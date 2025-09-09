IPO: పెట్టుబడిదారులకు అదిరే శుభవార్త.. ఏకంగా రూ.15వేల కోట్లతో దేశంలోనే అతిపెద్ద IPO..!!

LG Electronics IPO: స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు పెట్టే ఇన్వెస్టర్లు ఎక్కువగా ఐపీఓలు వైపు మొగ్గు చూపుతుంటారు. సాధారణంగా స్టాక్ మార్కెట్లో రిస్క్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకునేవారు జాగ్రత్తగా నిపుణుల సలహా మేరకు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. అయితే దీర్ఘకాలిక రాబడి కోసం అయితే ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేయడం మంచిది. రిస్క్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ.. మంచి లిస్టింగ్ గెయిన్స్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఒకసారి సబ్స్క్రిప్షన్ పూర్తి చేసి షేర్లు కేటాయిస్తే, మార్కెట్లో మొదటి రోజే ఇన్వెస్టర్లకు లాభాలు వచ్చే పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. అందుకే చిన్న పెట్టుబడిదారుల నుండి పెద్ద ఇన్వెస్టర్ల వరకు IPOలపై దృష్టి పెడుతుంటారు.
ఇప్పుడు అలాంటి ఇన్వెస్టర్లకు శుభవార్త. ఈ ఏడాది దేశంలోనే అతిపెద్ద IPO రాబోతోంది. దక్షిణ కొరియా దిగ్గజం ఎల్జీ భారత విభాగం. బ్యాంకింగ్ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, LG Electronics India IPO అక్టోబర్లో మార్కెట్కి రానుంది. ఈ పబ్లిక్ ఇష్యూ ద్వారా కంపెనీ దాదాపు రూ. 15,000 కోట్లు సమీకరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇది జరిగితే 2025లో ఇప్పటివరకు వచ్చిన అన్ని IPOలలో ఇది అత్యంత పెద్దది ఇదే అవుతుంది.
గతేడాదే LG ఇండియా IPO కోసం SEBI అనుమతి కోసం దరఖాస్తు చేసుకోగా, ఈ సంవత్సరం మార్చిలో గ్రీన్ సిగ్నల్ లభించింది. అయితే, అప్పటి మార్కెట్ పరిస్థితులు అనుకూలంగా లేకపోవడంతో IPOని వాయిదా వేసింది. ఇప్పుడు కొత్తగా అమల్లోకి వచ్చిన GST సంస్కరణలు, స్టాక్ మార్కెట్లో సానుకూల వాతావరణం ఉండటంతో అక్టోబర్ సమయాన్ని సరైనదిగా భావిస్తోంది. ఈ IPOలో LG దాదాపు 10.2 కోట్ల షేర్లను (15% వాటా) విక్రయించనుంది. కొరియన్ కంపెనీల్లో ఇది రెండవ అతిపెద్ద పబ్లిక్ ఇష్యూ. గత ఏడాది అక్టోబర్లో హ్యుందాయ్ IPO ద్వారా రూ. 27,000 కోట్లు సమీకరించిన సంగతి తెలిసిందే.
2025లో ఇప్పటివరకు 30కి పైగా IPOలు కలిసి దాదాపు రూ. 60,000 కోట్లు సమకూర్చాయి. అందులో HDB Financial Services (HDFC Bank Subsidiary) రూ. 12,500 కోట్లతో టాప్లో నిలిచింది. కానీ LG IPO వస్తే, ఈ రికార్డును సులభంగా దాటే అవకాశం ఉంది. రానున్న నెలల్లో Tata Capital (₹17,200 కోట్లు), Groww, Meesho, PhonePe, boAt, Lenskart, Shadowfax, Physics Wallah, WeWork India వంటి పెద్ద కంపెనీలు IPOలకు సిద్ధంగా ఉన్నాయని సమాచారం. దీంతో ఈ ఏడాది చివరినాటికి IPOల ద్వారా దాదాపు రూ. 70,000 కోట్లకు పైగా ఫండ్స్ రాబట్టే అవకాశం ఉంది.స్టాక్ మార్కెట్లో IPOలంటే ఇన్వెస్టర్లకు ఎప్పుడూ ఆసక్తి ఉంటుంది. కానీ LG IPO లాంటి మెగా పబ్లిక్ ఇష్యూ వస్తే మాత్రం మరింత హైప్ ఏర్పడుతుంది. దీనితో చిన్న, పెద్ద ఇన్వెస్టర్లు అందరూ IPO సబ్స్క్రిప్షన్ కోసం రెడీగా ఉండే అవకాశముంది.
