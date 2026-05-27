/IPL Business: కావ్య మారన్ బిజినెస్ మైండ్ మామూలుగా లేదుగా.. రూ. 85 కోట్ల నుంచి రూ. 13 వేల కోట్లకు SRH వాల్యూ..సక్సెస్ మ్యాజిక్ ఏంటంటే?

Kavya Maran IPL Business: భారత్ లో ఐపీఎల్ కు ఉన్న క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. భారత క్రికెట్ చరిత్రను మార్చిందే ఐపీఎల్. బీసీసీఐ ఐపీఎల్ దెబ్బకు ఒక్కసారిగా ప్రపంచంలోనే రిచ్చెస్ట్ స్పోర్ట్స్ బోర్డుల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. ఐపీఎల్ ను ఏ ముహూర్తంలో ప్రారంభించారో తెలియదు కానీ.. అప్పటి నుంచి ఒక రేంజ్ లో అదరగొడుతోంది. ఐపీఎల్ ను నమ్ముకున్న ఫ్రాంచైజీలు కూడా వందల కోట్ల లాభాలను అందుకుంటున్నాయి. కొన్ని ఫ్రాంచైజీలు మాత్రం తమ తప్పిదాలతో కనుమరుగవుతున్నాయి. మరికొన్ని ఫ్రాంచైజీలు తెలివైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ వందల కోట్ల లాభాలను తమ ఖాతాలో వేసుకుంటున్నాయి. అందులో ఒకటి సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్.
ఒక్కప్పుడు హైదరాబాద్ ఐపీఎల్ టీమ్ పేరు డెక్కన్ ఛార్జర్స్ హైదరాబాద్ గా ఉండేది. 2008లో జర్నీ ప్రారంభించిన ఈ ప్రాంచైజీ 2009లో టోర్నీ విన్నర్ గా నిలిచి సంచలనం రెకెత్తించింది. ఎలాంటి అంచనాలు లేకుండానే కప్పు కొట్టి అందరికీ షాకిచ్చింది. కానీ ఆ క్రేజ్ ను ఫ్రాంచైజీ ఓనర్స్ నిలుపుకోలేకపోయారు. దీంతో దివాలా దీశారు. బీసీసీఐ.. హైదరాబాద్ ఫ్రాంచైజీ జట్టును వేలం వేశారు.
అప్పుడే మాస్ ఎంట్రీ ఇచ్చింది సన్ నెట్ వర్క్. చెన్నైకు చెందిన ఈ మీడియా సంస్థ ఎలాగైనా ఐపీఎల్లో ఒక టీమ్ గా ఉండాలని కంకణం కట్టుకుని మరీ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. అయితే హైదరాబాద్ ఫ్రాంచైజీ కోసం జరిపిన వేలంపాటలో మొదట పీవీపీ వెంచర్స్ ఒక సంవత్సరానికి 69కోట్లు ఆఫర్ చేసింది. ఎందుకంటే అప్పట్లో ఐపీఎల్ ఇంకా అంత బ్రాండ్ వాల్యూను పొందలేదు. కానీ సన్ నెట్ వర్క్ సంస్థ ఏకంగా రూ. 85కోట్ల బిడ్ వేసి 5ఏళ్లకు గాను రూ. 424 కోట్ల ఫైనాన్షియల్ కమిట్ మెంట్ తో హైదరాబాద్ ఫ్రాంచైజీని తన సొంతం చేసుకుంది.
ఫ్యాన్స్ కు పూనకాలు తెప్పించేలా కంటెంట్:
ఇక్కడే అసలు మజా షురూ అయ్యింది. నిజానికి ఫ్రాంచైజీని కొన్న మొదట్లో సన్ రైజర్స్ జట్టులో చెప్పుకోదగ్గ ఆటగాళ్లు లేరు. ఒకరిద్దరు విదేశీ ఆటగాళ్లు మాత్రమే ఉన్నారు. ఉరుములు, మెరుపులు మెరిపించే ప్లేయర్స్ ఎవరూ లేరు.. అయినా సన్ రైజర్స్ టీమ్ మేనేజ్ మెంట్ ఒక కొత్త మార్కెటింగ్ విధానంతో ప్రమోషన్స్ ను ప్రారంభించింది. జట్టులో ఏదో అద్బుతం చేశారు. అంటూ ఓ సరికొత్త థీమ్ సాంగ్ ను తీసుకువచ్చారు. ఫ్యాన్స్ కు పూనకాలు తెప్పించే విధంగా కంటెంట్ ఇవ్వడం.. సోషల్ మీడియాను పక్కాగా వాడుకుంది.
ఒక్కొక్క సీజన్ లో సరికొత్త మార్కెటింగ్ విధానాలతో బ్రాండ్ ప్రమోషన్స్ చేసింది. ప్రస్తుతం సన్ రైజర్స్ మార్కెట్ వ్యాల్యూ 13వేల కోట్ల భారీ బిజినెస్ సామ్రాజ్యంగా ఎదిగింది. కేవలం 85కోట్లతో ప్రారంభించిన సన్ రైజర్స్ ప్రయాణం 13వేల కోట్ల కు చేరిందంటే మామూలు విషయం కాదు. ఇదంతా 13ఏళ్లలోనే జరిగింది. నిజానికి ఐపీఎల్ జట్లకు కేవలం మ్యాచులు గెలిస్తే డబ్బులు వస్తాయనుకుంటే పప్పులో కాలేసినట్లే. దీని వెనక ఒక పెద్ద మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ ఉంటుంది.
2023లో అద్భుతం జరిగింది:
ప్రసార హక్కుల ద్వారా రెవెన్యూలో ఎక్కువ భాగం ప్రాంచైజీలకు కూడా ఇస్తుంది. 2023లో అద్భుతం జరిగింది. 4ఏళ్లకు సంబంధించి మీడియారైట్స్ వయాకామ్ 18, స్టార్ స్పోర్ట్స్ సంస్థలు 48వేల కోట్లకు బ్రాడ్ కాస్టింగ్ హక్కులు దక్కించుకున్నాయి. ఈ మీడియా రైట్స్ లో వచ్చిన ఆదాయం అంతకు ముందు సీజన్ తో పోల్చితే దాదాపు 129 శాతం పెరిగిందని చెప్పాలి. దీంతో ఫ్రాంచైజీలకు భారీ మొత్తంలో లాభాలు వచ్చాయి. సాధారణంగా ఫ్రాంచైజీలకు ఆటగాళ్ల కొనుగోలు, స్టేడియం ఖర్చులు, లాజిస్టిక్స్ తోపాటు ఇతర ఖర్చులు పోను సుమారు 330కోట్ల రూపాయల వరకు సర్ ప్లస్ మిగులుతుంది.
సన్ రైజర్స్ జట్టు అడ్వర్టైజింగ్ ఇంజిన్:
సన్ నెట్ వర్క్ వ్యూహం.. కంపెనీ యజమాని కావ్య మారన్ తమ జట్టును కేవలం ఆట కోసమే కాకుండా.. కార్పొరేట్ అడ్వాంటేజ్ కోసం కూడా ఉపయోగించుకుంటున్నారు. సన్ రైజర్స్ జట్టు వీరికి ఒక అడ్వర్టైజింగ్ ఇంజిన్ అని చెప్పాలి. సాధారణంగా పలు బ్రాండ్లు టీవీల్లో యాడ్స్ కోసం కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తుంటారు. కానీ సన్ నెట్ వర్క్ మాత్రం తమ ఎంటర్టైన్ మెంట్ ఛానల్స్ లో ఐపీఎల్ ప్లేయర్స్, హైదరాబాద్ ఫ్రాంచైజీని మొత్తం ఉపయోగించుకుంటుంది. దీంతో పెద్ద మొత్తంలో ప్రమోషన్లు చేయించుకుంటుంది.
కావ్య మారన్ నిర్ణయాలకు తిరుగుండదు:
ఇక కావ్యమారన్ తీసుకునే నిర్ణయాలకు తిరుగుండదనే చెప్పాలి. ఆమెకు బిజినెస్ వర్గాల్లోనూ మంచి పేరుంది. పైకి ఎమోషనల్ గా కనిపిస్తున్నప్పటికీ నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో మాత్రం చాలా తెలివిగా ప్రవర్తిస్తుంది. డేటా, ఫెర్ఫార్మెన్స్ ఈ రెండు విషయాలనే ఎక్కువగా నమ్ముతుంటారు. సాధారణ ఎమోషన్స్ ను పెద్దగా పట్టించుకోరని ఆమె సన్నిహితులు చెబుతుంటారు. 2016 జట్టుకు కప్ అందించిన డేవిడ్ వార్నర్ ను తొలగించి మేనేజ్ మెంట్ తో కయ్యం కూడా పెట్టుకున్నారు. వార్నర్ ను తొలగించి బాస్ ఈజ్ రైట్ అనే సూత్రాన్ని ఫాలో అయ్యారు కావ్య.
గ్లోబల్ క్రికెట్ ఫ్రాంచైజీపై కన్ను:
ఐపీఎల్ తో నే సన్ రైజర్స్ ప్రస్థానం ఆగలేదు. గ్లోబల్ క్రికెట్ ఫ్రాంచైజీపై కూడా కన్నేసింది. సౌతాఫ్రికాలో జరిగే లీగ్ లో సన్ రైజర్స్ ఈస్టర్న్ కేప్ పేరుతో ఒక ఫ్రాంచైజీని కొనుగోలు చేసింది. 2023, 2024 ,2026లో వరుసగా మూడుసార్లు చాంపియన్ గా నిలిచింది. ప్రస్తుతం ఇంగ్లండ్ క్రికెట్ లీగ్ లో కూడా సుమారు 100 మిలియన్ బ్రిటిష్ పౌండ్స్ అంటే 1050 కోట్ల రూపాయల ఖర్చుతో టీంను సొంతం చేసుకుని క్రికెట్ ప్రపంచంలో సన్ నెట్ వర్క్ గ్రూప్ బలంగా దూసుకుపోతుందని చెప్పాలి.
