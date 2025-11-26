English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Top 10 Richest Persons: ప్రపంచంలో టాప్-10 ధనవంతులు వీళ్లే.. లిస్టులో సెకెండ్ ప్లేస్‌ ఎవరిదంటే..?

Top 10 Richest Persons: ప్రపంచంలో టాప్-10 ధనవంతులు వీళ్లే.. లిస్టులో సెకెండ్ ప్లేస్‌ ఎవరిదంటే..?

World Richest Billionaires 2025: జెమిని 3 ప్రభావంతో లారీ పేజ్ సంపద 257 బిలియన్ డాలర్లకు చేరింది. అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్ ఒడిదుడుకుల మధ్య బిలియనీర్ ర్యాంకింగ్స్‌లో భారీ మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. టాప్ 10 ప్రపంచ కుబేరుల పూర్తి వివరాలు ఇలా..  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Nov 26, 2025, 11:06 AM IST

Top 10 Richest Persons: ప్రపంచంలో టాప్-10 ధనవంతులు వీళ్లే.. లిస్టులో సెకెండ్ ప్లేస్‌ ఎవరిదంటే..?

World Richest Billionaires 2025: అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్‌లో నెలకొన్ని ఆందోళనల నేపథ్యంలో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అత్యంత ధనవంతుల జాబితాలో మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. సరికొత్త ఏఐ మోడల్, జెమిని 3 ప్రారంభించిన తర్వాత గూగుల్ సహ వ్యవస్థాపకుడు లారీ పేజ్ బ్లూమ్‌బెర్గ్ సంపాదన భారీగా పెరిగింది. బిలియనీర్స్ ఇండెక్స్‌లో ఆయన రెండోస్థానానికి చేరుకున్నారు. ఆల్ఫాబెట్ షేర్లు 3 శాతం పెరిగాయి. దీంతో పేజ్ సంపద సుమారు 7.5 బిలియన్లు డాలర్లు పెరగడం విశేషం. ఆయన సంపద ఇప్పుడు 257 బిలియన్లకు డాలర్లకు చేరుకుంది.  

జెమిని 3 ప్రారంభించినప్పటి నుంచి ప్రారంభించినప్పటి నుంచి ఇన్వెస్టర్లు నమ్మకం మరింత పెరిగింది. క్లిష్టమైన ప్రశ్నలకు కూడా జెమిని 3 ఎలాంటి ప్రాంప్ట్ అవసరం లేకుండా సమాధానాలు ఇస్తోందని గూగుల్ వెల్లడించింది. ఆల్ఫాబెట్ షేర్లు పెరుగుదలతో పేజ్ ప్రత్యక్షంగా లాభం పొందారు. ఆయనకు కంపెనీలో 6 శాతం షేర్లు ఉన్నాయి. పేజ్‌ సంపాదతోపాటు ఆయన పార్ట్‌నర్ సెర్గీ బ్రిన్ సంపదను కూడా పెరిగింది. అతని సంపద 6.9 బిలియన్లు డాలర్లు పెరిగి 240 బిలియన్ల డాలర్లకు చేరుకుంది. ఇద్దరూ స్టాన్‌ఫోర్డ్ గ్రాడ్యుయేట్లు కాగా.. వారు 1998లో గ్యారేజ్ నుంచి గూగుల్‌ను ప్రారంభించారు. ప్రస్తుతం ప్రపంచలోనే గూగుల్ అత్యంత విలువైన కంపెనీలలో ఒకటిగా ఎదిగింది. ఇటీవల AI కారణంగా మరింత పటిష్టంగా మారుతోంది. 

ఏఐ రంగం బిలియనీర్ ర్యాంకింగ్స్‌లో దూసుకుపోతోంది. ప్రపంచలోనే అత్యంత ధనవంతుడిగా ఒరాకిల్‌కు చెందిన లారీ ఎల్లిసన్ ఎదిగారు. అయితే మార్కెట్‌లో మార్పుల తరువాత ఆయన 34 బిలియన్ల డాలర్లు కోల్పోయాయి.  

ప్రపంచలో టాప్ టెన్ కుబేరులు వీళ్లే..

==> ఎలోన్ మస్క్: 422 బిలియన్ డాలర్లు  
==> లారీ పేజ్: $257 బిలియన్  
==> లారీ ఎల్లిసన్: $253 బిలియన్ 
==> జెఫ్ బెజోస్: $243 బిలియన్  
==> సెర్గీ బ్రిన్: $240 బిలియన్
==> మార్క్ జుకర్‌బర్గ్: $210 బిలియన్
==> బెర్నార్డ్ ఆర్నాల్ట్: $195 బిలియన్
==> స్టీవ్ బాల్మర్: $164 బిలియన్
==> జెన్సెన్ హ్వాంగ్: $155 బిలియన్ 
==> వారెన్ బఫెట్: $151 బిలియన్

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

