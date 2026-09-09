/లక్షలాది మంది ఉద్యోగులకు మోదీ సర్కార్ భారీ గుడ్ న్యూస్.. రూ.21,000 జీతం ఉన్నవారికి భారీగా బోనస్..!!

Labour Code Bonus Rules 2026: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్ వినిపించింది. కొత్త కార్మిక చట్టం ప్రకారం.. ఉద్యోగులు ఇప్పుడు 20శాతం వరకు చట్టబద్ధమైన బోనస్ పొందవచ్చు. నెలకు రూ. 21,000 రూపాయల వరకు జీతం పొందుతున్న వేతన జీవులకు ఈ నిర్ణయంతో బోనస్ నేరుగా ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. ఇది కొత్త కార్మిక చట్టం ప్రకారం.. ఉద్యోగులకు అందుతున్న చట్టబద్ధమైనస్. దీనిపై కార్మిక, ఉపాధి మంత్రిత్వ శాఖ కీలకమైన స్పష్టత నిచ్చింది. అయితే ఈ కొత్త మార్గదర్శకాలు ఉద్యోగులకు కొన్ని నియమనిబంధనలకు లోబడి ఉంటాయి.
కార్మిక మంత్రిత్వ శాఖ విడుదల చేసిన నోటిఫికేషన్ ప్రకారం.. ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఏదైనా సంస్థలో కనీసం 30 రోజుల పాటు పనిచేసిన ఉద్యోగులు ఈ చట్టబద్ధమైన బోనస్ కు అర్హులుగా పరిగణిస్తారు. నిబంధనల ప్రకారం కనీస బోనస్ ను అర్హులైన ప్రతి ఉద్యోగికి 8.33శాతం చెల్లించాలి. కంపెనీ లాభాలు, పనితీరు ఆధారంగా ఇది గరిష్టంగా 20శాతం వరకు పెరుగుతుంది. నెలకు 21,000 రూపాయల జీతం సంపాదించే ఉద్యోగులు బోనస్ పొందేందుకు అర్హులని మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొంది.
అధికారిక నిబంధనల ప్రకారం చూసినట్లయితే.. గరిష్ట బోనస్ లెక్కింపును నెలకు సీలింగ్ లిమిట్ అయిన రూ. 7000 ప్రాతిపాదికన మాత్రమే పరిగణలోనికి తీసుకుంటారు. ఈ లెక్కింపు ఉద్యోగులకు ఎలా వర్తిస్తుందో పూర్తిగా తెలుసుకుందాం.
ఉదాహరణకు ఒక ఉద్యోగికి నెలకు సీలింగ్ లిమిట్ 7000 అయి ఉంటే.. ఆ ఉద్యోగి వార్షిక ప్రాథమిక జీతం రూ. 84,000 అవుతుంది. దీనిపై 20శాతం బోనస్ ను లెక్కించినట్లయితే.. ఉద్యోగికి ఏడాదికి రూ. 16,800 గరిష్ట బోనస్ అందుతుంది. అదే విధంగా 8.33శాతం కనీస ప్రాతిపదికన లెక్కించినట్లయితే.. ఒక ఉద్యోగికి వార్షికంగా కనీసం రూ. 6,997 బోనస్ రూపంలో తప్పనిసరిగా చెల్లించాలి. రాబోయే పండుగల సీజన్కు ముందే కేంద్ర కార్మిక శాఖ నుంచి ఈ రకమైన స్పష్టత రావడం వల్ల లక్షలాది మంది వేతన జీవులకు ఆర్థికంగా ఊరట లభించనుంది. సంస్థల యజమానులు తమ అర్హులైన సిబ్బందికి ఈ నిబంధనల ప్రకారమే బోనస్ చెల్లింపులు పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది.
చట్టబద్ధమైన బోనస్ అంటే ఏమిటి?
చట్టబద్ధమైన బోనస్ అనేది 1965 బోనస్ చెల్లింపు చట్టం ప్రకారం అర్హులైన ఉద్యోగులకు చెల్లించే చట్టబద్ధమైన బోనస్. ఇది ఉద్యోగులు తమ కంపెనీ నుండి ప్రతి సంవత్సరం తప్పనిసరిగా పొందవలసిన చట్టబద్ధంగా నిర్దేశించింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి