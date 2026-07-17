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ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో కీలక మార్పు.. ఆ పోస్టు పేరు మార్చిన తెలంగాణ సర్కార్..

New Name For Masalchi Post: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో మసాల్చి పోస్టు పేరును మార్చుతూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇక నుంచి ఆ పోస్టును స్వీపర్ కమ్ గార్డెనర్ గా వ్యవహరించనున్నారు. ఈ మేరకు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్ జాజు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 17, 2026, 08:28 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 08:28 AM IST
ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో కీలక మార్పు.. ఆ పోస్టు పేరు మార్చిన తెలంగాణ సర్కార్..
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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