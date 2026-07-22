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కౌడిపల్లిలో వర్షాల కోసం వినూత్న వేడుక.. విద్యార్థుల ఆలోచనకు గ్రామస్థుల శభాష్..నెటిజన్లు ఫిదా..!!

Kukutlapally Primary School:  ఎండల తీవ్రతతో అల్లాడుతూ.. వర్షాల కోసం గంపెడు ఆశలతో ఎదురుచూస్తున్న రైతాంగానికి అండగా నిలుస్తూ మెదక్ జిల్లా కౌడిపల్లి మండలం కుకుట్లపల్లి ప్రైమరీ పాఠశాల విద్యార్థులు వరుణదేవుడిని వేడుకున్నారు. కప్పకు అభిషేకం  చేసి చినుకమ్మ ఓ చినుకమ్మ అనే పాటకు నృత్యం చేయడం అక్కడున్న రైతుల మనస్సులను హత్తుకున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 22, 2026, 08:43 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 08:43 AM IST
కౌడిపల్లిలో వర్షాల కోసం వినూత్న వేడుక.. విద్యార్థుల ఆలోచనకు గ్రామస్థుల శభాష్..నెటిజన్లు ఫిదా..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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కౌడిపల్లిలో వర్షాల కోసం వినూత్న వేడుక.. విద్యార్థుల ఆలోచనకు గ్రామస్థుల శభాష్..నెటిజన్లు ఫిదా..!!
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