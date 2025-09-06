English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Teachers Recruitment: ప్రభుత్వ పాఠశాలలో 35వేలకుపైగా ఉపాధ్యాయుల పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిన ప్రభుత్వం ..!!

Teachers Recruitment: ప్రభుత్వ సెకండరీ, హయ్యర్ సెకండరీ పాఠశాలల్లో 35,726 మంది ఉపాధ్యాయుల నియామకానికి పశ్చిమ బెంగాల్ స్కూల్ సర్వీస్ కమిషన్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Sep 6, 2025, 10:36 AM IST

Teachers Recruitment: ప్రభుత్వ పాఠశాలలో 35వేలకుపైగా ఉపాధ్యాయుల పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిన ప్రభుత్వం ..!!

Teachers Recruitment:  రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ సెకండరీ, హయ్యర్ సెకండరీ పాఠశాలల్లో మొత్తం 35,726 మంది ఉపాధ్యాయుల నియామకానికి పశ్చిమ బెంగాల్ స్కూల్ సర్వీస్ కమిషన్ (WBSSC) శుక్రవారం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఉపాధ్యాయులు కావాలని కలలు కనే అభ్యర్థులందరికీ ఇది ఒక గొప్ప అవకాశమని చెప్పువచ్చు. ఈ నోటిఫికేషన్ కమిషన్ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో అందుబాటులో ఉందని WBSSC విద్యాశాఖ అధికారులు తెలిపారు.రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రిజర్వేషన్ విధానం ప్రకారం ఈ నియామకం జరుగుతుంది. ఇందులో 17 శాతం పోస్టులు OBC కేటగిరీకి రిజర్వ్ చేశారు. ఇది కాకుండా, జనరల్ కేటగిరీ అభ్యర్థులకు కూడా పోస్టులు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

ఈ నియామకం కింద, 11-12 తరగతికి 12,514 పోస్టులు, 9-10 తరగతికి 23,212 పోస్టులు విడుదల చేసింది ఆ రాష్ట్ర విద్యాశాఖ. మొత్తంగా, ఈ రెండు తరగతులకు 35,726 పోస్టులు భర్తీ చేయనున్నారు. ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకునే అభ్యర్థులు ముందుగా అధికారిక వెబ్‌సైట్ westbengalssc.com కి వెళ్లండి. అక్కడ హోమ్‌పేజీలో “ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోండి” లేదా సంబంధిత రిక్రూట్‌మెంట్ లింక్‌పై క్లిక్ చేయండి. మీరు కొత్త అభ్యర్థి అయితే ముందుగా రిజిస్టర్ చేసుకోండి. అందులో మీ ప్రాథమిక సమాచారాన్ని పూరించండి. రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తయిన తర్వాత మీకు యూజర్ ఐడి, పాస్‌వర్డ్ వస్తుంది. 

దీని తరువాత, లాగిన్ అయి ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తు ఫారమ్‌ను జాగ్రత్తగా పూరించండి. మీ వ్యక్తిగత, విద్య, ఇతర అవసరమైన సమాచారాన్ని ఫారమ్‌లో సరిగ్గా పూరించండి. దీని తరువాత, ఫోటో, సంతకం, విద్యా ధృవీకరణ పత్రం వంటి అవసరమైన పత్రాల స్కాన్ చేసిన కాపీని అప్‌లోడ్ చేయండి.ఇప్పుడు నిర్దేశించిన దరఖాస్తు రుసుమును ఆన్‌లైన్‌లో చెల్లించి, చెల్లింపు తర్వాత దరఖాస్తు ఫారమ్‌ను సమర్పించండి. చివరగా దరఖాస్తు ప్రింటౌట్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి. భవిష్యత్తు ఉపయోగం కోసం దానిని సురక్షితంగా ఉంచండి. మరిన్ని వివరాల కోసం అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్‌సైట్ సహాయం తీసుకోవచ్చు.

