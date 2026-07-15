/కాగజ్ నగర్ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో అగ్నిప్రమాదం.. స్కూళ్లో 450 మంది విద్యార్థులు..!!

Kagaznagar Government School: కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలోని కాగజ్ నగర్ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో భారీ అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. పాఠశాలలోని వంటగదిలో గ్యాస్ లీక్ తో మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ఘటన జరిగిన సమయంలో స్కూళ్లో 450 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. వెంటనే అప్రమత్తమైన ఉపాధ్యాయులు అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. దీంతో పెను ప్రమాదం తప్పినట్లయ్యింది. మధ్యాహ్న భోజనం స్కీమ్ కింద వంట మనుషులు వంట చేస్తుండగా గ్యాస్ సిలిండర్ లీక్ అయ్యింది. క్షణాల్లో మంటలు వంటగది మొత్తం వ్యాపించడంతో.. భయాందోళనకు గురైన సిబ్బంది వెంటనే ఉపాధ్యాయులకు సమాచారం అందించారు.
ప్రమాద తీవ్రతను గమనించిన ఉపాధ్యాయులు చాకచక్యంగా వ్యవహరించి.. తరగతి గదుల్లో ఉన్న సుమారు 450 మంది విద్యార్థులను తొక్కిసలాట జరగకుండా సురక్షితంగా పాఠశాల గ్రౌండ్ నుంచి బయటకు పంపించారు. తర్వాత వెంటనే ఫైర్ సిబ్బందికి సమాచారం అందించడంతో..రంగంలోకి దిగిన ఫైర్ సిబ్బంది మంటలను అదుపులోకి తీసుకువచ్చారు. సకాలంలో మంటలను అదుపు చేయడంతో సిలిండర్ పేలకుండా రక్షించగలిగారు. దీంతో ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు వారి తల్లిదండ్రులు భయాందోళన నుంచి ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. ఈ ప్రమాదంపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు కాగజ్ నగర్ పోలీసులు తెలిపారు.
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