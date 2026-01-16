Best Second Hand Car: సెకండ్ హ్యాండ్ కారు కొంటున్నారా..? ఈ 10 విషయాలను తప్పకుండా తెలుసుకోండి..!

Second Hand Cars in India: మన దేశంలో కొత్త కార్ల కంటే సెకండ్ హ్యాండ్ కార్లకు ఎక్కువగా డిమాండ్ పెరుగుతోంది. ఉద్యోగంలో కాస్త సెటిల్ అయిన వారు తమకు సొంతంగా ఓ కారు ఉండాలని అనుకుంటున్నారు. అయితే కొత్త కారు కోసం వేలకు వేలు ఈఎంఐలు చెల్లించే బదులు.. కాస్త తక్కువ ధరలో పాత కార్లు కొనుగోలు చేసేందుకు ఎక్కువమంది ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఫ్రాస్ట్ & సుల్లివన్ పరిశోధన సంస్థ FY26-27 నాటికి సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ల అమ్మకాలు 8.2 మిలియన్లకు చేరుకుంటాయని అంచనా వేసింది. మరీ పాత కారు కొనుగోలు చేసే ముందు ఏయే విషయాలు చెక్ చేసుకోవాలి..? భవిష్యత్లో ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఉండాలంటే ఈ పది విషయాలను కచ్చితంగా తెలుసుకోండి..
రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్: ముందుగా కారుకు సంబంధించిన రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్ (RC)ని చెక్ చేయండి. RTO వద్ద నమోదు చేసిన వివరాలతో RC వాహనం ఛాసిస్ నంబర్, యజమాని పేరు, ఇతర వివరాలు సరిగా ఉన్నాయో లేదో చూసుకోండి.
ఇన్సూరెన్స్: కారుకు సంబంధించిన బీమా పత్రాలు, స్టాటస్ను చెక్ చేయండి. కారు ఇన్సూరెన్స్ ఎంతకాలం చెల్లుతుంది..? నో-క్లెయిమ్ బోనస్ ఉందా..? ప్రతి లావాదేవీకి ప్రీమియం ఎంత..? అన్ని వెరీఫై చేసుకోండి.
కారు చెకింగ్: కారు లోపల, వెలుపల పూర్తిగా తనిఖీ చేయాలి. ముందుగాఇంజిన్, ట్రాన్స్మిషన్ను చెక్ చేసుకోండి. ఇంజిన్ ఆయిల్, కూలెంట్ తక్కువగా ఉన్నాయని లేదా భర్తీ అవసరమని నిర్ధారించుకోండి. తరువాత స్టీరింగ్, సస్పెన్షన్, AC, హీటర్, మ్యూజిక్ సిస్టమ్, కారు లోపల ఉన్న అన్ని స్పీకర్లను ఒకసారి ప్లే చేసి చెక్ చేయండి.
వాహన రీపెయింట్, టైర్ కండిషన్: కారుకు సంబంధించి రీపెయింట్, టైర్ కండిషన్ను చెక్ చేయాలి. పెయింట్ కోట్ను చెక్ చేయడానికి డీలర్ ప్రత్యేక మీటర్ను ఉపయోగిస్తాడు. ఈ మీటర్ ద్వారా వాహనంలోని ఏదైనా భాగాన్ని రీపెయింట్ చేయించారా లేదా అనే విషయం తెలుస్తుంది. రీపెయింట్ చేసిన ప్రదేశాలలో పెయింట్ మందంగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా టైర్ గేజ్ మీటర్ సహాయంతో టైర్ వేర్ను గుర్తించవచ్చు.
మీటర్ చెకింగ్: కారుకు సంబంధించిన మీటర్ను చెక్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. కొంతమంది రీడింగ్లను కూడా ట్యాంపరింగ్ చేసే అవకాశం ఉంది. వాహనం మైలేజ్పై డేటాను పొందేందుకు OBD2 రీడర్ను పోర్ట్కు కనెక్ట్ చేయాలి.
సర్వీస్, మెయింటెనెన్స్ హిస్టరీ: కారు సర్వీస్, మెయింటెనెన్స్ను చెక్ చేయాలి. అదేవిధంగా కారు బ్యాటరీ, హెడ్లైట్లు, టెయిల్లైట్లు, ఫాగ్ లాంప్లు, స్టీరియో సిస్టమ్, సీట్ కవర్లు, హార్న్, వైపర్లు, స్పేర్ టైర్, టూల్కిట్ను కూడా తనిఖీ చేయాలి.
కారు బ్రేక్లు: కారు కొనుగోలు చేసే ముందు టెస్ట్ డ్రైవ్ చేయండి. బ్రేక్లు ఒకటికి రెండుసార్లు చెక్ చేసుకోండి. బ్రేక్లు లేదా సస్పెన్షన్ నుంచి ఏవైనా శబ్దాలు వస్తున్నాయో లేదో చూసుకోండి.
పెండింగ్ చలాన్లు: కారుపై పెండింగ్ చలాన్లు ఆన్లైన్లో చెక్ చేసుకోండి. కారు కొనుగోలుకు ముందు పెండింగ్ చలాన్లు మొత్తం క్లియర్ చేయించుకోండి.
ఫిట్నెస్ సర్టిఫికెట్: కారు కాలుష్య ధృవీకరణ పత్రం, ఫిట్నెస్ సర్టిఫికెట్ను చెక్ చేసుకోండి. దాన్ని బట్టి కారుకు ఓ రేట్ ఫిక్స్ చేసుకోండి.
యాక్సిడెంటల్ హిస్టరీ: కారు ప్రమాద చరిత్రను చెక్ చేసుకోవాలి. ఏదైనా పోలీస్ స్టేషన్లో కారుపై ఫిర్యాదులు ఉన్నాయా..? యజమాని డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ సస్పెండ్ అయిందా..? అనేవి చెక్ చేసుకోండి. అన్ని వివరాలు చెక్ చేసుకున్న తరువాతే సెకండ్ హ్యాండ్ కారు కొనుగోలు చేయండి.