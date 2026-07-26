/కార్గిల్ పాఠాలే ఆపరేషన్ సిందూర్ కు పునాది.. మాజీ ఆర్మీ చీఫ్ వి.పి. మాలిక్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!!

Gen VP Malik Kargil Vijay Diwas 2026: కార్గిల్ విజయ్ దివస్.. భారత రక్షణ రంగ చరిత్రలో ఒక కీలకమైన మైలురాయి. కార్గిల్ యుద్ధం సైనిక, నిఘా వ్యవస్థలో ఉన్న అంతర్గత లోపాలను బట్టబయలు చేసింది. ఈ క్రమంలోనే ఈ లోపాల వల్ల జరిగిన సైనికుల ప్రాణనష్టం దేశాన్ని తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది. అయితే ఆ యుద్ధంతో కొంతమేర సైనిక పరంగా నష్టం జరిగినా.. అది భారత సైనిక వ్యవస్థలో ఆధునీకీకరణకు, సంస్కరణలకు నాంది పలికిందని చెప్పాలి. 1999 కార్గిల్ యుద్ధం నుంచి 2025లో చేపట్టిన ఆపరేషన్ సింధూర్ వరకు 27ఏండ్ల కాలంలో భారత రక్షణ రంగం సాధించిన ప్రగతి అనితర సాధ్యం, అనన్య సామాన్యమని చెప్పాలి. అయితే ఆ యుద్ధం కేవలం ఒక విజయాన్ని మాత్రమే అందించలేదు.. భారత సైనిక వ్యూహాలకు స్వదేశీ రక్షణ వ్యవస్థకు ఒక పాఠాన్ని నేర్పింది. కార్గిల్ లో నేర్చుకున్న అత్మనిర్భరత, నిఘా పాఠాలే మొన్నటి ఆపరేషన్ సింధూర్ విజయానికి ప్రధాన కారణమని 1999 యుద్ధంలో భారత సైన్యానికి నాయకత్వం వహించిన మాజీ సైన్యాధిపతి జనరల్ వి.పి. మాలిక్ స్పష్టం చేశారు.
నేడు కార్గిల్ విజయ్ దివస్ సందర్భంగా ఒక ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో మాలిక్ మాట్లాడుతూ.. భారత రక్షణ రంగం సాధించిన ప్రగతి, సైనికుల మనోధైర్యం, ఆపరేషన్ సింధూర్ వెనుకున్న వ్యూహాలపై ఆయన కీలక విషయాలను పంచుకున్నారు. 1999 కార్గిల్ యుద్ధం సమయంలో భారత్ ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కొంది. ఆయుధాల కొరత, నిఘా పరిమితులు లేకపోవడంతో చాలా ఇబ్బందులు పడాల్సి వచ్చింది. భారీ ఎత్తైన పర్వత శ్రేణులపై శత్రువుకు ఎదురెళ్లి పోరాడాల్సి వచ్చింది. కానీ ఆ లోపాలే.. నేడు భారత్ తన వ్యూహాలను మార్చుకునేలా చేసిందన్నారు. కార్గిల్ తర్వాత భారత్ ఆత్మనిర్భరత... అధునాతన నిఘా, డ్రోన్ టెక్నాలజీ, లాంగ్ రేంజ్ రాకెట్ క్షిపణి వంటి వ్యవస్థలపై ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టింది. దీని ఫలితమే ఆపరేషన్ సింధూర్ అన్నారు. బ్రహ్మోస్, ఆకాశ్ క్షిపణి, ఎస్-400 వంటి స్వదేశీ, అత్యాధునిక రక్షణ వ్యవస్థలు నేడు వాస్తవ ప్రపంచ పరిస్థితులలో తమను తాము నిరూపించుకున్నాయని జనరల్ వి.పి. మాలిక్ అన్నారు. చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ (సీడీఎస్) ఆధ్వర్యంలో మూడు సేవలను ఏకీకృతం చేయడం భారతదేశ ఫైర్పవర్ను అనేక రెట్లు పెంచిందని తెలిపారు.
తుపాకీ వెనుక ఉన్న సైనికుడే అత్యంత ముఖ్యమైనవాడు: జనరల్ మాలిక్
సాంకేతిక పురోగతిని ప్రశంసిస్తూ.. యుద్ధాలు కేవలం సాంకేతికతతో గెలవవని.. వీ.పి మాలిక్ స్పష్టం చేశారు. తుపాకీ వెనుక ఉన్న సైనికుడే ఎల్లప్పుడూ అత్యంత ముఖ్యమైనవాడు. కార్గిల్ యుద్ధ సమయంలో.. ఢిల్లీలో సైనికుల మనోధైర్యం కొన్నిసార్లు ఆందోళనకరంగా లేదా అనిశ్చితంగా అనిపించినప్పుడు.. నేను ప్ర తి6 రోజులకు ఒకసారి జమ్మూ కాశ్మీర్లోని యుద్ధరంగాన్ని సందర్శించేవాడిని. అక్కడ ఒక్క సైనికుడు కూడా పని కష్టంగా ఉందని నాతో చెప్పలేదు. సైనికుల స్ఫూర్తి నా మనోధైర్యాన్ని పెంచింది. త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేయడానికి కష్టతరమైన ఎత్తైన ప్రదేశాలలో తమ ప్రాణాలను త్యాగం చేసిన యువ అధికారులు, సైనికులకే విజయం అసలైన ఘనత దక్కుతుందని ఆయన చెప్పారు. సహాయక దళాలు సరఫరా బృందాల సహకారాన్ని కూడా ఆయన ప్రశంసించారు.
గీతా బోధనల నుండి ప్రేరణ పొందిన: జనరల్ మాలిక్
కార్గిల్ యుద్ధం తర్వాత ఏర్పాటు చేసిన సమీక్షా కమిటీ సిఫార్సులను ప్రముఖంగా ప్రస్తావిస్తూ, సీడీఎస్ పదవి ఏర్పాటు, పౌర-సైనిక సమన్వయం వంటివి దాని ఫలితమేనని జనరల్ మాలిక్ అన్నారు. భగవద్గీతను ఉటంకిస్తూ, ఏ సైనిక వ్యూహానికైనా అసలైన పరీక్ష దానిని క్షేత్రస్థాయిలో అమలు చేయడంలోనే ఉంటుందని ఆయన అన్నారు. జ్ఞానం కన్నా కర్మ శ్రేష్ఠమైనది అని కూడా గీత చెబుతుందని ఆయన అన్నారు. విజయ్ దివస్ కేవలం అమరవీరులను స్మరించుకునే రోజు మాత్రమే కాదు.. యుద్ధ పాఠాలు మన సైన్యానికి మార్గదర్శకంగా ఉండేలా చూసుకునేందుకు తీసుకునే ఒక ప్రతిజ్ఞ కూడా అని అన్నారు.
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