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Jonnagiri Gold Mine: తక్కువ ధరకు బంగారం కొనాలంటే జొన్నగిరికి వెళ్చొచ్చా? అక్కడ ధరలు తక్కువగా ఉంటాయా?

Jonnagiri Gold Mine: ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని  జొన్నగిరి వార్తల్లో హాట్ టాపిగ్గా నిలిచింది.  ఎందుకంటే అక్కడ జియో మైసూర్ సర్వీసెస్ సంస్థ కేవలం మైనింగ్ మాత్రమే కాదు బంగారం ప్రాసెస్ కూడా నిర్వహిస్తోంది. గోల్డ్ ప్రాసెసింగ్ నిర్వహించి..  పసిడిని కడ్డీలుగా మార్చి అమ్మకానికి పెడుతుంది.  అయితే జొన్నగిరిలో స్థానికంగా బంగారం ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు కాబట్టి అక్కడ బంగారం ధర తక్కువ ధరకే లభ్యమయ్యే అవకాశం ఉంటుందా? పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jun 26, 2026, 07:11 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 07:11 PM IST
Jonnagiri Gold Mine: తక్కువ ధరకు బంగారం కొనాలంటే జొన్నగిరికి వెళ్చొచ్చా? అక్కడ ధరలు తక్కువగా ఉంటాయా?
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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తక్కువ ధరకు బంగారం కొనాలంటే జొన్నగిరికి వెళ్చొచ్చా? అక్కడ ధరలు తక్కువగా ఉంటాయా?
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