/కౌడిపల్లిలో వర్షాల కోసం వినూత్న వేడుక.. విద్యార్థుల ఆలోచనకు గ్రామస్థుల శభాష్..నెటిజన్లు ఫిదా..!!

Kukutlapally Primary School: ఎల్ నినో ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో తీవ్రమైన వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకున్నాయి. ఖరీఫ్ సీజన్ ప్రారంభమై రెండు నెలలు గడుస్తున్నప్పటికీ సరైన వర్షాలు లేకపోవడంతో రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వర్షాలు లేక ఆకాశం వైపు ఆశగా చూస్తున్నారు. ఎండల తీవ్రతతో అల్లాడుతూ.. వర్షాల కోసం గంపెడు ఆశలతో ఎదురుచూస్తున్న రైతాంగానికి అండగా నిలుస్తూ మెదక్ జిల్లా కౌడిపల్లి మండలం కుకుట్లపల్లి ప్రైమరీ పాఠశాల విద్యార్థులు వరుణదేవుడిని వేడుకున్నారు. ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాల విద్యార్థులు సంప్రదాయ ఆచారాలను పాటిస్తూ.. వర్షాలు కురవాలని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. కప్పకు అభిషేకం చేసి చినుకమ్మ ఓ చినుకమ్మ అనే పాటకు నృత్యం చేయడం అక్కడున్న రైతుల మనస్సులను హత్తుకున్నారు.
పాఠశాల హెడ్ మాస్టర్ రామచంద్రరావు ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో విద్యార్థులు స్థానికంగా ఉన్న చెరువు కు వెళ్లి నీటిని తీసుకువచ్చారు. తర్వాత సంప్రదాయాన్ని ప్రతిబింబించే విధంగా కావడిలో కప్పను ఉంచి.. వేపాకులు, వేప కొమ్మలతో అలంకరించి చెరువు నుంచి తీసుకువచ్చిన నీటితో ప్రత్యేక అభిషేకం నిర్వహించారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురవాలని కోరుతూ తరతరాలుగా వస్తున్న ఈ ఆచారాన్ని చిన్నారులు ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో పాటించడం ప్రత్యేకంగా నిలిచింది.
అనంతరం వ్యవసాయ పొలంలో చినుకమ్మ ఓ చినుకమ్మ ఒక్కసారి వచ్చి నేల తడిసిపోవమ్మా అంటూ పాటకు విద్యార్థులు చేసిన నృత్య ప్రదర్శన అక్కడి వారందరినీ ఆకట్టుకుంది. చిన్నారులు పూజలు చేయడం, వారి ఉత్సాహం, వర్షాల కోసం చేసిన వినూత్న వేడక అక్కడున్నవారిని భావోద్వేగానికి గురిచేసింది. వర్షాలు ఆలస్యం అవుతున్న నేపథ్యంలో రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఈ సమయంలో చిన్నారులు రైతుల కష్టాలను అర్థం చేసుకుని వర్షాలకోసం పూజలు చేయడం అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటున్నారు. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ప్రక్రుతి పరిరక్షణ, వ్యవసాయం ప్రాముఖ్యత, గ్రామీణ సంప్రదాయాల విలువలను విద్యార్థులకు తెలియజేయడంతో పాటుగా సమాజానికి మంచి సందేశం అందించారు ఉపాధ్యాయులు.
వర్షాల కోసం స్కూల్ పిల్లల వినూత్న వేడుకోలు
-వరుణదేవుని కరుణ కోసం విద్యార్థులు వినూత్న పూజలు, ప్రార్థనలు, పాటలు
-ప్రతి ఒక్కరినీ ఆకట్టుకున్న ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థుల ప్రయత్నం
-దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్
Students of Primary School in Medak Perform Unique… pic.twitter.com/8ORMsSVqrs
— Kalam Daily (@kalamtelugu) July 21, 2026
తెలంగాణలోని మెదక్ జిల్లా కౌడిపల్లి మండలం కుకట్లపల్లి ప్రాథమిక పాఠశాల విద్యార్థులు మంచి వర్షాలు కురవాలని వరుణ దేవుడిని ప్రత్యేకంగా ప్రార్థించారు.
ప్రధానోపాధ్యాయులు రామచంద్రరావు ఆధ్వర్యంలో స్థానిక చెరువులోని నీటితో, వేపాకులతో అలంకరించిన కప్పకు సంప్రదాయబద్ధంగా అభిషేకం నిర్వహించారు.… pic.twitter.com/TjFpXRXwGK
— Vaartha Telugu Daily (@myvaartha) July 21, 2026
ఈ వినూత్న కార్యక్రమాన్ని వీక్షించిన గ్రామస్తులు, తల్లిదండ్రులు, రైతులు విద్యార్థులను అభినందించారు. చిన్నారుల పూజలతో వరణుడు కరుణించి వర్షాలు కురిపించాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట్లోనూ వైరల్ అవుతోంది. విద్యార్థుల వినూత్న ప్రదర్శనకు నెటిజన్లు సైతం ఫిదా అవుతున్నారు.
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