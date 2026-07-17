/ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో కీలక మార్పు.. ఆ పోస్టు పేరు మార్చిన తెలంగాణ సర్కార్..

New Name For Masalchi Post: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ శాఖలలోని చివరి గ్రేడ్ సర్వీస్ ఉద్యోగాలకు సంబంధించి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇంతకుముందు చట్టబద్ధంగా ఉన్న మసాల్చి ఉద్యోగ పదవి పేరును మార్చడానికి అధికారిక ఉత్తర్వు జారీ చేసింది. ఈ పోస్టుకు ఇకపై స్వీపర్-కమ్-గార్డెనర్ అని పేరు మార్చనున్నట్లు ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. గురువారం నాడు ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్ జాజు ఈ అధికారిక ఉత్తర్వును జారీ చేశారు.
ఈ పోస్టు పేరు మార్పు ప్రతిపాదనలో రాష్ట్ర హైకోర్టు కీలక పాత్ర పోషించింది. తెలంగాణ హైకోర్టు రిజిస్ట్రార్ జనరల్ నుండి వచ్చిన నిర్దిష్ట సిఫార్సులను పరిగణనలోకి తీసుకున్న తర్వాత, కాలం చెల్లిన పాత పేరును మార్చే నిర్ణయాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆమోదించింది. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ కాలంలో, తెలంగాణ చివరి గ్రేడ్ సర్వీస్ నిబంధనలు 1992లో ఈ ఉద్యోగాన్ని మసాల్చిగా పేర్కొన్నారు. ఈ కొత్త నిర్ణయంతో, ప్రభుత్వం ఈ పాత నిబంధనలలో గణనీయమైన మార్పులు చేసింది. సేవా నిబంధనల నుండి మసాల్చి అనే పదాన్ని తక్షణమే తొలగించి, దాని స్థానంలో స్వీపర్-కమ్-గార్డెనర్ అనే కొత్త హోదాను ప్రవేశపెట్టారు.
గతంలో వంటగది సహాయకులుగాను, మసాలా దినుసులు నూరేవారిగానూ లేదా కార్యాలయాల్లో చిన్న చిన్న పనులను చేసేవారిని మసాల్చి అని పిలుస్తుండేవారు. ఇది ఒక పాత ఉర్దూ పదం. అయితే, ఈ పదం నేడు గౌరవప్రదంగా లేనందున, వారు ప్రస్తుతం చేస్తున్న పనికి (కార్యాలయాల శుభ్రత, తోటపని) అనుగుణంగా దానిని స్వీపర్-కమ్-గార్డెనర్ గా మార్చడం గమనార్హం. ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ కొత్త నిర్ణయానికి యజమానుల నుండి సానుకూల స్పందన లభించింది.
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