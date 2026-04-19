Justice after 26 years: CBI జేడీకి చుక్కలు చూపించిన కోర్టు.. 26 ఏళ్ల తర్వాత IRS అధికారి పోరాటం సక్సెస్.. అసలేం జరిగిందంటే?

Ashok Kumar Aggarwal IRS Case History: అధికారం చేతిలో ఉంది కదా అని చట్టాన్ని చుట్టాలని చూస్తే.. న్యాయదేవత ముందు ఎప్పుడైనా తలవంచక తప్పదని ఢిల్లీలోని తీస్ హజారీ కోర్టు నిరూపించింది. ప్రస్తుతం సీబీఐలో అత్యున్నత స్థాయి జాయింట్ డైరెక్టర్ గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న రామ్నీష్ గీర్, రిటైర్డ్ ఏసీపీ వి.కె. పాండేలను ఢిల్లీ కోర్టు దోషులుగా తేల్చింది. 25ఏళ్ల కిందట ఒక నిజాయితీ గల ఐఆర్ఎస్ అధికారిని వేధించి... అర్థరాత్రి పూట అరాచకం సృష్టించిన కేసులో వీరు నేరస్తులని న్యాయస్థానం స్పష్టం చేసింది.
అసలేం జరిగింది?
ఈ కథ 2000వ సంవత్సరం నాటిది. అశోక్ కుమార్ అగర్వాల్ 1985 బ్యాచ్ IRS. అప్పట్లో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ లో డిప్యూటీ డైరెక్టర్గా ఉండేవారు. ఆ సమయంలో ఆయన కొన్ని హై-ప్రొఫైల్ ఫెరా కేసులను దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అందులో అప్పటి రాజకీయాల్లో పలుకుబడి ఉన్న వ్యక్తుల పేర్లు బయటకు వచ్చాయి. ఆ దర్యాప్తును ఆపాలని ఎన్ని ఒత్తిళ్లు వచ్చినా ఆయన లొంగలేదు. ఫలితంగా.. ఆయనను ఒక ఫోర్జరీ కేసులో ఇరికించి సస్పెండ్ చేశారు.
అయితే.. ఈ సస్పెన్షన్ను సవాలు చేస్తూ ఆయన సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్ ను ఆశ్రయించారు. సెప్టెంబర్ 28, 2000న క్యాట్ ఆయనకు అనుకూలంగా తీర్పు ఇచ్చింది. సస్పెన్షన్ను రివ్యూ చేయాలని ఆదేశించింది. ఈ ఆదేశం అమలు అయితే అశోక్ కుమార్ మళ్ళీ విధుల్లోకి చేరుతారు. అది ఇష్టం లేని కొంతమంది వ్యక్తులు.. ఆయనను ఎలాగైనా అరెస్ట్ చేయించాలని సీబీఐ అధికారులతో చేతులు కలిపారు.
అక్టోబర్ 19, 2000: ఆ తెల్లవారుజామున ఏం జరిగింది?
కోర్టు విచారణలో వెల్లడైన వివరాల ప్రకారం, ఈ దాడి ఒక పక్కా ప్లాన్ ప్రకారం జరిగింది. అక్టోబర్ 18న నిందితులు ఒక రహస్య సమావేశం నిర్వహించి, మరుసటి రోజు తెల్లవారుజామునే దాడి చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. తెల్లవారుజామున 5 గంటలకు సీబీఐ బృందం అశోక్ కుమార్ నివాసానికి చేరుకుంది. వారు మెయిన్ గేటు దగ్గర ఉన్న సెక్యూరిటీ గార్డుపై దాడి చేశారు. అనంతరం ప్రహరీ గోడ దూకి లోపలికి ప్రవేశించారు. ఇంటి మెయిన్ డోర్ను అధికారులు బలవంతంగా బద్దలు కొట్టారు. నిద్రపోతున్న అశోక్ కుమార్ను ఆయన బెడ్రూమ్ నుంచి లోదుస్తులతోనే ఈడ్చుకుంటూ బయటకు తీసుకువచ్చారు. ఆయనను శారీరకంగా హింసించినట్లు మెడికల్ రిపోర్టులు నిర్ధారించాయి. ఆయన భార్య, పిల్లలను ఒక గదిలో పెట్టి బయట నుంచి తాళం వేశారు. ఎలాంటి ముందస్తు నోటీసు లేకుండా.. ఒక ఉన్నతాధికారి నివాసంలో ఇలాంటి అమానుష చర్యలకు పాల్పడటం చట్టవిరుద్ధమని కోర్టు పేర్కొంది.
న్యాయస్థానం తీవ్ర విమర్శలు:
మేజిస్ట్రేట్ శశాంక్ నందన్ భట్ తన తీర్పులో నిందితులపై ఫైర్ అయ్యారు. క్యాట్ ఇచ్చిన స్టే ఆర్డర్ను నీరుగార్చడానికి, అశోక్ కుమార్ను విధుల్లోకి రాకుండా అడ్డుకోవడమే ఈ అరెస్ట్ వెనుక ఉన్న ఏకైక లక్ష్యమని కోర్టు తేల్చింది. నిందితులు సెక్షన్ 197 కింద లభించే రక్షణను కోరుకున్నారు. కానీ, తలుపులు బద్దలు కొట్టడం, లోదుస్తులతో ఈడ్చుకురావడం, భౌతిక దాడి చేయడం అనేది విధి నిర్వహణలో భాగం కాదని.. అది అచ్చంగా అధికార దుర్వినియోగమని కోర్టు కొట్టిపారేసింది. అధికారులు చెప్పిన సాక్ష్యాల్లో పొంతన లేదని, వారు ఫోర్జరీ చేసిన పత్రాలను చూపించడానికి ప్రయత్నించారని ధర్మాసనం గుర్తించింది.
ఒక నిజాయితీ గల అధికారి పోరాటం:
అశోక్ కుమార్ అగర్వాల్ను అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టారు. అంతేకాదు ఆయనపై అనేక తప్పుడు కేసులు పెట్టారు. కానీ ఆయన ఏమాత్రం కుంగిపోలేదు. పాతికేళ్ల పాటు న్యాయపోరాటం చేశారు. చివరకు ఆయనపై పెట్టిన రెండు సీబీఐ కేసులు కొట్టివేసింది. నేడు ఆయనపై దాడి చేసిన అధికారులే దోషులుగా నిలబడ్డారు.
సిబిఐ జాయింట్ డైరెక్టర్ వంటి అత్యున్నత పదవిలో ఉన్న వ్యక్తి ఇలాంటి నేరంలో దోషిగా తేలడం దేశవ్యాప్త సంచలనం సృష్టించింది. కోర్టు వీరిని సెక్షన్లు 323 , 448, 427 కింద దోషులుగా నిర్ధారించింది. వీరి శిక్షా కాలాన్ని కోర్టు వచ్చే వారం ఖరారు చేయనుంది. ఇది కేవలం ఒక అధికారి విజయం మాత్రమే కాదు.. అక్రమంగా అధికారంతో వేధించే అధికారులకు ఒక గట్టి హెచ్చరిక అనే చెప్పాలి.
