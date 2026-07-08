/తెలంగాణ విఫలం కాలేదు.. సఫలమై నిలిచింది.. వరల్డ్ బ్యాంక్ సాక్షిగా సంచలనం.. కేటీఆర్ ఫుల్ హ్యాపీ.. ప్రతిపక్షాలకు కౌంటర్..!!

KTR: తెలంగాణ దివాళా తీసింది అని తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్న వారికి తగిన జవాబు లభించిందని అన్నారు బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్. తెలంగాణ ఉన్నత మధ్యతరగతిని అధిగమించిందని పేర్కొన్న తాజా ప్రపంచ బ్యాంకు నివేదికపై కేటీఆర్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘనత సాధించిన దేశంలోని మొదటి ఐదు రాష్ట్రాలలో తెలంగాణ ఒకటిగా ఉండటం మనందరికీ గర్వకారణమని ఆయన ట్విట్టర్లో పోస్ట్ చేశారు.
ఈ సందర్భంగా కేటీఆర్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని పరోక్షంగా విమర్శించారు. కేసీఆర్ దార్శనిక పాలన వల్లే ఈ అద్భుతం సాధ్యమైందని కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు. పదేళ్ల క్రితం వరకు పేదరికంలో కూరుకుపోయిన ఈ ప్రాంతం ఇప్పుడు సుసంపన్నమైన రాష్ట్రంగా మారిందని ఆయన అన్నారు. తెలంగాణ ప్రజలు పేదవారు కాదని, సంపన్నమైన, శక్తివంతమైన మాతృ తెలంగాణ బిడ్డలని ఆయన అన్నారు. తెలంగాణను పతనం నుండి శిఖరాగ్రానికి తీసుకురావడానికి తమ చెమట, నైపుణ్యాలు, వివేకాన్ని ధారపోసిన ప్రతి పౌరుడికి ఈ సందర్భంగా తాను వందనం చేస్తున్నానని ఆయన అన్నారు.
తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డప్పటి సంది ఏం జరిగిందంటూ నోటికొచ్చినట్లు అడిగేవారు ఒక్కసారి మీ కళ్లు తెరిచి చూడాలి. ఇక్కడ దేశ సంపద పెరిగింది.. ప్రజల ఆదాయాలు కూడా గణనీయంగా పెరిగాయి .. అని కేటీఆర్ అన్నారు. కేసీఆర్ హయాంలో రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థ చెప్పుకోదగ్గ పురోగతి సాధించిందని జాతీయ నివేదికలే కాకుండా ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ సంస్థలు కూడా చెబుతున్నాయని ఆయన అన్నారు. రాజకీయ లబ్ధి కోసం మైక్రోఫోన్ ముందు దివాలా... దివాలా' అని అరిచేవారికి ఈ తాజా ప్రపంచ బ్యాంకు నివేదిక గట్టి చెంపదెబ్బ లాంటిదని కేటీఆర్ తనదైన సైల్లో పవర్ ఫుల్ కౌంటర్ ఇచ్చారు.
తెలంగాణ ప్రజలు గర్వించే సందర్భం ఇది!
సాధించుకున్న స్వరాష్ట్రం సంపన్న రాష్ట్రంగా అవతరించింది!
తెలంగాణ రాష్ట్రం అప్పర్ మిడిల్ ఇన్ కం బెంచ్ మార్క్ ను దాటి ఎదిగిందని ప్రపంచ బ్యాంకు నివేదిక వెల్లడించింది!
దేశంలో ఈ హోదాను సాధించిన ఐదు అగ్ర రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ వుండటం మనకు… pic.twitter.com/3Tw7dKYOHQ
— KTR (@KTRBRS) July 8, 2026
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