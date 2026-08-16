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KFCలో కుళ్లిపోయిన చికెన్.. ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారుల తనిఖీల్లో సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి..!!

KFC Chicken: KFC అనగానే నోట్లో నీళ్లూరుతాయ్.. చికెన్ పీసులను లొట్టలేసుకుంటూ తింటుంటారు. చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు KFC చికెన్ అనగానే.. ఎగబడి మరీ తింటారు. అదే KFCలో కుళ్లిన చికెన్ ఉందని తెలిస్తే చికెన్ లవర్స్  గుండెలు గుబేల్ మనడం ఖాయం.

Written ByBhoomi
Published: Aug 16, 2026, 08:40 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 08:40 AM IST
KFCలో కుళ్లిపోయిన చికెన్.. ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారుల తనిఖీల్లో సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి..!!
Image Credit: zee news

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Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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