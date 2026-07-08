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తెలంగాణ విఫలం కాలేదు.. సఫలమై నిలిచింది.. వరల్డ్ బ్యాంక్ సాక్షిగా సంచలనం.. కేటీఆర్ ఫుల్ హ్యాపీ.. ప్రతిపక్షాలకు కౌంటర్..!!

World Bank Report: తెలంగాణ పని ఖతమ్..పూర్తిగా దివాళా తీసింది..అప్పుల పాలైంది అంటూ నానా యాచి చేస్తూ పొద్దున లేవగానే మైకుల ముందు పడిఏడ్చోళ్లకు గట్టి జవాబు దొరికినట్లయ్యింది. తెలంగాణ విఫలం అవ్వలేదు.. సఫలమైంది.. ప్రపంచం ముందు తల ఎత్తుకుని గర్వంగా నిల్చుంది.. అని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ అన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఉన్నత మధ్యతరగతిని దాటేసి.. దూసుకుపోతుందని తాజాగా వరల్డ్ బ్యాంక్ నివేదిక తేల్చి చెప్పడంతో కేటీఆర్ మస్తు ఖుషీ అయ్యారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 08, 2026, 11:43 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 11:43 AM IST
తెలంగాణ విఫలం కాలేదు.. సఫలమై నిలిచింది.. వరల్డ్ బ్యాంక్ సాక్షిగా సంచలనం.. కేటీఆర్ ఫుల్ హ్యాపీ.. ప్రతిపక్షాలకు కౌంటర్..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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తెలంగాణ విఫలం కాలేదు.. సఫలమై నిలిచింది.. వరల్డ్ బ్యాంక్ సాక్షిగా సంచలనం.. కేటీఆర్ ఫుల్ హ్యాపీ.. ప్రతిపక్షాలకు కౌంటర్..!!
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