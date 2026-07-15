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కాగజ్ నగర్ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో అగ్నిప్రమాదం.. స్కూళ్లో 450 మంది విద్యార్థులు..!!

Kagaznagar Government School: కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా కాగజ్ నగర్ లోని జెడ్పీహెచ్ఎస్ పాఠశాలలో ఒక్కసారిగా భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. ఈ సమయంలో పాఠశాలలో మొత్తం 450 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 15, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 02:27 PM IST
కాగజ్ నగర్ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో అగ్నిప్రమాదం.. స్కూళ్లో 450 మంది విద్యార్థులు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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