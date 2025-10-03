English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

LIC Jeevan Umang: LIC నుంచి కిర్రాక్ స్కీం.. కేవలం రూ. 25 పెట్టుబడితో 20 లక్షలు మీ సొంతం..!

LIC Jeevan Umang Plan: ఎల్‌ఐసీ జీవన్ ఉమాంగ్ పాలసీ అనేది పూర్తి జీవిత బీమా పథకం. ఇది మీకు పొదుపు చేయడానికి, ఆదాయం తెచ్చిపెట్టడానికి, మరియు రక్షణ ఇవ్వడానికి సహాయపడుతుంది. మీరు ప్రీమియం చెల్లించిన తర్వాత, 100 సంవత్సరాల వరకు ప్రతి సంవత్సరం ఖచ్చితమైన ఆదాయం మీకు వస్తుంది. రిస్క్ లేకుండా జీవితకాలం మొత్తం స్థిరమైన ఆదాయం కావాలనుకునే వారికి.. భవిష్యత్తులో ఆర్థిక భద్రత కోసం చిన్న మొత్తాలు పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే వారికి ఇది చాలా మంచి ఎంపిక.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Oct 3, 2025, 08:19 PM IST

Trending Photos

Airtel: మిడిల్‌క్లాస్‌ ఫ్యామిలీస్‌కు ఎయిర్‌టెల్‌ భారీ శుభవార్త.. చౌకధరలకే రీఛార్జీ ప్లాన్స్‌..!
5
Airtel cheapest plans
Airtel: మిడిల్‌క్లాస్‌ ఫ్యామిలీస్‌కు ఎయిర్‌టెల్‌ భారీ శుభవార్త.. చౌకధరలకే రీఛార్జీ ప్లాన్స్‌..!
Kantara Chapter 1 First day Collections:‘కాంతార ఛాప్టర్ 1’ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్.. తొలిరోజే ఊహకందని ఊచకోత..
5
Kantara Chapter 1 1st day Collections
Kantara Chapter 1 First day Collections:‘కాంతార ఛాప్టర్ 1’ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్.. తొలిరోజే ఊహకందని ఊచకోత..
Anchor Pregnany: వ్రతం ఫలించింది.. గర్భం దాల్చిన స్టార్‌ యాంకర్‌ శివజ్యోతి
6
Shiva Jyothi
Anchor Pregnany: వ్రతం ఫలించింది.. గర్భం దాల్చిన స్టార్‌ యాంకర్‌ శివజ్యోతి
Snakes Facts: పాముల పాలిట బ్రహ్మస్త్రం.!. ఇవి ఇంటి చుట్టు ఉంటే కింగ్ కోబ్రాలు కూడా కన్నేత్తి చూడవు.!.
6
Snakes Facts
Snakes Facts: పాముల పాలిట బ్రహ్మస్త్రం.!. ఇవి ఇంటి చుట్టు ఉంటే కింగ్ కోబ్రాలు కూడా కన్నేత్తి చూడవు.!.
LIC Jeevan Umang: LIC నుంచి కిర్రాక్ స్కీం.. కేవలం రూ. 25 పెట్టుబడితో 20 లక్షలు మీ సొంతం..!

Build a Safe Future with LIC Jeevan Umang’s Guaranteed Income: LIC (ఇండియా లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్) ద్వారా మీరు పూర్తిగా రిస్క్ లేకుండా జీవిత రక్షణ మరియు మంచి ఆదాయాన్ని పొందవచ్చు. వివిధ రకాల పాలసీలు మరియు ప్లాన్‌లతో LIC అన్ని వర్గాల ప్రజలకు ఈ సౌకర్యాన్ని అందిస్తుంది. మీరు రోజూ లేదా నెలకు చిన్న మొత్తాన్ని పెట్టుబడి పెట్టి భవిష్యత్తు కోసం స్థిరమైన పొదుపు చేయాలనుకుంటే.. LIC జీవన్ ఉమాంగ్ పాలసీ చాలా మంచి ఎంపిక. ఈ ప్లాన్ మీరు నిర్దిష్ట కాలం ప్రీమియం చెల్లించిన తర్వాత ప్రతి సంవత్సరం మీకు డబ్బును ఖాయంగా ఇస్తుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

LIC జీవన్ ఉమాంగ్ సేవింగ్స్ అంటే ఏమిటి..? 
ఎల్‌ఐసీ జీవన్ ఉమాంగ్ పాలసీ అనేది ఒక పొదుపు, ఆదాయం, రక్షణతో కూడిన పూర్తి జీవిత బీమా పథకం. దీనిలో మీరు మీ ఎంపిక ప్రకారం 15 నుండి 30 ఏళ్ల వరకు ప్రీమియంలు చెల్లించవచ్చు. మీరు వందేళ్ల వయస్సు వచ్చే వరకు LIC ప్రతి సంవత్సరం మీకు డబ్బు చెల్లిస్తుంది. అలాగే మీకేమైనా ఊహించనిది ఏదైనా జరిగితే, పాలసీ మొత్తాన్ని మీ కుటుంబానికి అందజేస్తుంది. LIC లాభాల ఆధారంగా మీకు బోనస్ కూడా లభిస్తుంది.

రూ. 25 నుండి పథకం ప్రారంభం..
ప్రీమియం చెల్లించిన తర్వాత మీకు ప్రతి సంవత్సరం ఖాయం చేసిన మొత్తం వస్తుంది. ఇది మీ ప్రాథమిక హామీ మొత్తంలో 8 శాతం ఉంటుంది. మీరు 100 సంవత్సరాల వయస్సు వరకు లేదా మరణం వరకు నెలవారీ చెల్లింపులతో సురక్షితంగా పొదుపు చేయాలనుకుంటే ఈ పథకం మీకు బాగా సరిపోతుంది. మీరు రోజుకు 25 రూపాయలు లేదా 100 రూపాయలు చెల్లించి మొదలుపెట్టవచ్చు.

ఎన్ని సంవత్సరాలు కట్టాలి..?
మీరు ఎంతకాలం ప్రీమియం చెల్లించాలనుకుంటున్నారో దాని ఆధారంగా పాలసీ 30 రోజుల నుంచి 55 సంవత్సరాల వరకు స్టార్ట్ అవుతుంది. హామీ మొత్తం రూ.2 లక్షల నుంచి మొదలవుతుంది మరియు ఎలాంటి గరిష్ట పరిమితి లేదు. ప్రీమియం చెల్లింపు కాలం 15 లేదా 20 లేదా 25 లేదా 30 సంవత్సరాలు ఎంచుకోవచ్చు. మొత్తం పాలసీ కాలం 100 సంవత్సరాల వరకు పొడిగించవచ్చు.

Also Read: Allu Sirish: అల్లు శిరీష్ పెళ్లి చేసుకోబోయే నయనిక రెడ్డి ఎవరో తెలుసా..? సీక్రెట్‌గా రెండేళ్ల ప్రేమ..!

ఉదాహరణకు ఓ 26 ఏళ్ల వ్యక్తి రూ.5 లక్షల కవరేజ్‌తో జీవన్ ఉమాంగ్ పాలసీ తీసుకుంటే.. ప్రతి సంవత్సరం ప్రీమియం సుమారు 15,882 రూపాయలు అవుతుంది. మొదటి మూడు సంవత్సరాల్లో చెల్లించిన మొత్తం 47,646 రూపాయలు ఉంటుంది. ఇలా 30 సంవత్సరాల వరకు ప్రీమియం చెల్లించాలి. 31వ సంవత్సరం నుంచి ఎల్‌ఐసీ ప్రతి సంవత్సరం 40,000 రూపాయలు మీకు ఇస్తుంది. ఇది మీరు 100 ఏళ్లు పూర్తి చేసేవరకు కొనసాగుతుంది. మీరు 100 ఏళ్లలోపు అనుకోకుండా చనిపోతే మీ కుటుంబానికి కనీసం 5 లక్షల రూపాయలతో పాటు బోనస్ ఇస్తారు. అంటే మీరు చెల్లించిన మొత్తంలో కనీసం 105 శాతం వరకు ఇస్తారు. దీన్ని ఒకేసారి మొత్తం తీసుకోవచ్చు లేదా వాయిదాల్లో తీసుకోవచ్చు.

Also Read: Jadeja Record: టీమిండియా ఆల్‌రౌండర్ ర‌వీంద్ర జ‌డేజా అరుదైన ఘ‌న‌త.. MS ధోని సిక్స‌ర్ల రికార్డు బ్రేక్‌   

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Lic Jeevan UmangLIC PolicyLIC Insurance policyLic AdvantagesLIC Plan

Trending News