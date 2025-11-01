Justice Suryakant's Assets: భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి బిఆర్ గవాయ్ తదుపరి ప్రధాన న్యాయమూర్తిని ప్రకటించారు. జస్టిస్ సూర్యకాంత్ దేశానికి కొత్త ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా నియమితులవుతారు. ఆయన నవంబర్ 24న దేశ 53వ ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. ఫిబ్రవరి 9, 2027 వరకు ఈ పదవిలో ఉంటారు. జస్టిస్ సూర్యకాంత్ కోట్ల విలువైన ఆస్తులను కలిగి ఉన్నారు. ఆయన ఆస్తులు సుప్రీంకోర్టు వెబ్సైట్లో ప్రస్తావించారు. జస్టిస్ సూర్యకాంత్ రూ.8 కోట్లకు పైగా ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు కలిగి ఉన్నారు. ఆయన పెన్షన్ ఖాతాలో రూ.4.23 కోట్లు కూడా ఉన్నాయి. ఆయన పేరు మీద ఎటువంటి వాహనం లేకపోయినా, ఆయన భార్యకు వ్యాగనర్ కారు ఉంది.
జస్టిస్ సూర్యకాంత్ కు చండీగఢ్ లోని సెక్టార్ 10 లో 1-కనాల్ ఇల్లు ఉంది. ఆయనకు న్యూ చండీగఢ్ లోని ఎకో సిటీ-II లో 500 చదరపు గజాల స్థలం కూడా ఉంది. ఆయనకు చండీగఢ్ లోని సెక్టార్ 18-C లో 192 చదరపు గజాల స్థలం కూడా ఉంది. పంచకులలోని గోల్పురా గ్రామంలో ఆయనకు దాదాపు 13.5 ఎకరాల సాగు భూమి ఉంది. గురుగ్రామ్ లోని సుశాంత్ లోక్-1 లో 300 చదరపు గజాల స్థలం, DLF-II లో 250 చదరపు గజాల ఇల్లు కూడా ఉన్నాయి. న్యూఢిల్లీలోని గ్రేటర్ కైలాష్-1 లో 285 చదరపు గజాల స్థలంలో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్, బేస్మెంట్ ఆయనకు ఉన్నాయి. హిసార్ లో, జస్టిస్ సూర్యకాంత్ కు పెట్వార్ లో 12 ఎకరాల సాగు భూమి, ఇంట్లో మూడో వంతు వాటా ఉన్నాయి. ఇవి పూర్వీకుల ఆస్తులు. హిసార్ అర్బన్ ఎస్టేట్-II లో 250 చదరపు గజాల ఇంట్లో మూడో వంతు వాటా కూడా ఆయనకు ఉంది.
జస్టిస్ సూర్యకాంత్ కుటుంబం వద్ద దాదాపు 1.1 కిలోల బంగారం, ఆరు కిలోల వెండి ఉన్నాయి. ఆయన పేరు మీద మొత్తం 16 ఎఫ్డిలు ఉన్నాయి. అందులో మొత్తం రూ.4,11,22,395 డిపాజిట్ చేశారు. ఆయన భార్య పేరు మీద కూడా పిపిఎఫ్ ఖాతా ఉంది. అందులో రూ.49,90,733 డిపాజిట్ చేసి ఉంది. ఆయన భార్య జిపిఎఫ్ ఖాతాలో రూ.3,74,03,026 ఉంది. ఆయన ఇద్దరు కుమార్తెలకు ఒక్కొక్కరికి 100 గ్రాముల బంగారం ఉంది. పెద్ద కుమార్తె ఎనిమిది ఎఫ్డి ఖాతాలలో రూ.34 లక్షలు, పిపిఎఫ్లో రూ.47 లక్షలు డిపాజిట్ చేసి ఉంది. చిన్న కుమార్తె ఏడు ఎఫ్డిలలో రూ.25 లక్షలు, పిపిఎఫ్లో రూ.47 లక్షలు డిపాజిట్ చేసింది.
న్యాయవాది నుండి CJI వరకు ప్రయాణం
హర్యానాలోని హిసార్ జిల్లాలో ఫిబ్రవరి 10, 1962న మధ్యతరగతి కుటుంబంలో జన్మించిన జస్టిస్ సూర్యకాంత్ ఒక చిన్న పట్టణ న్యాయవాది నుండి దేశంలోని అత్యున్నత న్యాయ పదవికి ఎదిగారు. అక్కడ ఆయన జాతీయ ప్రాముఖ్యత మరియు రాజ్యాంగ విషయాలపై అనేక తీర్పులు, ఆదేశాలలో భాగమయ్యారు. 2011లో కురుక్షేత్ర విశ్వవిద్యాలయం నుండి న్యాయశాస్త్రంలో మాస్టర్స్ డిగ్రీలో 'ఫస్ట్ క్లాస్' ర్యాంక్ను పొందడం ద్వారా ఆయన ఘనత సాధించారు. పంజాబ్, హర్యానా హైకోర్టులో అనేక ముఖ్యమైన తీర్పులను రచించిన జస్టిస్ సూర్యకాంత్, అక్టోబర్ 5, 2018న హిమాచల్ ప్రదేశ్ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా నియమితులయ్యారు. 2019లో ఆయన సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా నియమితులయ్యారు. సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా ఆయన పదవీకాలం ఆర్టికల్ 370 రద్దు, భావ ప్రకటనా స్వేచ్ఛ, పౌరసత్వ హక్కులపై ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయాలకు ప్రసిద్ధి చెందింది.
జస్టిస్ సూర్యకాంత్ ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు
రాష్ట్ర శాసనసభ ఆమోదించిన బిల్లులను పరిష్కరించడంలో గవర్నర్, రాష్ట్రపతి అధికారాలకు సంబంధించి రాష్ట్రపతి సంప్రదింపులను విన్న ధర్మాసనంలో జస్టిస్ సూర్యకాంత్ ఇటీవల ఉన్నారు. వలసరాజ్యాల కాలం నాటి దేశద్రోహ చట్టాన్ని నిలిపివేసిన ధర్మాసనంలో ఆయన కూడా ఉన్నారు, ప్రభుత్వం దానిని సమీక్షించే వరకు దాని కింద కొత్త ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు చేయరాదని ఆదేశించారు. బీహార్లోని ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితా నుండి మినహాయించిన 6.5 మిలియన్ల ఓటర్ల వివరాలను బహిరంగపరచాలని జస్టిస్ సూర్యకాంత్ ఎన్నికల సంఘాన్ని కోరారు. ఎన్నికలు జరగనున్న రాష్ట్రంలో ఓటర్ల జాబితాల ప్రత్యేక ఇంటెన్సివ్ సవరణ (SIR) నిర్వహించాలనే ఎన్నికల కమిషన్ నిర్ణయాన్ని సవాలు చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్లను విచారిస్తూ ఆయన ఈ దిశానిర్దేశం చేశారు.
మహిళలకు మూడో వంతు సీట్లు
అట్టడుగు ప్రజాస్వామ్యం మరియు లింగ న్యాయాన్ని నొక్కి చెప్పే క్రమంలో, ఈ కేసులో లింగ పక్షపాతాన్ని ఎత్తిచూపి, చట్టవిరుద్ధంగా తొలగించబడిన మహిళా సర్పంచ్ను తిరిగి పదవిలో నియమించిన ధర్మాసనానికి ఆయన నాయకత్వం వహించారు. సుప్రీంకోర్టు బార్ అసోసియేషన్తో సహా బార్ అసోసియేషన్లలో మూడింట ఒక వంతు సీట్లు మహిళలకు రిజర్వ్ చేయాలని ఆదేశించిన ఘనత కూడా ఆయనకే దక్కుతుంది. 2022లో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ పంజాబ్ పర్యటన సందర్భంగా భద్రతా లోపాన్ని పరిశోధించడానికి సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి ఇందు మల్హోత్రా నేతృత్వంలోని ఐదుగురు సభ్యుల కమిటీని నియమించిన ధర్మాసనంలో జస్టిస్ సూర్యకాంత్ కూడా ఉన్నారు. రక్షణ దళాలకు వన్ ర్యాంక్, వన్ పెన్షన్ (OROP) పథకాన్ని కూడా ఆయన సమర్థించారు, ఇది రాజ్యాంగబద్ధంగా చెల్లుబాటు అవుతుందని ప్రకటించారు మరియు సాయుధ దళాలలో శాశ్వత కమిషన్లలో సమానత్వం కోరుతూ మహిళా అధికారుల నుండి పిటిషన్లను విచారించడం కొనసాగించారు.
సుప్రీంకోర్టుకు పదోన్నతి పొందినప్పటి నుండి, ఆయన 300 కి పైగా బెంచ్ లలో భాగంగా ఉన్నారు మరియు క్రిమినల్, రాజ్యాంగ, పరిపాలనా చట్ట రంగాలలో న్యాయశాస్త్రానికి దోహదపడ్డారు. 1967 AMU నిర్ణయాన్ని కొట్టివేసిన ఏడుగురు న్యాయమూర్తుల ధర్మాసనంలో జస్టిస్ సూర్యకాంత్ కూడా ఉన్నారు. దీనితో దాని మైనారిటీ హోదాను పునఃపరిశీలించడానికి మార్గం సుగమం అయింది. భారతదేశంలోని కొంతమంది వ్యక్తులను పర్యవేక్షించడానికి ఇజ్రాయెల్ స్పైవేర్ పెగాసస్ను ఉపయోగించారనే ఆరోపణలపై దర్యాప్తు చేయడానికి 2021లో ముగ్గురు సభ్యుల సైబర్ నిపుణుల కమిటీని నియమించిన ధర్మాసనంలో కూడా ఆయన ఒకరు.
