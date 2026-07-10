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కామారెడ్డి జిల్లాలో అంగన్‌వాడీ ఉద్యోగాలు ..దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఇదే..!!

kamareddy anganwadi recruitment 2026: కామారెడ్డి జిల్లాలోని అంగన్‌వాడీ కేంద్రాలలో ఖాళీగా ఉన్న పోస్టులను భర్తీ చేసే ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. 95 మంది అంగన్‌వాడీ ఉపాధ్యాయులు, 95 మంది సహాయకుల నియామకం కోసం జిల్లా సంక్షేమ అధికారి ప్రసన్న నోటిఫికేషన్ జారీ చేశారు. అర్హులైన మహిళలు జూలై 9వ తేదీ నుండి జూలై 25వ తేదీ సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఇంటర్మీడియట్ విద్య పూర్తి చేసి, 18 నుండి 35 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గల స్థానిక మహిళా అభ్యర్థులు తమ దరఖాస్తులను ఆన్‌లైన్‌లో సమర్పించాలని అధికారులు సూచించారు. పూర్తి వివరాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Written ByBhoomi
Published: Jul 10, 2026, 11:35 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 11:35 AM IST
కామారెడ్డి జిల్లాలో అంగన్‌వాడీ ఉద్యోగాలు ..దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఇదే..!!
Image Credit: kamareddy anganwadi recruitment 2026

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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కామారెడ్డి జిల్లాలో అంగన్‌వాడీ ఉద్యోగాలు ..దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఇదే..!!
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