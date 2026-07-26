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కార్గిల్ పాఠాలే ఆపరేషన్ సిందూర్ కు పునాది.. మాజీ ఆర్మీ చీఫ్ వి.పి. మాలిక్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!!

Gen VP Malik Kargil Vijay Diwas 2026:   1999 కార్గిల్ యుద్ధం నుంచి 2025లో చేపట్టిన ఆపరేషన్ సింధూర్ వరకు 27ఏండ్ల కాలంలో భారత రక్షణ రంగం సాధించిన ప్రగతి అనితర సాధ్యం, అనన్య సామాన్యమని చెప్పాలి.  అయితే ఆ యుద్ధం కేవలం ఒక విజయాన్ని మాత్రమే అందించలేదు.. భారత సైనిక వ్యూహాలకు స్వదేశీ రక్షణ వ్యవస్థకు ఒక పాఠాన్ని నేర్పింది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 26, 2026, 10:30 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 10:30 AM IST
కార్గిల్ పాఠాలే ఆపరేషన్ సిందూర్ కు పునాది.. మాజీ ఆర్మీ చీఫ్ వి.పి. మాలిక్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!!
Image Credit: ZEE NEWS

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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