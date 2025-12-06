English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Telugu News
  బిజినెస్
  • Personal Loan: పే స్లిప్ లేకున్నా.. పర్సనల్ లోన్ తీసుకోవచ్చు.. ఎలాగో తెలుసా..?

Personal Loan: పే స్లిప్ లేకున్నా.. పర్సనల్ లోన్ తీసుకోవచ్చు.. ఎలాగో తెలుసా..?

Personal Loan: సాధారణంగా ఉద్యోగులకు పర్సనల్ లోన్ మంజూరు చేసే సమయంలో బ్యాంకులు ముందుగా అడిగేది సాలరీ స్లిప్. ఆదాయం స్థిరంగా ఉందని నిరూపించేది ఈ డాక్యుమెంట్ కావడంతో ఎక్కువమంది రుణదాతలు దీనిని ప్రాధాన్యంగా తీసుకుంటారు. అయితే, స్వయం ఉపాధి, బిజినెస్, అద్దె ఆదాయంపై ఆధారపడే వ్యక్తులకు సాలరీ స్లిప్ ఉండకపోవచ్చు. అయినప్పటికీ, వారికి కూడా పర్సనల్ లోన్ పొందే అవకాశాలు అందుబాటులోనే ఉన్నాయి. కేవలం ఆదాయాన్ని నిర్ధారించే ఇతర డాక్యుమెంట్లు సమర్పించి, క్రెడిట్ ప్రొఫైల్‌ను బలంగా చూపించడం అవసరం.

Dec 6, 2025

Personal Loan: పే స్లిప్ లేకున్నా.. పర్సనల్ లోన్ తీసుకోవచ్చు.. ఎలాగో తెలుసా..?

Personal Loan: సాధారణంగా ఉద్యోగులకు పర్సనల్ లోన్ మంజూరు చేసే సమయంలో బ్యాంకులు ముందుగా అడిగేది సాలరీ స్లిప్. ఆదాయం స్థిరంగా ఉందని నిరూపించేది ఈ డాక్యుమెంట్ కావడంతో ఎక్కువమంది రుణదాతలు దీనిని ప్రాధాన్యంగా తీసుకుంటారు. అయితే, స్వయం ఉపాధి, బిజినెస్, అద్దె ఆదాయంపై ఆధారపడే వ్యక్తులకు సాలరీ స్లిప్ ఉండకపోవచ్చు. అయినప్పటికీ, వారికి కూడా పర్సనల్ లోన్ పొందే అవకాశాలు అందుబాటులోనే ఉన్నాయి. కేవలం ఆదాయాన్ని నిర్ధారించే ఇతర డాక్యుమెంట్లు సమర్పించి, క్రెడిట్ ప్రొఫైల్‌ను బలంగా చూపించడం అవసరం.

శాలరీ స్లిప్ లేకున్నా లోన్ పొందేందుకు అవసరమైన డాక్యుమెంట్లు:

-గత 6 నెలల బ్యాంక్ స్టేట్‌మెంట్

-అకౌంట్లో డబ్బు క్రమం తప్పకుండా జమవుతుండాలి

-మినిమమ్ బ్యాలెన్స్ సరిగా ఉండాలి

-గత 2 సంవత్సరాల ఇన్‌కమ్ టాక్స్ రిటర్న్స్ (ITR)

-ITR రెగ్యులర్‌గా ఫైల్ చేస్తే లోన్ ఆమోదం వేగంగా ఉంటుంది

-ఫార్మ్ 16 (ఉంటే) ఆదాయాన్ని స్పష్టంగా నిరూపించడానికి ఉపయోగపడుతుంది

-GST రిటర్న్స్ (బిజినెస్ చేసే వారికి)

-వ్యాపార లావాదేవీలు, తగ్గింపు/ఆదాయ వివరాలు నిరూపిస్తుంది

-రెంటు/ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఆదాయం ప్రూఫ్

-నెలనెలా వచ్చే ఫిక్స్‌డ్ ఇన్‌కమ్ ఉన్నట్లు బ్యాంక్‌కు తెలుస్తుంది

ఈ పత్రాలను సమర్పించినప్పుడు బ్యాంక్‌కు ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతున్నాయన్న నమ్మకం కలుగుతుంది. కానీ కేవలం డాక్యుమెంట్స్‌తోనే సరిపోదు, క్రెడిట్ రిపోర్ట్ కూడా బలంగా ఉండాలి.

లోన్ ఆమోదానికి అవసరమైన క్రెడిట్ ప్రొఫైల్

క్రెడిట్ స్కోర్ కనీసం 750 పైగా ఉంటే రుణం పొందే అవకాశాలు అధికం

నెల ఆదాయంతో పోల్చితే అప్పుల శాతం తక్కువగా ఉండాలి (Debt-to-Income Ratio)

గతంలో తీసుకున్న లోన్లు, కార్డ్ బిల్లులు సమయంలో చెల్లించడం తప్పనిసరి

EMIలు మిస్ అయితే స్కోర్ తగ్గిపోతుంది, బ్యాంకులు రిస్క్‌గా భావిస్తాయి.

క్రెడిట్ స్కోర్ తక్కువగా ఉన్నా, కో-అప్లికెంట్‌ గా జీవిత భాగస్వామి లేదా తల్లిదండ్రులను చేర్చితే లోన్ సులభమవుతుంది.

ఎక్కడ అప్లై చేస్తే త్వరగా ఆమోదం వస్తుంది?

NBFCలు

డిజిటల్ లోన్ యాప్‌లు

ప్రైవేట్ బ్యాంకులు

ఇవి సాలరీ స్లిప్ కన్నా బ్యాంక్ స్టేట్‌మెంట్లు, క్యాష్ ఫ్లో, క్రెడిట్ స్కోర్ ను ఆధారంగా తీసుకుంటాయి. లోన్ తీసుకునే ముందు వడ్డీ రేట్లు, EMI, టెన్యూర్, ప్రాసెసింగ్ ఫీజులు తప్పనిసరిగా పోల్చాలి.

పర్సనల్ లోన్‌లో దాగి ఉన్న 5 ఆర్థిక ప్రమాదాలు:

అధిక వడ్డీ రేట్లు ఉండే అవకాశం ఎక్కువ

EMI మిస్ అయితే క్రెడిట్ స్కోర్ తీవ్రంగా పడిపోతుంది

లోన్ ముందుగానే క్లోజ్ చేస్తే ప్రీ-క్లోజర్ ఛార్జెస్ చెల్లించాలి

సులభంగా డబ్బు వచ్చేసరికి అవసరం లేని ఖర్చులు పెరిగే ప్రమాదం

EMIలు వరుసగా మిస్ అయితే చట్టపరమైన చర్యలు ఎదురవుతాయి

సాలరీ స్లిప్ లేకున్నా పర్సనల్ లోన్ పొందవచ్చు. కానీ ఆదాయం స్థిరంగా ఉందని రుజువు చేసే ప్రత్యామ్నాయ పత్రాలు తప్పనిసరి. క్రెడిట్ స్కోర్ బలంగా ఉండటం.. అప్పుల నియంత్రణలో ఉండటం లోన్ ఆమోదానికి కీలకంగా మారుతాయి..

 

 

