kamareddy anganwadi recruitment 2026: కామారెడ్డి జిల్లాలోని నిరుద్యోగ మహిళలకు ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. జిల్లా మహిళా, శిశు సంక్షేమ శాఖ పరిధిలోని పలు అంగన్వాడీ కేంద్రాలలో ఖాళీగా ఉన్న పోస్టుల భర్తీకి ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. జిల్లా వ్యాప్తంగా పెద్ద సంఖ్యలో అంగన్వాడీ ఉపాధ్యాయులు, అంగన్వాడీ సహాయకుల పోస్టులను భర్తీ చేయడానికి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తున్నట్లు జిల్లా సంక్షేమ అధికారి ప్రసన్న బుధవారం ఒక ప్రకటనలో అధికారికంగా తెలిపారు. అర్హులైన, ఆసక్తిగల మహిళా అభ్యర్థులు ఈ సువర్ణావకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆయన కోరారు.
ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా కామారెడ్డి జిల్లాలో మొత్తం 190 పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. వీటిలో 95 అంగన్వాడీ ఉపాధ్యాయుల పోస్టులు, 95 అంగన్వాడీ సహాయకుల పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయని వార్తలు వచ్చాయి. అయితే, ఈ ఖాళీల పూర్తి వివరాలు, పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్న కేంద్రాలు, రిజర్వేషన్ల ప్రకారం ఖాళీల సంఖ్యతో సహా అధికారిక వెబ్సైట్లో అప్లోడ్ చేశామని జిల్లా సంక్షేమ అధికారి స్పష్టం చేశారు.
ఎంత చదువుకోవాలి? ఏ వయసు వారు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు?
అంగన్వాడీ ఉపాధ్యాయుల పోస్టుకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు తప్పనిసరిగా ఇంటర్మీడియట్ ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. అదేవిధంగా, అంగన్వాడీ సహాయకుల పోస్టుకు ఇంటర్మీడియట్ అర్హత ఉన్నవారికి ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. ఒకవేళ ఏదైనా గ్రామంలో లేదా కేంద్రంలో ఇంటర్మీడియట్ ఉత్తీర్ణులైన అభ్యర్థులు అందుబాటులో లేకపోతే, అటువంటి అసాధారణ పరిస్థితులలో 10వ తరగతి ఉత్తీర్ణులైన వారి దరఖాస్తులను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుంటామని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. అదనంగా, అభ్యర్థులు జూలై 1, 2026 నాటికి 18 సంవత్సరాల వయస్సు కలిగి ఉండాలి. అంతేకాకుండా, ఈ ఉద్యోగాలకు 35 సంవత్సరాల లోపు వయస్సు ఉన్న మహిళలు మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి?
ఈ నియామకాలలో ప్రాంతం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అంగన్వాడీ టీచర్ లేదా అసిస్టెంట్ పోస్టుకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు తప్పనిసరిగా అంగన్వాడీ కేంద్రం పరిధిలోని గ్రామం లేదా వార్డులో నివసించాలి. ఎంపిక ప్రక్రియ సమయంలో, అభ్యర్థులు ప్రభుత్వం జారీ చేసిన నివాస ధృవీకరణ పత్రాన్ని సమర్పించాలి. ఇతర ప్రాంతాల వారు అర్హులు కారు. అయితే, దరఖాస్తులు జూలై 9వ తేదీన ప్రారంభమవుతాయి. దరఖాస్తుల ప్రక్రియ జూలై 25వ తేదీ సాయంత్రం 5 గంటల లోపు పూర్తవుతుంది. అభ్యర్థులు తప్పనిసరిగా wdcw.tg.nic.in అనే అధికారిక పోర్టల్ను సందర్శించి ఆన్లైన్లో మాత్రమే దరఖాస్తులను సమర్పించాలి. గడువు తేదీ తర్వాత అందిన దరఖాస్తులు స్వీకరించరు.
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