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ఊరంతా ఒక్కటయ్యారు.. ప్రైవేట్ బళ్లకు మంగళం పాడారు.. కామారెడ్డి జిల్లా కన్కల్ గ్రామం సంచలన నిర్ణయం..!!

Government School:  గ్రామంలోని పిల్లలందరినీ ప్రభుత్వ బడికే పంపాలని, అందుకు తగ్గట్టుగా స్కూల్‌ను బలోపేతం చేయాలని గ్రామస్తులంతా ఏకగ్రీవంగా తీర్మానించారు. అయితే, తీర్మానం చేస్తే సరిపోదు.. బడిలో నాణ్యమైన బోధన, వసతులు ఉండాలని భావించారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 12, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 01:31 PM IST
ఊరంతా ఒక్కటయ్యారు.. ప్రైవేట్ బళ్లకు మంగళం పాడారు.. కామారెడ్డి జిల్లా కన్కల్ గ్రామం సంచలన నిర్ణయం..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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