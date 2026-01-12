English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Vande Bharat Sleeper Train Fare: వందే భారత్ స్లీపర్ ట్రైన్ టికెట్ ధరలు ప్రటకన.. కిలో మీటర్‌కు ఎంతంటే..?

Vande Bharat Sleeper Ticket Price: వందే భారత్ స్లీపర్ రైళ్లు ఈ నెల 17వ తేదీ నుంచి ప్రారంభకానున్నాయి. మొదటగా ఈ నెల 17వ తేదీ నుంచి కోల్‌కతా (హౌరా)-గౌహతి మధ్య మొదటి ట్రైన్ మొదలుకానుంది. టికెట్ ధరలు, సౌకర్యాల గురించి ఇక్కడ పూర్తిగా తెలుసుకుందాం..  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Jan 12, 2026, 06:11 PM IST

Vande Bharat Sleeper Ticket Price: దేశంలో సుదూర రాత్రి ప్రయాణాలను మరింత వేగంగా.. సౌకర్యవంతంగా మార్చేందుకు రైల్వే శాఖ కీలక ముందడుగు వేస్తోంది. త్వరలోనే వందే భారత్ స్లీపర్ రైళ్లు పట్టాలెక్కేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. సంప్రదాయ స్లీపర్ రైళ్లకు.. ఖరీదైన ఏసీ రైళ్లకు మధ్యలో మెరుగైన సేవలు అందించేందుకు వందే భారత్ స్లీపర్ రైళ్లు వచ్చేయనున్నాయి. రాత్రివేళ దూర ప్రయాణాలు చేసే ప్రయాణికుల అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని రైల్వే శాఖ ఈ రైలును రూపొందించింది. వేగంతో అన్ని సౌకర్యాలు, సేవల పరంగా ప్రీమియం అనుభవాన్ని అందించనుంది. రాజధాని తరహా రైళ్లకంటే కూడా మెరుగైన ప్రయాణ అనుభూతి ఉంటుందని రైల్వే అధికారులు చెబుతున్నారు.
 
వందే భారత్ స్లీపర్ ట్రైన్స్‌లో సీనియర్ రైల్వే అధికారులకు VIP కోటా, అత్యవసర కోటా లేదా పాస్ రిజర్వేషన్లు ఉండవని అధికారులు తెలిపారు. టిక్కెట్లు ఉన్న ప్రయాణీకులను మాత్రమే ఎక్కేందుకు అనుమతిస్తారు. వెయిటింగ్ లిస్ట్‌ల విషయంలో ఇబ్బందిని ఉండదు. అంతేకాదు ఇందులో రైలు రిజర్వేషన్ అగైన్స్ట్ క్యాన్సిలేషన్ (RAC) కూడా ఉండదు. అంటే ప్రతి ప్రయాణికుడికి కచ్చితంగా బెర్త్ కన్ఫర్మ్ అవుతుంది. ఇక సైడ్ లోయర్ బెర్తును పంచుకోవడానికి లేదా తరువాత అప్‌గ్రేడ్‌ కోసం ఎలాంటి ఆప్షన్ ఉండదు. ప్రయాణికులకు బ్లాంకెట్ కవర్లు, బెడ్ షీట్లు, దిండ్లు సహా పూర్తిగా అప్‌గ్రేడ్ చేసిన బెడ్‌రోల్స్ లభిస్తాయి. ఇవి సాధారణ రైళ్లలో కంటే చాలా నాణ్యతతో ఉంటాయి. రైలు ప్రయాణం మరింత సౌకర్యవంతంగా.. శుభ్రంగా ఉంటుంది.

ఈ రైలులో మొత్తం 16 కోచ్‌లు ఉంటాయి. ఒకేసారి 823 మంది ప్రయాణికులు ప్రయాణించే అవకాశం ఉంటుంది.  AC 3-టైర్‌లో 611 మంది ప్రయాణికులు,  AC 2-టైర్‌లో 188 మంది, 24 మంది AC ఫస్ట్ క్లాస్‌లో ప్రయాణించవచ్చు. మెరుగైన ప్రయాణం కోసం ఎర్గోనామిక్ బెర్త్‌లు కూడా ఏర్పాటు చేశారు. కోచ్ తలుపులు ఆటోమేటిక్‌గా క్లోజ్ అవుతాయి. ఈ రైలు అధిక వేగంతో ప్రయాణం చేస్తాయి. ఈ నెల 17వ తేదీ నుంచి కోల్‌కతా (హౌరా)-గౌహతి మధ్య మొదటి స్లీపర్ వందే భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలు ప్రారంభంకానుంది.  

వందే భారత్ స్లీపర్ రైలులో AC 3-టైర్ బేస్ ఛార్జీలు కిలోమీటరుకు 2.4 రూపాయలుగా నిర్ణయించారు. AC 2-టైర్ కిలోమీటరుకు రూ. 3.1, AC ఫస్ట్ క్లాస్ కిలోమీటరుకు రూ.3.8 గా ఉంది. ఇతర రైళ్లతో పోల్చితే వేగవంతమైన వేగం, సున్నితమైన ప్రయాణంతో సహా మొత్తం సౌకర్యాలు మెరుగ్గా ఉంటాయని భావిస్తున్నారు. అయితే టికెట్ రేట్లు రాజధాని రైళ్ల కంటే ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది.  

