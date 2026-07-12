/ఊరంతా ఒక్కటయ్యారు.. ప్రైవేట్ బళ్లకు మంగళం పాడారు.. కామారెడ్డి జిల్లా కన్కల్ గ్రామం సంచలన నిర్ణయం..!!

Government School: ఒకప్పుడు ఆ బడి పిల్లల కేరింతలతో కళకళలాడింది. కానీ.. కాలక్రమేణా ప్రైవేట్, కార్పొరేట్ పాఠశాలల రంగుల ప్రపంచం ముందు ఆ సర్కారు బడి వెలవెలబోయింది. అడ్మిషన్లు తగ్గిపోయి మూతపడే స్థితికి చేరుకుంది. సాధారణంగా ఇలాంటి పరిస్థితి వస్తే చేతులెత్తేసే సమాజంలో.. ఆ ఊరి జనం మాత్రం చరిత్రను తిరగరాశారు. మన ఊరి బడిని మనమే కాపాడుకుందాం.. వేల రూపాయల ప్రైవేట్ ఫీజుల భారం నుంచి మనల్ని మనం ముక్తం చేసుకుందాం అంటూ ఊరంతా ఒక్కతాటిపైకి వచ్చింది. ఫలితంగా.. ఈరోజు ఆ ప్రభుత్వ పాఠశాల ప్రైవేట్ బళ్లకు సవాల్ విసురుతూ.. రికార్డు స్థాయి అడ్మిషన్లతో తెలంగాణ రాష్ట్రానికే ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది.
గ్రామస్తుల ఏకగ్రీవ తీర్మానం.. విద్యా కమిటీ ఏర్పాటు:
కామారెడ్డి జిల్లా తాడ్వాయి మండలం కన్కల్ గ్రామంలోని ప్రీ-ప్రైమరీ నుంచి హైస్కూల్ వరకు ఉన్న ప్రభుత్వ పాఠశాల ప్రైవేట్ స్కూళ్ల ప్రభావంతో విద్యార్థులను కోల్పోసాగింది. ఈ ప్రమాదకర పరిస్థితిని గమనించిన గ్రామ పంచాయతీ పాలకవర్గం, గ్రామ పెద్దలు అత్యవసరంగా సమావేశమయ్యారు. వేల రూపాయలు పోసి ప్రైవేట్ స్కూళ్లకు పంపడం కంటే, పైసా ఖర్చు లేకుండా మన బడిలోనే కార్పొరేట్ స్థాయి చదువు ఎందుకు అందించకూడదు? అనే ఆలోచన వారిలో మొదలైంది.
వెంటనే గ్రామస్తులంతా కలిసి ఒక విద్యాభివృద్ధి కమిటీని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. గ్రామంలోని పిల్లలందరినీ ప్రభుత్వ బడికే పంపాలని, అందుకు తగ్గట్టుగా స్కూల్ను బలోపేతం చేయాలని గ్రామస్తులంతా ఏకగ్రీవంగా తీర్మానించారు. అయితే, తీర్మానం చేస్తే సరిపోదు.. బడిలో నాణ్యమైన బోధన, వసతులు ఉండాలని భావించారు.
రంగంలోకి టీచర్లు.. 100శాతం ఫలితాల మ్యాజిక్:
గ్రామస్తుల పట్టుదలకు పాఠశాలలోని 15 మంది ఉపాధ్యాయుల కష్టం తోడైంది. విద్యార్థుల భవిష్యత్తు కోసం ఉపాధ్యాయులు అహర్నిశలు శ్రమించారు. ముఖ్యంగా గత విద్యాసంవత్సరం పదో తరగతి విద్యార్థులపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టి, అదనపు తరగతులు నిర్వహించారు. ఉపాధ్యాయుల కృషితో టెన్త్ పబ్లిక్ పరీక్షల్లో ఆ స్కూల్ 100 శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించి సంచలనం సృష్టించింది.
ఈ ఒక్క ఫలితంతో ప్రైవేట్ స్కూళ్ల కంటే మన సర్కారు స్కూలే బెటర్ అనే బలమైన నమ్మకం తల్లిదండ్రుల్లో ఏర్పడింది. ఇదే ఉత్సాహంతో, ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులకు తోడుగా ఉండేందుకు దాతల సహకారంతో మరో ఆరుగురు ప్రైవేట్ టీచర్లను సైతం సొంతంగా నియమించుకుని విద్యాబోధనకు ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా చూసుకుంటున్నారు.
ఒకే ఏడాది 163 మంది కొత్త స్టూడెంట్స్.. రికార్డు అడ్మిషన్లు:
గ్రామస్తుల ఐక్యత, టీచర్ల అంకితభావం ఈ విద్యాసంవత్సరంలో అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇచ్చింది. ప్రీ-ప్రైమరీ నుంచి హైస్కూల్ వరకు ఈ ఒక్క ఏడాదే ఏకంగా 163 మంది కొత్త విద్యార్థులు ఈ ప్రభుత్వ బడిలో చేరారు. దీనితో పాఠశాల మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య రికార్డు స్థాయిలో 264కు చేరుకుంది.
హైస్కూల్ విభాగం: గతంలో కేవలం 41 మంది విద్యార్థులుండగా, ఇప్పుడు కొత్తగా 65 మంది చేరడంతో ఆ సంఖ్య 106కు పెరిగింది. విశేషం ఏంటంటే.. ఇందులో ప్రైవేట్ స్కూళ్లను వదిలిపెట్టి వచ్చిన వారే 41 మంది ఉన్నారు.
ప్రైమరీ విభాగం: గతంలో 60 మంది ఉన్న ఈ విభాగంలో ఈసారి 49 మంది కొత్తగా చేరారు.
ప్రీ-ప్రైమరీ విభాగం: చిన్నారుల కోసం ఉద్దేశించిన ఈ విభాగంలో ఈ ఏడాది కొత్తగా 50 మంది అడ్మిషన్లు పొందారు.
ప్రముఖ ఉపాధ్యాయ సంఘం పీఆర్టీయూ (PRTU) రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు దామోదర్ రెడ్డి స్వగ్రామం కన్కల్ కావడం ఇక్కడి మరో విశేషం.
చదువుతో పాటు ఆటలు.. ప్రత్యేక శ్రద్ధ:
కేవలం పుస్తకాలకే పరిమితం కాకుండా విద్యార్థులకు మెరుగైన బోధనతో పాటు విజ్ఞానాన్ని అందించే వినూత్న కార్యక్రమాలు, గేమ్స్, కల్చరల్ యాక్టివిటీస్పై ప్రత్యేక ఫోకస్ పెట్టాం. వెనుకబడిన విద్యార్థుల కోసం టెన్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ కోసం సాయంత్రం వేళల్లో స్పెషల్ క్లాసులు నిర్వహిస్తున్నామన హై స్కూల్ ప్రధానోపాధ్యాయురాలు ఆశాజ్యోతి తెలిపారు.
ప్రైవేట్ స్కూళ్లలో వేలాది రూపాయలు ఫీజులు చెల్లించలేక తల్లిదండ్రులు ఆర్థికంగా ఎన్నో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. సర్కారు బడిలోనే అన్ని వసతులు, నైపుణ్యం గల టీచర్లు ఉన్నారు. అందుకే గ్రామస్తులమంతా సమావేశమై మా ఊరి పిల్లలను ప్రభుత్వ స్కూట్లోనే చదివించాలని నిర్ణయించాం. అందరం కలిసి మా బడిని డెవలప్ చేసుకుంటున్నామని గ్రామ సర్పంచ్ రవీందర్ రెడ్డి తెలిపారు.
ఫీజుల భారం మోపే ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థల వైపు పరిగెత్తే ఈ రోజుల్లో, కన్కల్ గ్రామస్తులు చూపిన చొరవ నిజంగా అభినందనీయం. ఊరు అనుకుంటే ప్రభుత్వ పాఠశాలలను ఎలా కాపాడుకోవచ్చో దేశానికి నిరూపించిన కన్కల్ గ్రామానికి హ్యాట్సాఫ్ చెప్పాల్సిందే..
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