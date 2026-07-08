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1.5లక్షల మంది విద్యార్థినులకు సర్కార్ గుడ్ న్యూస్.. ఒక్కొక్కరి అకౌంట్లో 50,000 జమ..!!

50000 rupees scheme: బీహార్ లోని బీజేపీ ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. బీహార్ ముఖ్యమంత్రి కన్యా ఉత్థాన్ యోజన స్కీమ్ కింద సుమారు లక్షన్నర మంది విద్యార్థినులకు శుభవార్త వినిపించింది. ఒక్కొక్కరి బ్యాంకు ఖాతాలో 50,000 రూపాయలు జమ చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 08, 2026, 09:41 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 09:41 AM IST
1.5లక్షల మంది విద్యార్థినులకు సర్కార్ గుడ్ న్యూస్.. ఒక్కొక్కరి అకౌంట్లో 50,000 జమ..!!
Image Credit: AISource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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