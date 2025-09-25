LIC Jeevan Umang: రోజుకు రూ.25 పెట్టుబడితో ఏడాదికి రూ.20 లక్షల సంపాదన..ఎలాగో తెలుసుకోండి!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

LIC Jeevan Umang Policy: మీరు కేవలం 25 రూపాయలు ఆదా చేస్తే.. మీరు 20 లక్షల రూపాయలు సంపాదించవచ్చు! ఇది LIC కొత్త పాలసీ. LICలో పెట్టుబడితో ఇంత ఆదాయం ఎలా రాబట్టుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 25, 2025, 12:31 PM IST

LIC Jeevan Umang Policy: లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (LIC) కేవలం ఒక బీమా సంస్థ కాదు. ఇది ప్రభుత్వ మద్దతు ఉన్న సంస్థ, ఇది లక్షలాది మంది భారతీయులు పెట్టుబడి పెట్టడానికి.. వారి భవిష్యత్తును భద్రపరచుకునేందుకు దీన్ని ఎంచుకున్నారు. LICలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా కస్టమర్లు ఆర్థిక భద్రతను హామీగా పొందుతారు. 

మనలో చాలా మంది పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు పెట్టుబడి పెట్టలేరు. ప్రతిరోజూ చిన్న మొత్తాలను పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా ప్రజలు తమ భవిష్యత్తును సురక్షితంగా ఉంచుకోవడానికి , LIC జీవన్ ఉమాంగ్ పాలసీ అనే కొత్త పాలసీని ప్రవేశపెట్టింది. ఈ పాలసీతో మీరు ప్రతిరోజూ కేవలం రూ.25 ఆదా చేయడం ద్వారా రూ.20 లక్షల లాభం పొందవచ్చు. మీరు ప్రతిరోజూ రూ.50 ఆదా చేస్తే, ఆదాయం రూ.40 లక్షలకు పెరుగుతుంది. 

LIC జీవన్ ఉమాంగ్ పాలసీ ప్రయోజనాలు, మెచ్యూరిటీ కాలిక్యులేటర్: 
LIC జీవన్ ఉమాంగ్ పాలసీ ఆర్థిక ప్రయోజనాలను అందించడమే కాకుండా పాలసీదారుడి కుటుంబానికి హామీ ఇవ్వబడిన ఆదాయం, రక్షణను కూడా అందిస్తుంది. ఈ పథకం ప్రీమియం చెల్లింపు వ్యవధి ముగింపు నుండి మెచ్యూరిటీ వరకు వార్షిక ఆదాయం, బహుళ ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. చిన్న మొత్తాలను క్రమం తప్పకుండా పొదుపు చేయడం ద్వారా, ఈ పెట్టుబడి పథకం ద్వారా పెద్ద మొత్తాన్ని సంపాదించవచ్చు. ఆదాయంతో పాటు జీవిత బీమా కవర్ కూడా దీని కింద అందుబాటులో ఉంది. పాలసీదారు మరణించిన సందర్భంలో, కుటుంబానికి పెద్ద బీమా చెల్లింపు లభిస్తుంది.

LIC vs మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లేదా షేర్లు: 
చాలా మంది తమ డబ్బును పెంచుకోవడానికి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లేదా స్టాక్ మార్కెట్‌లో పెట్టుబడి పెడతారు. కానీ వారి డబ్బును త్వరగా రెట్టింపు చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించడం, అధిక రిస్క్‌లు తీసుకోవడం తరచుగా ఆర్థిక నష్టాలకు దారితీస్తుంది. సురక్షితమైన నిధులు, స్టాక్ మార్కెట్ మధ్య పెట్టుబడులను సమతుల్యం చేసుకోవాలని నిపుణులు సలహా ఇస్తున్నారు. అధిక రాబడి, జీవిత భద్రతతో పూర్తిగా రిస్క్-రహిత ఎంపిక కావాలంటే LIC మంచి ఎంపికగా ఉండనుంది. ప్రతిరోజూ చిన్న మొత్తాలను డిపాజిట్ చేయడం ద్వారా తమ పొదుపును పెంచుకోవాలనుకునే వారికి, LIC జీవన్ ఉమాంగ్ పాలసీ ఉత్తమ ఎంపిక.

మీకు ఎంత రాబడి లభిస్తుంది? : 
మీరు LIC జీవన్ ఉమాంగ్ పాలసీలో 16 సంవత్సరాల పాటు ప్రతిరోజూ రూ. 25 డిపాజిట్ చేస్తే.. మెచ్యూరిటీ సమయంలో మీరు దాదాపు రూ. 20 లక్షల హామీ ప్రయోజనం పొందవచ్చు. మీ వయస్సు ఆధారంగా రాబడి మారవచ్చు. మీరు ప్రతిరోజూ రూ. 50 డిపాజిట్ చేస్తే, మీరు దాదాపు రూ. 40 వేలు పొందవచ్చు.

ఎన్ని సంవత్సరాల పాటు మీకు రాబడి లభిస్తుంది? : 
పాలసీదారుడు 100 సంవత్సరాల వయస్సు వరకు ప్రతి సంవత్సరం హామీ ఇవ్వబడిన ఆదాయాన్ని పొందుతాడు. రోజుకు రూ. 50 డిపాజిట్ చేస్తే, సంవత్సరానికి రూ. 36–40 వేల రాబడి 31వ సంవత్సరం నుండి 100 సంవత్సరాల వయస్సు వరకు కొనసాగుతుంది. పాలసీదారుడు 100 సంవత్సరాల వయస్సుకు ముందే మరణిస్తే, పూర్తి మొత్తాన్ని నామినీకి చెల్లిస్తారు. నామినీ కావాలనుకుంటే బహుళ వాయిదాలలో డబ్బును స్వీకరించే అవకాశం ఉంది. 

