Lenskart IPO GMP: ప్రముఖ కళ్లద్దాల కంపెనీ లెన్స్కార్ట్ సొల్యూషన్స్ లిమిటెడ్ తన ప్రారంభ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ (IPO) కోసం అక్టోబర్ 31ని ప్రారంభ తేదీగా ప్రకటించింది. మూడు రోజుల సబ్స్క్రిప్షన్ విండో నవంబర్ 04, 2025న ముగుస్తుంది. అక్టోబర్ 25న దాఖలు చేసిన RHPలో తెలియజేసినట్లుగా, ఇష్యూ అంచనా పరిమాణం రూ. 7,278 కోట్లు గా ఉంది.
రెడ్ హెర్రింగ్ ప్రాస్పెక్టస్ (RHP) ప్రకారం.. లెన్స్కార్ట్ యొక్క IPO యాంకర్ బుక్ అక్టోబర్ 30న ప్రారంభం కానుంది. నవంబర్ 6 నాటికి కంపెనీ షేర్స్ బదిలీ అవుతాయని.. BSE, NSEలలో లెన్స్కార్ట్ షేర్ల ట్రేడింగ్ నవంబర్ 10 నుండి ప్రారంభమవుతుంది. అయితే ఈ కంపెనీ తన రాబోయే IPO కోసం ధరల బ్యాండ్ను ఇంకా వెల్లడించలేదు. ఇది ప్రారంభ తేదీకి ముందుగా వెల్లడించే అవకాశం ఉంది.
IPO ధర బ్యాండ్ నిర్ణయించిన తర్వాత గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం (GMP) కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. కానీ, కొన్ని వెబ్సైట్లలో రూ.120 గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం ఉన్నట్లు నివేదించారు. ఏది ఏమైనా ఐపీఓ బ్యాండ్ ధర నిర్ణయించే వరకు ఎదురు చూడడం ఉత్తమం.
లెన్స్కార్ట్ IPO వివరాలు
ముందుగా, జూన్లో లెన్స్కార్ట్ పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీగా మార్చబడింది. మే 30న జరిగిన అసాధారణ సర్వసభ్య సమావేశంలో దాని పేరు లెన్స్కార్ట్ సొల్యూషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నుండి లెన్స్కార్ట్ సొల్యూషన్స్ లిమిటెడ్గా మార్పు చేశారు.
ఫిబ్రవరిలో, కంపెనీ ఐదు పెట్టుబడి బ్యాంకులను - కోటక్ మహీంద్రా క్యాపిటల్, యాక్సిస్ క్యాపిటల్, సిటీ, మోర్గాన్ స్టాన్లీ, అవెండస్ క్యాపిటల్ - IPO కోసం సలహాదారులుగా నియమించడానికి చర్చలు జరుపుతున్నట్లు తెలిసింది. TR క్యాపిటల్, చిరాటే, సాఫ్ట్బ్యాంక్, కేదారా క్యాపిటల్ వంటి ప్రస్తుత పెట్టుబడిదారులు ఈ ఒప్పందంలో భాగంగా తమ వాటాను విక్రయించే అవకాశం ఉంది.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని స్టాక్ మార్కెట్ విశ్లేషకుల ద్వారా నివేదించింది. వీటిని పాటించే ముందు సంబంధిత నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
