ప్రవేశపెట్టింది. జియో హాట్‌స్టార్ (JioHotstar) పేరుతో వచ్చిన ఈ కొత్త సర్వీస్ ఇప్పుడు కేవలం రూ.79 నుంచే ప్రారంభం కానుంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Jan 24, 2026, 09:50 AM IST

Trending Photos

Holidays For 3 Days: తెలుగు రాష్ట్రాలలో వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు.. విద్యార్థులకు బిగ్ రిలీఫ్
5
School Closed For 3 Days
Holidays For 3 Days: తెలుగు రాష్ట్రాలలో వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు.. విద్యార్థులకు బిగ్ రిలీఫ్
Snake Facts: ఇంట్లో ఈ మొక్కలు ఉంటే పాములకు ఆహ్వానం పలికినట్టేనా..! అసలు విషయం ఇదే..
5
snake facts
Snake Facts: ఇంట్లో ఈ మొక్కలు ఉంటే పాములకు ఆహ్వానం పలికినట్టేనా..! అసలు విషయం ఇదే..
Aarthi Agarwal Attitude: ఎవరు ఏమనుకున్నా అలాంటి డ్రెస్సులు వేసుకుంటా.. అదే నా యాటిట్యూడ్.. అప్పట్లోనే ఆర్తి అగర్వాల్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!
5
Aarthi Agarwal
Aarthi Agarwal Attitude: ఎవరు ఏమనుకున్నా అలాంటి డ్రెస్సులు వేసుకుంటా.. అదే నా యాటిట్యూడ్.. అప్పట్లోనే ఆర్తి అగర్వాల్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. శ్రీ పంచమి ప్రత్యేకం, ఈ 3 రాశులకు గుడ్ న్యూస్! మీరు ఆ లిస్టులో ఉన్నారా?
5
today horoscope january 23 telugu
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. శ్రీ పంచమి ప్రత్యేకం, ఈ 3 రాశులకు గుడ్ న్యూస్! మీరు ఆ లిస్టులో ఉన్నారా?
Jiohotstar 79 Plan: జియో వినియోగదారులకు బంపర్ ఆఫర్.. రూ.79కే అతితక్కువ రీఛార్జ్ ప్లాన్..ఓటీటీ సబ్‌స్క్రిప్షన్ కూడా!

Jiohotstar Cheapest Subscription: టెలికాం దిగ్గజం రిలయన్స్ జియో తన వినియోగదారుల కోసం సరికొత్త, అత్యంత చవకైన ఓటీటీ ప్లాన్‌లను ప్రవేశపెట్టింది. జియో హాట్‌స్టార్ (JioHotstar) పేరుతో వచ్చిన ఈ కొత్త సర్వీస్ ఇప్పుడు కేవలం రూ.79 నుంచే ప్రారంభం కానుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఇప్పటివరకు కేవలం మూడు నెలలు (త్రైమాసిక) లేదా ఏడాది (వార్షిక) ప్లాన్‌లను మాత్రమే అందించిన కంపెనీ, ఇప్పుడు వినియోగదారుల వెసులుబాటు కోసం నెలవారీ ప్లాన్‌లను కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చింది.

1. మొబైల్ ప్లాన్ (Mobile Plan)
తక్కువ బడ్జెట్‌లో కంటెంట్‌ను వీక్షించాలనుకునే వారి కోసం ఈ ప్లాన్ అనువైనది. నెలవారీ సేవల కోసం రూ.79.. త్రైమాసిక (3 నెలలు) ప్లాన్ కోసం రూ.149.. వార్షిక (1 ఏడాది) ప్లాన్ కోసం రూ.499 వరకు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

2. సూపర్ ప్లాన్ (Super Plan)
మెరుగైన నాణ్యతతో వినోదాన్ని ఆస్వాదించాలనుకునే వారి కోసం ఈ విభాగం ఉంది.
నెలవారీ: రూ. 149
త్రైమాసిక: రూ. 349
వార్షిక: రూ. 1099

3. ప్రీమియం ప్లాన్ (Premium Plan)
యాడ్స్ లేని అనుభూతిని, అత్యున్నత నాణ్యతను కోరుకునే వారి కోసం ప్రీమియం ప్లాన్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
నెలవారీ: రూ. 299
త్రైమాసిక: రూ. 699
వార్షిక: రూ. 2199

వినియోగదారులు తమ అవసరానికి అనుగుణంగా నెలవారీ, మూడు నెలల లేదా సంవత్సర ప్లాన్‌ను ఎంచుకోవచ్చు. జియో హాట్‌స్టార్ ఇప్పటికే మిలియన్ల కొద్దీ డౌన్‌లోడ్లను సాధించి దేశంలోనే అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ప్లాట్‌ఫామ్‌గా అవతరించింది. స్పోర్ట్స్ నుంచి మూవీస్ వరకు అన్ని రకాల వినోదాన్ని ఈ ప్లాన్‌ల ద్వారా వీక్షించవచ్చు.

ఓటీటీ ప్రియులకు జియో హాట్‌స్టార్ ప్లాన్‌లు మంచి వెసులుబాటును కల్పిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా కేవలం రూ.79 తో ప్రారంభమయ్యే నెలవారీ ప్లాన్ సాధారణ వినియోగదారులకు ఎంతో ప్రయోజనకరంగా మారనుంది.

Also Read: Allu Arjun Review: మామ 'మెగాస్టార్' సినిమాకి అల్లుడు 'ఐకాన్ స్టార్' రివ్యూ..సినిమా చూసి ఏం చెప్పాడంటే? లాస్ట్ లైన్ మిస్ అవ్వొద్దు!

Also REad: 500 Note Ban: రూ.500 నోట్లు రద్దు కానున్నాయా? ఏటీఎంల నుంచి మాయమవుతాయా? కేంద్రం ఏం చెప్పిందంటే?

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

reliance jioJiohotstar 79 PlanJioHotstar Monthly PlansJiohotstar Cheapest SubscriptionJio Rs 79 Plan Details

Trending News