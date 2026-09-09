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లక్షలాది మంది ఉద్యోగులకు మోదీ సర్కార్ భారీ గుడ్ న్యూస్.. రూ.21,000 జీతం ఉన్నవారికి భారీగా బోనస్..!!

Labour Code 2026: కొత్త కార్మిక చట్టం ప్రకారం.. వేతన జీవులు భారీగా బోనస్ లు అందుకోబోతున్నారు. ఉద్యోగులు ఇప్పుడు 20శాతం వరకు బోనస్ అందుకుంటారు. నెలకు రూ. 21,000 రూపాయలు వరకు జీతం పొందుతున్న వేతన జీవులకు ఈ బోనస్ నేరుగా ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది.  రాబోయే పండుగల సీజన్‌కు ముందే కేంద్ర కార్మిక శాఖ నుంచి ఈ రకమైన స్పష్టత రావడం వల్ల లక్షలాది మంది వేతన జీవులకు ఆర్థికంగా ఊరట లభించనుంది.

Written ByBhoomi
Published: Sep 09, 2026, 11:35 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 11:35 AM IST
లక్షలాది మంది ఉద్యోగులకు మోదీ సర్కార్ భారీ గుడ్ న్యూస్.. రూ.21,000 జీతం ఉన్నవారికి భారీగా బోనస్..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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లక్షలాది మంది ఉద్యోగులకు మోదీ సర్కార్ భారీ గుడ్ న్యూస్.. రూ.21,000 జీతం ఉన్నవారికి భారీగా బోనస్..!!
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